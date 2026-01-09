Incendios forestales en Chubut: cortaron la Ruta 40 y evacuaron a 3.000 personas

La temporada de verano en el sur argentino atraviesa un escenario crítico por los incendios forestales que afectan a la Comarca Andina. Tal como se advertía semanas atrás, los focos ígneos avanzaron con fuerza y en las últimas horas provocaron el corte total de la Ruta Nacional 40 en Chubut , debido al fuego cercano a la calzada y a la escasa visibilidad generada por el humo.

Desde el inicio de los incendios, unas 3.000 personas debieron abandonar sus viviendas en distintos puntos de la región. Las autoridades no descartan que el número de evacuados continúe en aumento, al igual que la cantidad de animales afectados por el avance de las llamas.

Toda la Comarca Andina permanece bajo alerta constante, con especial preocupación en las localidades de Epuyén, El Hoyo y zonas rurales cercanas . El fuego se desplazó con rapidez por áreas de monte y cerros, lo que mantiene en vilo a vecinos y equipos de emergencia.

El tramo afectado de la Ruta Nacional 40 se ubica entre El Hoyo y Epuyén, donde los equipos de combate resolvieron interrumpir la circulación de manera preventiva. En ese sector trabajan brigadistas, bomberos y fuerzas de seguridad con apoyo de recursos de gran porte.

Entre los medios aéreos se destaca el Boeing 737 Fireliner, considerado el avión hidrante más grande de Latinoamérica. La aeronave, perteneciente a la provincia de Santiago del Estero, tiene capacidad para transportar 15.000 litros de agua y comenzó a operar apenas arribó a la zona del incendio.

Incendios en El Hoyo (4)

Sequía extrema y condiciones que agravan el fuego

La magnitud del incendio se vincula de forma directa con las condiciones climáticas. La falta de lluvias intensas desde noviembre generó una sequía prolongada que favoreció la propagación del fuego.

El jefe de operaciones del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), Ariel Ruiz, explicó que el invierno seco impidió la acumulación de nieve en la cordillera, lo que redujo el reservorio de agua disponible. “Cuando el fuego es muy grande no hay recursos que alcancen”, señaló.

Ruiz detalló que las llamas avanzaron por la montaña, alcanzaron zonas de pinar con alta carga resinosa y finalmente impactaron sobre el corredor de la Ruta 40, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para las próximas horas se esperan tormentas aisladas en la zona de Epuyén. Si bien una lluvia intensa podría colaborar con el trabajo de los brigadistas, la presencia de actividad eléctrica mantiene en alerta a las autoridades.

Las tormentas eléctricas pueden generar nuevos focos ígneos, por lo que el seguimiento del clima resulta clave en la estrategia de combate y prevención.

Incendios en El Hoyo (8)

Medidas oficiales y pedidos a la población

La Agencia Nacional de Seguridad Vial dispuso el corte de circulación vehicular en coordinación con la Policía del Chubut y la Agencia Provincial de Seguridad Vial. La medida se mantiene hasta nuevo aviso y se solicita respetar las indicaciones del personal en ruta.

Vialidad Nacional confirmó cerca de las 23 horas el corte preventivo del tramo Cholila–El Bolsón, entre Epuyén y El Hoyo, por la proximidad del incendio a la calzada. Para emergencias, se encuentran habilitadas las líneas 0800-222-6272 y 0800-333-0073.

Durante la tarde, la Municipalidad de Epuyén ordenó la evacuación preventiva de los sectores El Coihue y De la Angostura. Vecinos y turistas fueron trasladados de manera ordenada al gimnasio municipal, designado como espacio seguro.

Voluntarios y bomberos advirtieron que el fuego avanzaba hacia la Escuela 81 y el sector sur de la localidad, mientras crecía la preocupación por un posible avance hacia El Coihue.

Índices de peligrosidad y amplio operativo interinstitucional

El último parte del SPLIF indicó que en Bariloche y Luis Beltrán el índice de peligrosidad es alto, mientras que en El Bolsón, General Conesa, Río Colorado y Viedma el riesgo por incendios resulta extremo.

En los operativos desplegados en Puerto Patriada, Epuyén y El Hoyo participan helicópteros Bell 407 y Bell 412, dos aviones anfibios y dos aviones AT 802, además de autobombas y vehículos logísticos. El dispositivo suma cerca de 350 personas entre brigadistas y grupos de apoyo.