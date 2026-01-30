Sube el precio de los combustibles: se vienen nuevos aumentos en febrero

El Gobierno Nacional aprobó un nuevo aumento de los impuestos a los combustibles líquidos , nafta y gasoil, que se traducirá en una suba de los precios en los surtidores argentinos desde febrero de 2026 .

La medida fue oficializada con la publicación del decreto 74/2026 en el Boletín Oficial , donde se aclara que el aumento se aplicará de forma parcial y escalonada con el objetivo declarado de mitigar el impacto inmediato sobre los consumidores, aunque implica un traslado a los valores finales que pagarán automovilistas y transportistas .

Según la normativa, los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (CO) se incrementarán para hechos imponibles ocurridos entre el 1 y el 28 de febrero . En el caso de naftas (sin plomo, súper y virgen) , el gravamen subirá unos $16,773 por litro , mientras que el impuesto al carbono tendrá un aumento de $1,027 por litro .

Para el gasoil , el impuesto general aumentará $14,372 por litro , con un adicional diferencial de $7,782 en ciertas regiones y un incremento de $1,638 por litro para el tributo sobre dióxido de carbono.

Esta actualización se suma a la política gradual de ajustes que el Ejecutivo viene aplicando desde 2025, postergando en varias oportunidades partes de los aumentos previstos para evitar subas bruscas en el precio final al público.

Último incremento de combustibles en Jujuy y Argentina

El último aumento significativo relacionado con los combustibles fue el ajuste impositivo aplicado desde enero de 2026, mediante el decreto 929/2025, que ya había actualizado parcialmente los impuestos al combustible líquidos y al dióxido de carbono, trasladando parte del incremento a los precios en surtidor.

Desde los primeros minutos del pasado lunes 1 de diciembre de 2025, los surtidores de combustibles de todo el país volvieron a mostrar nuevos valores. El incremento se vinculó a la actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, dispuesta por el Gobierno nacional a través del Decreto 840, que habilitó una nueva suba de naftas y gasoil en todo el territorio.

Precios en enero 2026 en Jujuy según la petrolera estatal YPF

Nafta común: $1370;

Nafta Premium: $1581

Gasoil común: $1415

Gasoil Premium: $1583

Los precios varía según la localidad donde se cargue el combustible.