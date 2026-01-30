Sube el precio de los combustibles: se vienen nuevos aumentos en febrero

La medida fue oficializada con la publicación del decreto 74/2026 en el Boletín Oficial, donde se aclara que el aumento se aplicará de forma parcial y escalonada con el objetivo declarado de mitigar el impacto inmediato sobre los consumidores, aunque implica un traslado a los valores finales que pagarán automovilistas y transportistas.
Según la normativa, los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (CO) se incrementarán para hechos imponibles ocurridos entre el 1 y el 28 de febrero. En el caso de naftas (sin plomo, súper y virgen), el gravamen subirá unos $16,773 por litro, mientras que el impuesto al carbono tendrá un aumento de $1,027 por litro.
Para el gasoil, el impuesto general aumentará $14,372 por litro, con un adicional diferencial de $7,782 en ciertas regiones y un incremento de $1,638 por litro para el tributo sobre dióxido de carbono.
Esta actualización se suma a la política gradual de ajustes que el Ejecutivo viene aplicando desde 2025, postergando en varias oportunidades partes de los aumentos previstos para evitar subas bruscas en el precio final al público.
Último incremento de combustibles en Jujuy y Argentina
El último aumento significativo relacionado con los combustibles fue el ajuste impositivo aplicado desde enero de 2026, mediante el decreto 929/2025, que ya había actualizado parcialmente los impuestos al combustible líquidos y al dióxido de carbono, trasladando parte del incremento a los precios en surtidor.