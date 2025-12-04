Dramático rescate de un perro que había quedado atrapado en un canal

Un perro que había quedado atrapado en un canal ubicado en la avenida Charles Guide, cerca del dique La Ciénaga , fue rescatado este miércoles 3 de diciembre por personal de la División Rescate y Salvamento de la Policía de Jujuy.

Empatía. La lucha de Raúl, un pedido urgente por perros callejeros de Humahuaca y un corazón que no deja de ayudar

Un equipo especial de esa área, salvaron al Pastor Alemán que fue recuperado en medio de la corriente . Primero lo aseguraron y luego lograron extraerlo, y fue devuelto sano y salvo , en un proceso que demoró algunos minutos de tensión.

Perro maltratado y rescatado en Jujuy

Claudia Olivera, representante de la Fundación Campeón Animales Sanos, explicó que en los últimos meses han rescatado alrededor de 20 perros en estado de abandono, desnutrición y maltrato. "Siempre hay rescates por desnutrición, porque están atados, los dejan abandonados sin alimento ni atención veterinaria, y muchos presentan pulgas, garrapatas y heridas", detalló.

Además, destacó el compromiso de la justicia en uno de los casos de Palpalá: "Está tratando al dueño de esos animales" y valoró la colaboración de tránsito y otras personas comprometidas que ayudan a llevar adelante estas intervenciones.

Los rescates recientes en Jujuy incluyen casos denunciados formalmente como los de Palpalá y Remate Chico, donde perros en estado de abandono fueron rescatados por la policía y entregados a asociaciones protectoras. "La lucha contra el maltrato y abandono es constante", afirmó Claudia, "y gracias a quienes denuncian y acompañan podemos ayudar a estos animales. Esperamos que las leyes sean más rigurosas para protegerlos mejor".

Leyes de maltrato animal

La Ley Penal N° 14.346 y la Ley Provincial N° 5860/14 establecen penas y sanciones para quienes cometan actos de maltrato o crueldad contra los animales. Esta unidad no solo protege la flora y fauna autóctona, sino que también actúa para garantizar los derechos de los animales, considerados seres sintientes que merecen respeto y cuidado.

Es importante recordar que los animales son considerados seres sintientes y tienen derechos a ser protegidos. También que esta inminentemente prohibido actos de maltrato y crueldad animal, tanto en seres domésticos o cualquier especie; y el transporte de animales domésticos o cualquier otro, en vehículos automotores, sin la seguridad correspondiente según la especie.