Campo Verde: Roco, el perro héroe que reunió a un adolescente con su familia

Roco, el perro de la Unidad Especial K9 , junto a personal de esa dependencia, halló este martes sano y salvo a un adolescente de 15 años quien se había ausentado de su hogar en el barrio Campo Verde desde la tarde del lunes.

Personal de la Unidad, junto al can, participaron del operativo de búsqueda . Guiados por el olfato del perro, la comitiva se dirigió hasta una escalinata ubicada en la parte posterior de la iglesia Virgen de Lourdes , en ese barrio de San Salvador de Jujuy.

Roco, el perro héroe que reunió a un adolescente con su familia en Campo Verde

Allí fue donde el animal se aproximó a un joven encapuchado y comenzó a olfatearlo de manera insistente, una señal clara para los efectivos de que la pista era la correcta. El adolescente confirmó su identidad, lo que trajo un inmediato alivio.

Luego de constatar que se encontraba en buen estado de salud, se informó a la Fiscalía interviniente. Momentos después, el menor de edad fue trasladado a la dependencia policial de la zona, donde lo aguardaba su padre.

Evacuaron a una Escuela de Campo Verde

La comunidad educativa de la Escuela Legado Belgraniano vivió una mañana de tensión días atrás cuando recibió, a través de un mensaje de texto, una amenaza de bomba. Tras activar los protocolos correspondientes, se detectó que no había ningún elemento peligroso y el establecimiento estaba fuera de peligro.

Mientras se desarrollaban con normalidad las clases del turno mañana en la Escuela Legado Belgraniano, la institución recibió un mensaje de texto con una amenaza de bomba dentro del establecimiento. En ese momento, los directivos activaron los protocolos correspondientes y evacuaron a los estudiantes de la institución ubicada en Campo Verde.

Tras aproximadamente una hora de trabajo de efectivos de la Policía de la Provincia y de la Brigada de Explosivos, se constató que no había elementos peligrosos, por lo que la amenaza habría sido una falsa alarma. "Fue una falsa alarma, se evacuó a los estudiantes del turno mañana de la primaria y también a los niños del jardín para resguardar su seguridad", explicó en principio Claudia Vera, directora de la Escuela Legado Belgraniano.