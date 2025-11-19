miércoles 19 de noviembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - 08:34
Salud.

Prevención del consumo de alcohol: realizarán una jornada en el NIDO de Campo Verde

El Día Mundial sin Alcohol se conmemora cada 15 de noviembre, pero este jueves se realizará una jornada de sensibilización en el NIDO de Campo Verte.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Prevención del consumo de alcohol: realizarán una jornada en el NIDO de Campo Verde

Prevención del consumo de alcohol: realizarán una jornada en el NIDO de Campo Verde

En el marco del Día Mundial sin Alcohol, que se conmemora cada 15 de noviembre por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, la Dirección de Salud Integral y Género de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevará adelante una jornada especial destinada a informar y sensibilizar sobre los riesgos del consumo excesivo de alcohol.

La actividad tendrá lugar este jueves 20 de noviembre, de 9 a 12 horas, en el NIDO “Obispo Marcelo Palentini” del barrio Campo Verde.

2023 - 2023-08-16T094020.927.jpg
Recuperar el equilibrio en la producción de dopamina a través de la terapia génica serviría para reducir el consumo de alcohol.

Recuperar el equilibrio en la producción de dopamina a través de la terapia génica serviría para reducir el consumo de alcohol.

Disertaciones y participación de profesionales

Durante la jornada se presentarán dos charlas a cargo de especialistas en consumos problemáticos.

Entre ellos, el Lic. Martín Iturburu, psicólogo y Coordinador del Grupo Operativo de Alcoholismo, y Diego Ramos, integrante del equipo técnico de la Dirección de Salud Integral y Género. Ambos abordarán temáticas vinculadas a la prevención, el acompañamiento y el impacto del consumo problemático de alcohol en la comunidad.

Feria informativa y propuestas comunitarias

Además de las disertaciones, los vecinos podrán recorrer una feria informativa con stands lúdicos y material preventivo. Allí participarán distintos dispositivos comunitarios que trabajan de manera permanente en el abordaje de los consumos problemáticos.

La iniciativa está dirigida al público en general, con especial énfasis en los estudiantes de los colegios secundarios de Campo Verde, quienes forman parte del público prioritario para las acciones de prevención.

Alcoholismo
Ley de salud mental contra las adicciones

Ley de salud mental contra las adicciones

Fortalecimiento de redes y objetivos de la convocatoria

Desde la Dirección de Salud Integral y Género destacaron que la jornada busca fortalecer las redes comunitarias, acercar información confiable y dar a conocer los dispositivos locales de acompañamiento.

El objetivo central es promover el cuidado colectivo, la responsabilidad y la conciencia sobre los riesgos del consumo excesivo de alcohol, además de brindar herramientas de prevención y orientación para toda la comunidad educativa.

Invitación abierta a la comunidad

Las autoridades municipales invitaron a vecinos, instituciones y especialmente a los jóvenes a sumarse a esta propuesta de reflexión conjunta. La jornada se desarrollará en el NIDO “Obispo Marcelo Palentini”, ubicado en calle 62 esquina 59 del barrio Campo Verde.

