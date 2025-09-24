Récord nacional de alcoholemia: conductor arrojó 4,71 gramos de alcohol en sangre

En la mañana de este miércoles, un insólito episodio se registró en la Ruta Provincial 5 de Salta , cuando un camión quedó atravesado en plena calzada obligando a un colectivo casi completo de pasajeros a esquivarlo para evitar un choque frontal. El test de alcoholemia al conductor del camión arrojó 4,71 gramos de alcohol en sangre , superando el récord nacional registrado hasta el momento.

Un colectivo que se acercaba a la zona y, gracias a la rápida acción del chofer, logró esquivar el camión y evitar lo que pudo haber sido una tragedia de gran dimensión.

Tras realizar una maniobra para lograr salvar a los pasajeros, el conductor del micro dio aviso inmediato al Sistema de Emergencias 911. Al lugar llegó personal de la Policía de Salta y de la Vial, quienes realizaron todos los procedimientos de rigor.

Los efectivos efectuaron los test de alcoholemia a ambos choferes: el del colectivo dio resultado negativo, mientras que el del camión arrojó un récord histórico de 4,71 gramos de alcohol en sangre, superando los 3,95 gramos que hasta ahora figuraban como el máximo en el país.

Las autoridades procedieron al secuestro de la licencia de conducir del camionero, al retenimiento del vehículo y a labrar las infracciones correspondientes. De acuerdo con los primeros datos, el conductor es salteño y estaría vinculado a una empresa de transporte.

Fuentes policiales indicaron a un medio de Salta, que el camionero se habría dormido al volante tras ingerir una cantidad desmedida de alcohol, quedando atravesado sobre la calzada y poniendo en riesgo la vida de decenas de personas.