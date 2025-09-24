miércoles 24 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de septiembre de 2025 - 13:05
Salta.

Récord nacional de alcoholemia: conductor arrojó 4,71 gramos de alcohol en sangre

Un camión quedó atravesado en plena calzada obligando a un colectivo casi completo de pasajeros a esquivarlo para evitar un choque frontal. Casi provoca una tragedia.

Por  Analía Farfán
Alcoholemia (imagen ilustrativa).

Alcoholemia (imagen ilustrativa).

Lee además
fin de semana tragico: 5 muertos y mas de 80 actas de alcoholemia positiva en rutas
Controles.

Fin de semana trágico: 5 muertos y más de 80 actas de alcoholemia positiva en rutas
Fin de semana largo: intensifican los controles en Jujuy 
Seguridad Vial.

Más de 100 actas por alcoholemias positivas del 22 al 24 de agosto

test alcoholemia.jpg

Camionero arrojó 4,71 gramos de alcohol en sangre: cómo fue el hecho

Un colectivo que se acercaba a la zona y, gracias a la rápida acción del chofer, logró esquivar el camión y evitar lo que pudo haber sido una tragedia de gran dimensión.

Tras realizar una maniobra para lograr salvar a los pasajeros, el conductor del micro dio aviso inmediato al Sistema de Emergencias 911. Al lugar llegó personal de la Policía de Salta y de la Vial, quienes realizaron todos los procedimientos de rigor.

Los efectivos efectuaron los test de alcoholemia a ambos choferes: el del colectivo dio resultado negativo, mientras que el del camión arrojó un récord histórico de 4,71 gramos de alcohol en sangre, superando los 3,95 gramos que hasta ahora figuraban como el máximo en el país.

Las autoridades procedieron al secuestro de la licencia de conducir del camionero, al retenimiento del vehículo y a labrar las infracciones correspondientes. De acuerdo con los primeros datos, el conductor es salteño y estaría vinculado a una empresa de transporte.

Fuentes policiales indicaron a un medio de Salta, que el camionero se habría dormido al volante tras ingerir una cantidad desmedida de alcohol, quedando atravesado sobre la calzada y poniendo en riesgo la vida de decenas de personas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fin de semana trágico: 5 muertos y más de 80 actas de alcoholemia positiva en rutas

Más de 100 actas por alcoholemias positivas del 22 al 24 de agosto

Hubo una disminución del 10% en los casos de alcoholemia respecto a la semana pasada

Estos son los nuevos montos de las multas por alcoholemia y otras infracciones en Jujuy

Récord Guinness: arrastró un auto envuelto en llamas y sorprendió a todos

Lo que se lee ahora
Conmoción en La Matanza: hallan tres cuerpos en la búsqueda de las jóvenes desaparecidas
Policiales.

Confirmaron que los tres cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas que estaban desaparecidas

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Construiránun tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Obra.

Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy

Victoria Zamar. video
FNE 2025.

El emotivo mensaje del padre de Victoria Zamar que emocionó a todos

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto en Palpalá: hay varios barrios afectados

Casa de Matías Jurado en Alto Comedero video
Investigación.

Caso Matías Jurado: en las próximas horas podría confirmarse una quinta víctima

Por el arreglo de un acueducto en Huaico cortarán el servicio y el tránsito en la zona
Atención.

Cortarán el agua por la reparación de un acueducto en San Salvador de Jujuy ¿En qué barrios?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel