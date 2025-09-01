Estos son los nuevos montos de las multas por alcoholemia y otras infracciones en Jujuy

Desde las 00 horas de este lunes 1 de septiembre, YPF aplicó una actualización en los precios de los combustibles en todo el país. En Jujuy, la medida también repercute en otro aspecto clave: el incremento de las multas viales, ya que los montos se calculan en Unidades Fijas (UF) vinculadas al precio de la nafta.
Según los datos aportados por el Juzgado Contravencional N°3, estos son los nuevos valores.
Las multas de tránsito son una de las principales preocupaciones para los conductores a la hora de salir de vacaciones.
-
Otras infracciones
-
Exceso de velocidad, no usar cinturón o casco: 300 UF – $440.100
-
Conducir sin seguro o sin RTO: 100 UF – $146.700
-
Circular sin matafuego o sin chapa patente: 50 UF – $73.350
-
Sin dispositivo de seguridad para menores: 150 UF – $220.050
Los precios de la nafta en Jujuy
El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento en los combustibles que comenzó a regir desde el 1° de septiembre, en cumplimiento del decreto 617/2025 publicado en el Boletín Oficial. La medida, que deroga la normativa 466 de mayo de 2024, busca aplicar ajustes tributarios que se encontraban pendientes desde el año pasado.
Según la disposición, los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se actualizarán en dos etapas: una primera durante septiembre y la segunda a partir de octubre, cuando se aplicará la totalidad de los aumentos postergados de 2024 y de los dos primeros trimestres de 2025.
En la provincia, el último incremento se registró el 8 de agosto de 2025. Los nuevos precios:
- Nafta Súper: $1.467
- Infinia: $1.693
- Diésel 500: $1.514
- Infinia Diésel: $1.695
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.