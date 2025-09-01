martes 02 de septiembre de 2025

1 de septiembre de 2025 - 20:33
Atención.

Estos son los nuevos montos de las multas por alcoholemia y otras infracciones en Jujuy

La actualización de los combustibles no solo impacta en el bolsillo a la hora de cargar nafta, sino también en el costo de las infracciones viales en la provincia.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Multas (foto ilustrativa).

Multas (foto ilustrativa).

Según los datos aportados por el Juzgado Contravencional N°3, estos son los nuevos valores.

Nuevos valores de multas en Jujuy

  • Alcohol en sangre

    • De 0,01 a 0,19 g/l: 100 UF – $146.700

    • De 0,20 a 0,49 g/l: 300 UF – $440.100

    • De 0,50 a 0,99 g/l: 500 UF – $733.500

    • Más de 1,00 g/l: 800 UF – $1.173.600

    • Negarse al test: 1000 UF – $1.467.000

Las multas de tránsito son una de las principales preocupaciones para los conductores a la hora de salir de vacaciones.
Multas de tr&aacute;nsito.

Multas de tránsito.

  • Otras infracciones

    • Exceso de velocidad, no usar cinturón o casco: 300 UF – $440.100

    • Conducir sin seguro o sin RTO: 100 UF – $146.700

    • Circular sin matafuego o sin chapa patente: 50 UF – $73.350

    • Sin dispositivo de seguridad para menores: 150 UF – $220.050

Los precios de la nafta en Jujuy

El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento en los combustibles que comenzó a regir desde el 1° de septiembre, en cumplimiento del decreto 617/2025 publicado en el Boletín Oficial. La medida, que deroga la normativa 466 de mayo de 2024, busca aplicar ajustes tributarios que se encontraban pendientes desde el año pasado.

Según la disposición, los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se actualizarán en dos etapas: una primera durante septiembre y la segunda a partir de octubre, cuando se aplicará la totalidad de los aumentos postergados de 2024 y de los dos primeros trimestres de 2025.

En la provincia, el último incremento se registró el 8 de agosto de 2025. Los nuevos precios:

  • Nafta Súper: $1.467
  • Infinia: $1.693
  • Diésel 500: $1.514
  • Infinia Diésel: $1.695

