lunes 01 de septiembre de 2025

1 de septiembre de 2025 - 07:21
Inflación.

Aumentaron los combustibles en todo el país: los precios en Jujuy

Los precios de la nafta y el gasoil volverán a subir en todo el país, a raíz de la aplicación de incrementos impositivos por inflación.

Federico Franco
Por  Federico Franco
¿Se viene un nuevo aumento de la nafta? Una petrolera confirmó nuevos precios.

¿Se viene un nuevo aumento de la nafta? Una petrolera confirmó nuevos precios.

Nuevo aumento de la nafta y el gasoil desde este domingo

Nuevo aumento de la nafta y el gasoil desde este domingo

Nafta.
Precios.

Fin de la Tasa Vial: ¿Cuánto costará la nafta en San Salvador de Jujuy?
YPF aplicará inteligencia artificial para ofrecer nafta más barata fuera de las horas pico
Incremento.

Aumentó la nafta en Jujuy: YPF actualizó sus precios y anticipan aumentos constantes

Según la disposición, los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se actualizarán en dos etapas: una primera durante septiembre y la segunda a partir de octubre, cuando se aplicará la totalidad de los aumentos postergados de 2024 y de los dos primeros trimestres de 2025.

Cuánto aumentan los precios en septiembre

Desde el lunes, solo por efecto impositivo, el litro de nafta súper subirá $10,52 (0,8%), mientras que el gasoil lo hará en $8,58 (0,7%).

El decreto detalla que:

  • Para la nafta sin plomo, nafta de más de 92 RON y nafta virgen, el impuesto sobre los combustibles líquidos se incrementará en $10,523 por unidad de medida y el tributo al dióxido de carbono en $0,645.
  • En el caso del gasoil, el impuesto pasará a $8,577, con un monto diferencial de $4,644 para algunas regiones, mientras que el gravamen al dióxido de carbono se ajustará en $0,978.

Lo que viene en octubre

A partir del 1° de octubre se aplicará el aumento total acumulado, incluyendo los remanentes de 2024 y los correspondientes a los primeros dos trimestres de este año. En ese sentido, el decreto señala que se busca “fortalecer las cuentas fiscales” en un contexto en el que el Ejecutivo deberá hacer frente al paquete de leyes aprobado por el Congreso en las últimas semanas.

En lo que va de la gestión, el Gobierno ha desdoblado en 15 oportunidades la actualización de los tributos para morigerar el impacto en la inflación. Sin embargo, las subas fueron postergadas en más de 14 decretos, lo que explica el fuerte salto previsto para octubre.

¿Cuándo aumenta la nafta?
Aumenta el precio de los combustibles.

Aumenta el precio de los combustibles.

Los precios de la nafta en Jujuy

En la provincia, el último incremento se registró el 8 de agosto de 2025. Los nuevos precios.

  • Nafta Súper: $1.467
  • Infinia: $1.693
  • Diésel 500: $1.514
  • Infinia Diésel: $1.695

