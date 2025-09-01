Aumentaron los combustibles en todo el país: los precios en Jujuy

Nuevo aumento de la nafta y el gasoil desde este domingo

El Gobierno nacional oficializó este viernes un nuevo aumento en los combustibles que comenzó a regir desde el 1° de septiembre , en cumplimiento del decreto 617/2025 publicado en el Boletín Oficial. La medida, que deroga la normativa 466 de mayo de 2024, busca aplicar ajustes tributarios que se encontraban pendientes desde el año pasado.

Según la disposición, los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se actualizarán en dos etapas: una primera durante septiembre y la segunda a partir de octubre, cuando se aplicará la totalidad de los aumentos postergados de 2024 y de los dos primeros trimestres de 2025.

Desde el lunes, solo por efecto impositivo, el litro de nafta súper subirá $10,52 (0,8%), mientras que el gasoil lo hará en $8,58 (0,7%).

Para la nafta sin plomo, nafta de más de 92 RON y nafta virgen , el impuesto sobre los combustibles líquidos se incrementará en $10,523 por unidad de medida y el tributo al dióxido de carbono en $0,645.

En el caso del gasoil, el impuesto pasará a $8,577, con un monto diferencial de $4,644 para algunas regiones, mientras que el gravamen al dióxido de carbono se ajustará en $0,978.

Lo que viene en octubre

A partir del 1° de octubre se aplicará el aumento total acumulado, incluyendo los remanentes de 2024 y los correspondientes a los primeros dos trimestres de este año. En ese sentido, el decreto señala que se busca “fortalecer las cuentas fiscales” en un contexto en el que el Ejecutivo deberá hacer frente al paquete de leyes aprobado por el Congreso en las últimas semanas.

En lo que va de la gestión, el Gobierno ha desdoblado en 15 oportunidades la actualización de los tributos para morigerar el impacto en la inflación. Sin embargo, las subas fueron postergadas en más de 14 decretos, lo que explica el fuerte salto previsto para octubre.

Los precios de la nafta en Jujuy

En la provincia, el último incremento se registró el 8 de agosto de 2025. Los nuevos precios.