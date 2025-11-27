El Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto 2026

El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy aprobó hoy elPresupuesto Municipal 2026, que ronda los $190.000 millones y representa alrededor de un 30–33% más que las partidas previstas para 2025, según lo proyectado por la Secretaría de Hacienda. Junto con el cálculo de gastos y recursos, el cuerpo también dio el visto bueno a la Ordenanza Impositiva 2026, completando así el paquete económico clave para el funcionamiento del municipio el año próximo.
De acuerdo a lo planteado por Hacienda en comisiones, el esquema prevé un incremento promedio del 25% en las partidas y una actualización de la unidad tributaria también del 25%, distribuida en dos ajustes: 15% en el primer semestre y 10% en el segundo, con foco en reforzar partidas de obra pública y mantener beneficios para el “buen contribuyente” (pago anticipado, descuentos para jubilados y planes de regularización).
Sesión ordinaria del Concejo Deliberante: Transporte
En la misma sesión se abordó además el capítulo vinculado al transporte urbano de pasajeros, ligado a los pliegos de licitación que fijan las nuevas condiciones del servicio: montos de canon, recorridos, frecuencias, incorporación de unidades adaptadas y herramientas tecnológicas para el seguimiento de los colectivos. Con la aprobación del presupuesto y de estas normas, el Ejecutivo municipal queda habilitado para avanzar con la planificación económica y la reorganización del transporte para 2026.