jueves 04 de diciembre de 2025

4 de diciembre de 2025 - 19:04
Jujuy.

Donación de sangre: "La gente se volvió más individualista"

La participación de la sociedad en las campañas de donación de sangre empezó a bajar después de la pandemia aunque "el jujeño siempre es solidario".

Federico Franco
Por  Federico Franco
Donación de sangre.

Donación de sangre.

En una entrevista con Canal 4, Ivonne Ruiz Huidobro, referente del Centro Regional de Hemoterapia de Jujuy, advirtió que cada vez cuesta más sumar donantes voluntarios, una situación que se replica a nivel mundial. Aunque el jujeño sigue respondiendo y la cantidad de transfusiones aumentó, la base de donantes crece muy poco año tras año.

“En realidad, lo que aumenta siempre es la demanda de transfusiones en los diferentes servicios hospitalarios. Nosotros seguimos buscando la donación voluntaria, no tanto aumentar el número, pero si siempre tener esa calidad de donantes que garantiza la seguridad de la transfusión”, explicó.

Consultada sobre la evolución en 2025, Ruiz Huidobro señaló que la cifra de donantes se sostiene, pero con un crecimiento menor al esperado: “Aumenta un poquito cada año, aunque cuesta más aún después de la pandemia. Hay una sociedad diferente.”

analisis de sangre
La importancia de la donación de sangre.

La importancia de la donación de sangre.

"Comunidad solidaria"

La referente remarcó que existe una reticencia creciente, motivada por cambios sociales profundizados en los últimos años: “Los estudios sociológicos muestran menor cantidad de donantes en todos los centros regionales del mundo porque la sociedad se volvió un poquito más individualista.”

“El celular, las tablets, esos dispositivos rompen vínculos y esa comunicación directa entre personas. Eso afecta también a las acciones solidarias.” Aun así, destacó el compromiso solidario de la comunidad jujeña: “Somos una comunidad solidaria. Seguimos trabajando, involucrando a la gente y buscando que sean donantes voluntarios y repetidos, que son los mejores.”

Finalmente, dejó un mensaje central sobre la importancia de donar: “La donación de sangre es un acto saludable, seguro y necesario. Donar sangre salva vidas", e invitó a la población a acercarse a las campañas, “no solo donar sangre: informarse, conocer el proceso, y que en su próxima visita puedan donar.”

Jujuy se suma al operativo "Mi sangre, tu sangre"

image

En el marco de la 5ta Jornada Latinoamericana “Latinoamérica Unida Dona Sangre”, que se realiza de manera simultánea en 19 países, el Centro Regional de Hemoterapia de Jujuy llevará adelante un importante operativo este jueves 11 de diciembre, de 9 a 13 horas, en Plaza España (Independencia 450).

Ivonne Ruiz Huidobro, expresó su alegría por la iniciativa: “Contentos de poder realizar y organizar este gran operativo ‘Nuestra sangre es tu sangre’, que se va a hacer en el marco de un evento que se hace en 19 países en forma simultánea.”

Dónde donar en Jujuy

Donar sangre es seguro, se realiza con material descartable, no afecta tu salud y solo implica 15 minutos.

Es la única forma de asegurar un suministro suficiente de sangre segura, es clave en tratamientos e intervenciones urgentes y permite aumentar la esperanza y calidad de vida de pacientes con enfermedades potencialmente mortales.

Es requerida para tratar heridos durante urgencias de todo tipo y cumple una función esencial en la atención materna y neonatal.

Por todo ello, recordá que siempre podés donar en el Centro Regional de Hemoterapia Jujuy en Av. Snopek y Teniente Bolzán de Alto Comedero de lunes a viernes de 7 a 17 horas y sábados 8 a 13 horas.

Embed - Donación de Sangre.

