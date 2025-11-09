domingo 09 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de noviembre de 2025 - 08:39
Solidaridad.

En 2025, se van realizando más de 10 mil donaciones de sangre en Jujuy

Hoy se celebra el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre buscando concientizar sobre la importancia de donar de manera regular y solidaria, un gesto que salva vidas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Cada 9 de noviembre de conmemora el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre desde el año 2004 cuando se promulgó la Ley Nacional 25.936 que establece esta fecha oficial para conmemorar la primera transfusión de sangre realizada en Argentina en 1914 en el Instituto Modelo del Hospital Rawson de Capital Federal por el doctor Luis Agote.

Lee además
Donación de órganos: ya se van realizando 25 operativos en lo que va del año en Jujuy
Salud.

Donación de órganos: ya se van realizando 25 operativos en lo que va del año en Jujuy
Profesionales médicos realizaron una nueva ablación de órganos.
Salud.

Donación de órganos: en lo que va del 2025 ya se realizaron 34 ablaciones en Jujuy

Este acontecimiento permitió conservar la sangre en estado líquido con citrato de sodio e inició una oportunidad sustancial en todo el mundo, ya que el traspaso de sangre entre humanos hizo posible salvar millones de vidas desde entonces.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, nueve de cada 10 personas necesitarán sangre para ellas o su entorno en algún momento de su vida, y uno de cada siete pacientes que son hospitalizados requerirán una transfusión de sangre. Por esa razón es sumamente importante realizar este generoso acto de amor que solamente es considerado por el 1,5% de la población en Argentina.

Según el Centro Regional de Hemoterapia, desde el 1 de enero del 2025 hasta el 2 de noviembre se realizaron en el sector público 10.838 transfusiones en la Red Provincial de Hemoterapia. Además, en este período del 2025 el Centro Regional de Hemoterapia atendió a 8256 personas de las cuales 7534 pudieron hacer efectiva su donación.

Campaña de donación de sangre
Donación de sangre.

Donación de sangre.

Dónde donar en Jujuy

Donar sangre es seguro, se realiza con material descartable, no afecta tu salud y solo implica 15 minutos.

Es la única forma de asegurar un suministro suficiente de sangre segura, es clave en tratamientos e intervenciones urgentes y permite aumentar la esperanza y calidad de vida de pacientes con enfermedades potencialmente mortales.

Es requerida para tratar heridos durante urgencias de todo tipo y cumple una función esencial en la atención materna y neonatal.

Por todo ello, recordá que siempre podés donar en el Centro Regional de Hemoterapia Jujuy en Av. Snopek y Teniente Bolzán de Alto Comedero de lunes a viernes de 7 a 17 horas y sábados 8 a 13 horas.

Embed - Día del Donante de Sangre: en 2025 se van realizando 6343 transfusiones en Jujuy

Sangre

Cuáles son los requisitos para donar sangre

Es necesario tener entre 18 y 65 años de edad, pesar mínimo 50 kilos y gozar de buen estado de salud. Antes de la donación, es importante alimentarse e hidratarse bien y haber descansado durante, al menos, seis horas de corrido.

Es condición no haber tenido fiebre ni haber padecido alguna enfermedad en los últimos siete días. En caso de haberse realizado piercings, tatuajes, cirugías, implantes o endoscopía, se debe aguardar 12 meses para poder donar sangre. Para la donación, el voluntario debe llevar el Documento Nacional de Identidad

Donar sangre
Donación de sangre.

Donación de sangre.

Beneficios de donar sangre

Aunque podrías pensar que la donación de sangre no tiene ninguna ventaja para el donante, diversas investigaciones aseguran que los beneficios de donar sangre son:

Mejorar la salud emocional

Según Mental Health Foundation, al ayudar a otros se reduce el estrés, se eliminan los pensamientos negativos y se adquiere un sentido de pertenencia, lo que, a su vez, ayuda a mejorar el bienestar emocional.

Chequeo de salud gratuito

Para donar sangre es necesario realizarse un mini examen de salud, en el cual se puede tener una idea del pulso, presión arterial, temperatura corporal y niveles de hemoglobina.

Descartar ciertas enfermedades

Para una donación de sangre, se debe realizar un análisis para detectar que no se tenga hepatitis B, hepatitis C, VIH, virus del Nilo Occidental, sífilis y Trypanosoma cruzi.

Podría reducir el riesgo de ataques cardíacos

Según un estudio publicado en American Journal of Epidemiology, donar sangre al menos una vez al año reduce el riesgo de padecer un ataque cardíaco en un 88%.

La donación de sangre es una acción altruista que más personas podrían realizar para continuar salvando vidas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Donación de órganos: ya se van realizando 25 operativos en lo que va del año en Jujuy

Donación de órganos: en lo que va del 2025 ya se realizaron 34 ablaciones en Jujuy

Donación de órganos: en lo que va del 2025 ya se realizaron 42 ablaciones en Jujuy

Jujuy ya suma casi 50 operativos de donación de órganos en lo que va del 2025

¿Viene la lluvia? Así estará el tiempo este domingo en San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
Presencia de arañas en la casa ¿qué significa?  
Alimañas.

¿Qué significa que aparezcan arañas en tu casa? La guía completa

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Cómo será el nuevo requisito para renovar la licencia de conducir.   video
Trámites.

Licencia de conducir en Jujuy: qué documentación hay que llevar, cómo sacar turno y cuánto cuesta

Principio de incendio.
Controlado.

Principio de incendio en el Cabildo durante el evento "Sabores del Mundo"

Lucha contra el bullying.
Flagelo.

El duro relato de una madre tras el bullying que sufrió su hija: "Es una sobreviviente"

Boca Juniors confirmó los concentrados para el Superclásico ante River
Vuelve Cavani.

Boca Juniors confirmó los concentrados para el Superclásico ante River

Presencia de arañas en la casa ¿qué significa?  
Alimañas.

¿Qué significa que aparezcan arañas en tu casa? La guía completa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel