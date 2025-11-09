En 2025, se van realizando más de 10 mil donaciones de sangre en Jujuy

Cada 9 de noviembre de conmemora el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre desde el año 2004 cuando se promulgó la Ley Nacional 25.936 que establece esta fecha oficial para conmemorar la primera transfusión de sangre realizada en Argentina en 1914 en el Instituto Modelo del Hospital Rawson de Capital Federal por el doctor Luis Agote.

Este acontecimiento permitió conservar la sangre en estado líquido con citrato de sodio e inició una oportunidad sustancial en todo el mundo, ya que el traspaso de sangre entre humanos hizo posible salvar millones de vidas desde entonces.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, nueve de cada 10 personas necesitarán sangre para ellas o su entorno en algún momento de su vida, y uno de cada siete pacientes que son hospitalizados requerirán una transfusión de sangre. Por esa razón es sumamente importante realizar este generoso acto de amor que solamente es considerado por el 1,5% de la población en Argentina.

Según el Centro Regional de Hemoterapia, desde el 1 de enero del 2025 hasta el 2 de noviembre se realizaron en el sector público 10.838 transfusiones en la Red Provincial de Hemoterapia. Además, en este período del 2025 el Centro Regional de Hemoterapia atendió a 8256 personas de las cuales 7534 pudieron hacer efectiva su donación.

Dónde donar en Jujuy

Donar sangre es seguro, se realiza con material descartable, no afecta tu salud y solo implica 15 minutos.

Es la única forma de asegurar un suministro suficiente de sangre segura, es clave en tratamientos e intervenciones urgentes y permite aumentar la esperanza y calidad de vida de pacientes con enfermedades potencialmente mortales.

Es requerida para tratar heridos durante urgencias de todo tipo y cumple una función esencial en la atención materna y neonatal.

Por todo ello, recordá que siempre podés donar en el Centro Regional de Hemoterapia Jujuy en Av. Snopek y Teniente Bolzán de Alto Comedero de lunes a viernes de 7 a 17 horas y sábados 8 a 13 horas.

Cuáles son los requisitos para donar sangre

Es necesario tener entre 18 y 65 años de edad, pesar mínimo 50 kilos y gozar de buen estado de salud. Antes de la donación, es importante alimentarse e hidratarse bien y haber descansado durante, al menos, seis horas de corrido.

Es condición no haber tenido fiebre ni haber padecido alguna enfermedad en los últimos siete días. En caso de haberse realizado piercings, tatuajes, cirugías, implantes o endoscopía, se debe aguardar 12 meses para poder donar sangre. Para la donación, el voluntario debe llevar el Documento Nacional de Identidad

Beneficios de donar sangre

Aunque podrías pensar que la donación de sangre no tiene ninguna ventaja para el donante, diversas investigaciones aseguran que los beneficios de donar sangre son:

Mejorar la salud emocional

Según Mental Health Foundation, al ayudar a otros se reduce el estrés, se eliminan los pensamientos negativos y se adquiere un sentido de pertenencia, lo que, a su vez, ayuda a mejorar el bienestar emocional.

Chequeo de salud gratuito

Para donar sangre es necesario realizarse un mini examen de salud, en el cual se puede tener una idea del pulso, presión arterial, temperatura corporal y niveles de hemoglobina.

Descartar ciertas enfermedades

Para una donación de sangre, se debe realizar un análisis para detectar que no se tenga hepatitis B, hepatitis C, VIH, virus del Nilo Occidental, sífilis y Trypanosoma cruzi.

Podría reducir el riesgo de ataques cardíacos

Según un estudio publicado en American Journal of Epidemiology, donar sangre al menos una vez al año reduce el riesgo de padecer un ataque cardíaco en un 88%.

La donación de sangre es una acción altruista que más personas podrían realizar para continuar salvando vidas.