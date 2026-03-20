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20 de marzo de 2026 - 20:38
Jujuy.

Gremios marcharon en Jujuy en rechazo a la oferta del Gobierno y mañana habrá asamblea en Cedems

Dirigentes de gremios encabezaron la “Marcha de las Antorchas” por calles de San Salvador de Jujuy en rechazo a la propuesta salarial del Gobierno.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Gremios marcharon en Jujuy en rechazo a la oferta del Gobierno 

Dirigentes de gremios estatales encabezaron una marcha denominada “Marcha de las Antorchas” por calles de San Salvador de Jujuy en rechazo a la propuesta salarial del Gobierno. Este sábado Cedems realizará una asamblea.

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Mercedes Sosa, secretaria general del Cedems, participó junto a referentes de otros sectores y expresó: “Queremos dejar expresado nuestra negativa y nuestro rechazo al cierre unilateral de la paritaria”.

Embed - MARCHA GREMIOS POR CALLES DE JUJUY

“Dejamos todos nuestros reclamos, pero no obtuvimos la respuesta que buscamos, que es una mejora en nuestras condiciones laborales, en nuestro salario en particular, porque consideramos que este aumento del 2% ya estaba establecido previamente y es totalmente insuficiente, dijo la dirigente.

Gremios marcharon en Jujuy en rechazo a la oferta del Gobierno
Gremios marcharon en Jujuy en rechazo a la oferta del Gobierno

Gremios marcharon en Jujuy en rechazo a la oferta del Gobierno

El pedido de los gremios

“Si es por los términos inflacionarios, en el mes de febrero ya nos tendrían que haber dado un 10% completo”, agregó la referente del gremio docente. “El gobierno de la provincia propuso un 10% en cuotas, y encima ahora no da una respuesta”.

“Están adelantando lo que ya estaba previsto, con lo cual en el mes de junio probablemente no tengamos paritaria, o el abono de mayo que también estaba previsto, probablemente no nos lo den, entonces por eso es la preocupación”, explicó Sosa.

Gremios marcharon en Jujuy en rechazo a la oferta del Gobierno
Gremios marcharon en Jujuy en rechazo a la oferta del Gobierno

Gremios marcharon en Jujuy en rechazo a la oferta del Gobierno

Finalmente, anticipó que este sábado se realizará una asamblea especial en el CEDEMS, donde se definirá el plan de lucha para la próxima semana.

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