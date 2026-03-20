Gremios marcharon en Jujuy en rechazo a la oferta del Gobierno y mañana habrá asamblea en Cedems

Gremios
marcharon en Jujuy en rechazo a la oferta del Gobierno
Dirigentes de gremios estatales encabezaron una marcha denominada “Marcha de las Antorchas” por calles de San Salvador de Jujuy en rechazo a la propuesta salarial del Gobierno. Este sábado Cedems realizará una asamblea.
Mercedes Sosa, secretaria general del Cedems, participó junto a referentes de otros sectores y expresó: “Queremos dejar expresado nuestra negativa y nuestro rechazo al cierre unilateral de la paritaria”.
“Si es por los términos inflacionarios, en el mes de febrero ya nos tendrían que haber dado un 10% completo”, agregó la referente del gremio docente. “El gobierno de la provincia propuso un 10% en cuotas, y encima ahora no da una respuesta”.
“Están adelantando lo que ya estaba previsto, con lo cual en el mes de junio probablemente no tengamos paritaria, o el abono de mayo que también estaba previsto, probablemente no nos lo den, entonces por eso es la preocupación”, explicó Sosa.
Finalmente, anticipó que este sábado se realizará una asamblea especial en el CEDEMS, donde se definirá el plan de lucha para la próxima semana.