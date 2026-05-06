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6 de mayo de 2026 - 17:30
Jujuy.

El profesor jujeño que lleva la matemática a YouTube, TikTok e Instagram

Marcos Sotelo, profesor de matemática en colegios de Jujuy, enseña la materia con vídeos en YouTube, TikTok e Instagram.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El profesor jujeño que lleva la matemática a YouTube, TikTok e Instagram (Foto ilustrativa)

El profesor jujeño que lleva la matemática a YouTube, TikTok e Instagram (Foto ilustrativa)

Marcos Sotelo es profesor de matemática hace 19 años, tiene un canal de YouTube, un canal de TikTok y un canal de Instagram dedicado a explicar la materia. Visitó Arriba Jujuy y habló de su historia en la enseñanza jujeña.

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Hoy da clases en el Colegio Parroquial y en el Santa Teresita. “Mi idea es siempre enseñarla de distintas maneras, de forma que a ellos les pueda interesar. Siempre buscando nuevas estrategias, así que a veces si no entienden de una forma, buscamos otra”, relató.

Marcos Sotelo, profesor de matemática
Marcos Sotelo, profesor de matemática

Marcos Sotelo, profesor de matemática

Aseguró que la matemática, al ser estructurada, “se estudia distinto a las otras materias. No se puede estudiar de memoria, hay que entender y a veces esa parte es la que cuesta, y cuando uno no entiende una partecita, después lo otro que sigue también cuesta”.

“Creo que tiene mala prensa”, dijo sobre la matemática. Muchas veces mis alumnos me dicen, no entiendo nada, entonces yo le digo, a ver, si decimos no entiendo nada, ya nos estamos negando a poder entender algo”, destacó.

Dijo que, en el secundario, nunca le costó aprenderla. “En tercero me empezó a gustar. Tuve buenos profesores, además me pasaba que, como no me costaba, mis compañeros me preguntaban, entonces yo los ayudaba y me di cuenta que me gustaba explicarla”.

Sus vídeos de matemáticas en las redes sociales y Youtube

“La idea nace en pandemia, donde nosotros teníamos que dar clases virtuales y los chicos se tenían que conectar. Todo era complicadísimo. Se me ocurrió mandar el trabajo práctico y el vídeo explicando, para que lo vean cuando ellos tengan tiempo”.

“Los chicos me decían: ´se entiende re bien, súbalo a YouTube´. Y el año pasado, empecé con TikTok, porque todo va cambiando, el formato de los vídeos, ahora son los TikTok, los Shorts, los Reels. Antes había, qué sé yo, vídeos de 5, 10 minutos, 12 minutos, y ahora había que meter un contenido en un minuto, un minuto y medio”.

El profesor jujeño que lleva la matemática a YouTube, TikTok e Instagram (Foto ilustrativa)
El profesor jujeño que lleva la matemática a YouTube, TikTok e Instagram (Foto ilustrativa)

El profesor jujeño que lleva la matemática a YouTube, TikTok e Instagram (Foto ilustrativa)

Dar clases hoy

“Es distinto a 10 años atrás, a 20 años atrás, cuando uno era alumno, los tiempos van cambiando, los chicos van cambiando, también el mismo acceso a la tecnología, ya se enseña de distinta manera también por el hecho que ellos tienen la información automática”, cerró Sotelo.

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