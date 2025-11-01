Estudiantes jujeños brillaron en la 34º Olimpiada Matemática Ñandú

Con esfuerzo, talento y compromiso, un grupo de jóvenes jujeños representó a la provincia en la 34.ª edición de la Olimpiada Matemática Ñandú, una de las competencias educativas más importantes del país, que se desarrolló del 21 al 24 de octubre en la ciudad de La Falda, Córdoba.

Los participantes locales fueron Zoe Ingrid Vale Méndez, de la Escuela N.º 461 “Bicentenario de la Patria”; Santino Coria Girón, del Colegio N.º 1 “Nuevo Horizonte”; Rubén Alejandro Rivarola, del Colegio Che-Il; y Máximo López, de la Escuela N.º 223 “Arzobispo Mendizábal”. Cada uno de ellos demostró un alto nivel de preparación y compromiso en una competencia que pone a prueba la lógica, el razonamiento y la creatividad matemática de estudiantes de todo el país.

image La delegación jujeña fue acompañada por docentes y recibió el respaldo del Ministerio de Educación de la Provincia, que impulsa la participación en este tipo de instancias como parte de las políticas de fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias. La secretaria de Planeamiento Estratégico Educativo, Natalia García Goyena, expresó su orgullo por el desempeño de los jóvenes y destacó que estos logros son el resultado del trabajo conjunto entre el sistema educativo, las familias y los docentes.

Por su parte, la directora del Colegio Nuevo Horizonte, Karina Copa, subrayó que el éxito de los alumnos “es fruto del compromiso, la dedicación y la pasión de los maestros que los preparan en contraturno, con entusiasmo y vocación por la enseñanza de la matemática”. image Qué es la Olimpiada Matemática Ñandú La Olimpiada Matemática Ñandú reúne cada año a miles de estudiantes de los tres primeros años del nivel secundario de todo el país, promoviendo el gusto por la resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento lógico. Para los participantes, la experiencia no solo implica competir, sino también compartir conocimientos, intercambiar experiencias y vivir jornadas de convivencia con jóvenes de diferentes provincias. La participación de los estudiantes jujeños en esta 34.ª edición constituye un verdadero orgullo para la provincia, al reflejar la calidad educativa local y la formación integral que reciben los alumnos. Además, marca un paso importante en el objetivo de fomentar vocaciones científicas y fortalecer la confianza de los jóvenes en sus propias capacidades.

