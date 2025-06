Pruebas Aprender 2024: Alarma el bajo rendimiento en Matemática

“Estos resultados no son una foto: es todo el trayecto, y se venía evidenciando esta situación. Tenemos un desafío grande con la enseñanza de la Matemática, hay que fortalecer todo lo que se ve débil en las evaluaciones", sostuvo el secretario de Educación, Carlos Torrendell, en la jornada de ayer al ser consultado por el medio nacional TN.

Esta prueba no es “única”, tengamos en cuenta que se vienen desarrollando diferentes cortes para medir el nivel educativo en la Argentina y los datos no son diferentes. No solo es la permanencia en las aulas, los contenidos; sino que el nivel socioeconómico de los estudiantes se asocia fuertemente con sus desempeños. Otras pruebas, como la Aprender Alfabetización 2024 de tercer grado, la Aprender 2023 de sexto grado de primaria o las PISA 2022, por mencionar las más recientes, también han alertado sobre las severas deudas de calidad y equidad del sistema educativo argentino.

Sin embargo en estas pruebas existe un agravante; el hecho de que ya no hay mucho por hacer por parte del sistema educativo. Las pruebas Aprender se toma al final de la escuela secundaria: una fotografía al final de la película; o quizás con un tono menos romántico: una “autopsia” de la situación, puesto que el sistema educativo ya no puede hacer demasiado por esos estudiantes que pasaron, según lo establecido por ley, 14 años en la escuela.

¿Cómo entender estos números? ¿Qué evidencia arrojan los datos?

image.png La evolución histórica del desempeño en Matemática de las pruebas Aprender. (Fuente: Secretaría de Educación de la Nación)

Déficit histórico en matemáticas

Las pruebas aprender tiene sus raíces en el ONE. En 2016, el Operativo Nacional de Evaluación (ONE) se reemplazó por las pruebas Aprender; en ese momento el 40,9% de los estudiantes se encontraba por debajo del nivel básico en Matemática; 29,3% tenía un nivel básico, mientras que 24,6% lo hizo de manera satisfactoria y 5,2% evidenció tener un nivel avanzado.

En el primer año de estas pruebas (2016) el 70,2% de los estudiantes del último año de secundaria habían quedado en los niveles más bajos de la prueba (“básico” y “por debajo del básico”). Ocho años después, esa cifra ascendió al 85,8%. En el camino se redujo la proporción de alumnos que logran el nivel satisfactorio, y ya no quedan alumnos en el “avanzado”.

Aquí me detengo y tomo lo planeado por Gustavo Zorzoli, director del Observatorio de Educación Matemática de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires; “Que tengamos más del 85% de los estudiantes por debajo del nivel satisfactorio y casi a ninguno en el nivel avanzado muestra el deterioro de la enseñanza de la Matemática”.

Por su parte, Manuel Álvarez Tronge, presidente de Educar 2050, reclamó “un plan educativo integral y no parcial para la mejor enseñanza y el aprendizaje en todo el país”, porque “no habrá desarrollo y solución a los problemas económicos argentinos con estos resultados”.

En ese sentido, María Cortelezzi, subsecretaria de Información y Evaluación Educativa, señaló: “En 2022 y 2024, cuando equiparamos con las definiciones de 2016, nos encontramos con que no existen estudiantes que alcancen el puntaje necesario para estar en el nivel avanzado de Matemática“.

“La sensación es que llegamos a un nivel de desmejora muy relevante. A partir de ahora deberíamos empezar a revertir de a poco esa situación y verlo en próximas evaluaciones”, remarcó Cortelezzi.

image.png El nivel socioeconómico condiciona fuertemente los aprendizajes de los estudiantes. Fuente: Aprender 2024

Desigualdades crecientes

Los resultados de Aprender 2024 muestran "un sistema educativo cada vez más fragmentado, en el que se concentran instituciones con condiciones favorables –como equipos directivos estables, nivel socioeconómico más alto de las familias, trayectorias escolares continuas, acceso temprano a la educación inicial y diferencias interprovinciales–, en contraste con contextos de mayor vulnerabilidad”, describió Sandra Ziegler.

Diversos estudios muestran que el nivel socioeconómico (NSE) del hogar influye mucho en el rendimiento educativo. Los estudiantes con mayores condiciones tienen mejores resultados que los alumnos de hogares más vulnerables.

Lengua y Matemáticas dos problemas en crecimiento

image.png En la prueba Aprender 2024 se redujo la cantidad de alumnos con desempeño avanzado en Lengua, y ya no hay estudiantes en este nivel en Matemática.

En Lengua, la diferencia entre los estudiantes del quintil más bajo y el más alto es de 30 puntos porcentuales, mientras que entre escuelas públicas y privadas es de 22 puntos. En Matemática, las brechas son menores: 22,8 puntos entre quintiles y 14,8 entre sectores.

Los resultados también indicaron que el 58% de los estudiantes alcanzan o superan el nivel satisfactorio en Lengua. Esto es 8 puntos porcentuales menos que el año pasado, donde el 66,4% se ubicaba por encima.

En paralelo, los estudiantes que alcanzaron el nivel básico en dicha materia representan al 26,2%, lo cual significa un incremento con respecto a las últimas pruebas.

El crecimiento del nivel básico no ocurre porque hay menos estudiantes por debajo de esta categoría. Por el contrario: hay más estudiantes que no alcanzan el nivel satisfactorio y se quedan en el básico.

Esto se ve ratificado con el dato de los alumnos del secundario que no alcanzaron el nivel básico de Lengua en las últimas pruebas. Ellos representan el 15,8%, mientras que el año pasado esa categoría alcanzaba el 11,8%.

image.png La diferencia de resultados según sector de gestión por nivel socioeconómico. (Fuente: Secretaría de Educación)

La enseñanza y la formación docente

“Todas las pruebas de secundaria y primaria muestran la deficiencia de los aprendizajes. El Consejo Federal de Educación debería tratar este tema para proponer estrategias de superación consensuadas por todas las provincias. No solo hay que revisar la metodología de enseñanza sino también su seguimiento y evaluación”, consideró Guillermina Tiramonti, investigadora de Flacso.

Más allá de los factores socioeconómicos, las escuelas y la política educativa pueden incidir en la mejora. Hoy estamos frente a un problema pedagógico y de políticas educativas que acompañan y generan condiciones para la enseñanza y aprendizaje. Esto merece una mirada más atenta sobre los procesos de enseñanza de la matemática tanto en primaria como en secundaria, para repensar las prácticas de enseñanza en el aula, los enfoques y contenidos.

En esto, según detalló Torrendell, se hizo un pre diseño de un “nuevo programa” y están ultimando detalles para poder presentarlo ante el Consejo Federal de Educación, con el objetivo de que se apruebe y avanzar en su implementación el próximo año, en todo el país.

No obstante, planteó: “Primero hay que tener un buen diagnóstico. Estamos ampliando el equipo de evaluación para que analice las políticas necesarias porque sabemos que hay que fortalecer la enseñanza, pero tenemos que entender cuáles son las dimensiones del problema que hay que atacar”.

image.png

Qué hay detrás de los malos resultados en Lengua y Matemáticas

El Gobierno esbozó algunas hipótesis que podrían explicar los malos números en matemáticas.

Impacto de la pandemia. Según Cortelezzi, Matemática es una disciplina más intensiva en contenidos y resultó más difícil de abordar desde el hogar durante la cuarentena, en comparación con otras materias, como por ejemplo, Lengua, en la que se evalúa la comprensión lectora, algo que los docentes refuerzan también en Ciencias Sociales o Naturales. “Tanto las familias como los propios hábitos y las intervenciones de la escuela pudo favorecer a estos desempeños dispares“, explicó.

Contenidos sin incorporar. Los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes solo logra manejar contenidos del ciclo básico de la secundaria y se quedan sin comprender los temas más complejos. A su vez, la subsecretaria advirtió que en muchos casos no se llega a trabajar por completo los contenidos clave que deberían abordarse en el último año, según lo que marca el programa oficial.

Actualizar la formación docente. De acuerdo a lo que sostiene el Gobierno, esta situación se acentuó con el paso de los años. Sin embargo, aseguran que no es un problema estrictamente de Argentina ya que los demás países de la región también mostraron cifras alarmantes en Matemática. En ese contexto, el titular de la cartera educativa manifestó la necesidad de revisar la formación de los docentes. “Tenemos que desarrollar un plan que integre la mejora de los conocimientos matemáticos de los profesionales, de todas las materias, y la mejora en la enseñanza. Es la deuda que tenemos que trabajar en diálogo con todas las provincias”, reconoció Torrendell.