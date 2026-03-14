Día Internacional de las Matemáticas: por qué se celebra

Día Internacional de la Matemática: por qué se celebra

Cada 14 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Matemática , una fecha impulsada por la UNESCO para resaltar el papel fundamental que tienen las matemáticas en la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. En 2026, la celebración se realiza bajo el lema “Matemáticas y esperanza” , que busca destacar cómo esta disciplina ayuda a comprender mejor el mundo y afrontar los desafíos actuales.

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La iniciativa fue proclamada en 2019 durante la Conferencia General de la UNESCO , tras una propuesta de la Unión Matemática Internacional. Desde entonces, cada año se elige un tema para mostrar la relación de las matemáticas con diferentes áreas del conocimiento y su impacto en la sociedad.

El objetivo principal de esta jornada es acercar las matemáticas al público, promover su enseñanza y destacar su importancia en ámbitos como la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

El lema elegido para el Día Internacional de la Matemática 2026 es “Matemáticas y esperanza”. La idea es vincular esta disciplina con la capacidad de encontrar soluciones a los grandes desafíos globales.

Las matemáticas permiten analizar datos, entender fenómenos complejos y diseñar estrategias para resolver problemas que afectan al planeta. Desde el cambio climático hasta el desarrollo tecnológico, esta ciencia se convierte en una herramienta clave para tomar decisiones basadas en evidencia.

Además, el concepto de esperanza se relaciona con la posibilidad de construir un futuro mejor a través del conocimiento. Según los organizadores, la matemática ofrece una estructura que ayuda a comprender la realidad con mayor claridad y fomenta la cooperación entre diferentes áreas del saber.

Quienes quieran conocer más sobre efemérides científicas pueden revisar otras fechas importantes relacionadas con la ciencia y la educación que se recuerdan cada año en Argentina y el mundo, donde se destacan celebraciones vinculadas al conocimiento.

La importancia de las matemáticas en la historia

Las matemáticas acompañan a la humanidad desde sus orígenes. Aunque al principio los seres humanos no eran plenamente conscientes de ello, los primeros sistemas de conteo y medición ya reflejaban razonamientos matemáticos.

Uno de los hallazgos más antiguos vinculados a esta disciplina son los llamados huesos de Ishango, descubiertos en África y datados en el Paleolítico Superior. Estos restos muestran marcas que podrían representar uno de los primeros registros matemáticos de la historia.

A lo largo del tiempo, diferentes civilizaciones realizaron aportes fundamentales al desarrollo de las matemáticas:

Los egipcios elaboraron textos como el Papiro de Moscú hace más de 4000 años.

Los mayas desarrollaron un sistema numérico avanzado.

Los griegos , con figuras como Euclides, sistematizaron la geometría y la aritmética.

En India se introdujo el número cero, un avance decisivo para el cálculo moderno.

Los sabios árabes impulsaron el desarrollo del álgebra y los algoritmos.

Estos aportes permitieron el progreso científico que hoy sustenta tecnologías como las computadoras, internet o la inteligencia artificial.

Matemática, ciencia y desarrollo sostenible

Para la UNESCO, el Día Internacional de la Matemática también es una oportunidad para impulsar la cooperación entre países y promover programas educativos que fortalezcan la enseñanza de las ciencias.

Las matemáticas cumplen un papel central en el desarrollo sostenible, ya que ayudan a analizar procesos relacionados con la biodiversidad, el clima o el crecimiento de las ciudades.

Además, esta fecha busca visibilizar el trabajo de mujeres científicas que hicieron aportes importantes a la disciplina, como Sophie Germain o Mary Winston, cuyas investigaciones influyeron en distintas áreas de la matemática.

Actualmente, la matemática sigue siendo un lenguaje universal que conecta disciplinas y permite explicar fenómenos que van desde la física hasta la economía.

Por eso, cada 14 de marzo se organizan actividades en escuelas, universidades y centros científicos de todo el mundo para acercar esta ciencia a las nuevas generaciones y despertar el interés por el pensamiento lógico y la investigación.