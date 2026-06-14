Brasil: Gaspi y otro argentino murieron en el choque de helicópteros

El choque de helicópteros en Brasil dejó seis personas muertas este domingo por la mañana en Río de Janeiro. Entre las víctimas fatales se encuentran dos argentinos: el youtuber Gaspi, cuyo nombre era Gaspar Prim Díaz, y el productor audiovisual Lucas Vignale, según informó Infobae.

El accidente ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo y terminaron cayendo en distintos sectores. Una de las aeronaves impactó contra el estacionamiento de un complejo comercial donde había autos eléctricos y se incendió, mientras que la otra cayó a unos metros del primer punto de impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, los equipos de emergencia encontraron cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves que se incendió. Luego, al ampliar el área de búsqueda, hallaron a la sexta víctima fatal en el segundo helicóptero, que cayó a unos 100 metros del lugar principal del siniestro.

Entre los fallecidos fueron identificados los argentinos Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, y Lucas Vignale, productor audiovisual que trabajaba junto al influencer. También aparece entre las víctimas el cantante estadounidense Oliver Tree, quien se encontraba de gira por Latinoamérica.

Quién era Gaspi, el youtuber argentino que murió en Brasil

Gaspar Prim Díaz tenía 23 años y se había convertido en uno de los creadores de contenido argentinos más reconocidos de los últimos años. Ganó popularidad en Instagram y YouTube con videos callejeros en los que entrevistaba a personas con preguntas incómodas, picantes y muchas veces polémicas.

Embed - LA VUELTA DE GASPI

Su saludo característico, “Buuuuuuuueeenas”, se volvió una marca registrada entre sus seguidores. Con una voz rasposa, un micrófono negro pegado con cinta y un estilo irreverente, Gaspi construyó una identidad propia en redes sociales, donde combinaba humor, provocación y situaciones espontáneas en la vía pública.

Ese mismo estilo también lo llevó a ser cuestionado en varias oportunidades. Parte de su contenido, cargado de humor negro y referencias sexuales, fue dado de baja por distintas plataformas. Él mismo había reconocido en entrevistas que sus seguidores solían mirar sus videos apenas los subía porque muchas veces terminaban eliminados.

Gaspi comenzó su recorrido en Instagram con videos cortos que rápidamente se viralizaron. Luego dio el salto a YouTube, donde logró superar los 2 millones y medio de seguidores con apenas un puñado de publicaciones. En el último tiempo también había ganado mayor exposición por su participación en La Velada del Año V, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos en España.

Además, el 23 de mayo había anunciado el estreno de su nueva serie, “Gaspi visita tu hogar”, un proyecto realizado para el canal de streaming Blender. En redes, el influencer había expresado su entusiasmo por esta nueva etapa profesional.

Lucas Vignale, la otra víctima argentina

Lucas Vignale tenía 28 años y trabajaba como productor audiovisual. Según la información difundida, acompañaba a Gaspi desde su preparación para la pelea que se realizó en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, en el marco de La Velada del Año.

Su muerte también generó conmoción en el ambiente audiovisual y entre los seguidores del youtuber, ya que ambos compartían proyectos y viajes vinculados a la producción de contenido.

El choque de helicópteros provocó un incendio de gran magnitud en el estacionamiento donde cayó una de las aeronaves. Las llamas alcanzaron una estación de carga y destruyeron alrededor de 20 autos eléctricos que estaban estacionados en el lugar.

Las autoridades brasileñas investigan las causas del accidente. Los peritajes deberán determinar qué ocurrió en los minutos previos a la colisión, cuál era la trayectoria de cada aeronave y si hubo factores técnicos, humanos o climáticos que pudieron influir en la tragedia.