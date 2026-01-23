Ryan Garcia protagoniza un tenso cruce con youtuber mexicano que preocupa en redes

El reto viral de Ryan Garcia y Zavala terminó con una emergencia médica tras un fuerte golpe abdominal registrado en video.

Un reto pensado como contenido para el canal de YouTube de Zavala terminó en una situación crítica y obligó a realizar un llamado de urgencia al 911 , después de que el boxeador Ryan Garcia le asestara un fuerte impacto en el abdomen durante la filmación al youtuber.

Aunque el influencer había aceptado participar, comenzó a sufrir un cuadro severo con dolor agudo , náuseas y sangrado , lo que puso en evidencia los riesgos reales que implican este tipo de desafíos virales .

El episodio , registrado en video y compartido por PEOPLE , encendió las alarmas entre quienes lo vieron debido al peligro físico al que se expuso el participante . En la grabación se observa a Zavala con el torso descubierto , recostado contra una pared y con las manos entrelazadas sobre la cabeza , mientras García , con guantes de boxeo puestos, ejecuta un golpe frontal en la zona abdominal .

El episodio desató un debate sobre los riesgos extremos que enfrentan jóvenes creadores de contenido motivados por la exposición digital y la competencia en redes sociales.

La fuerza del impacto lo derriba de inmediato y deja al creador de contenido tendido en el suelo , visiblemente afectado y sin poder reaccionar en el momento. Las respuestas fueron inmediatas. En el audio se oye a García consultar con alarma : “ ¿Te lastimé? ¿Estás bien, hermano? ”, mientras uno de sus colaboradores advierte con inquietud : “ De verdad está mal ”. Instantes después, el propio boxeador confirma la gravedad del cuadro al decir: “ Está sangrando, no bromeo ”.

Las imágenes reflejan con claridad cómo lo que comenzó como un desafío se transformó en una situación crítica en cuestión de segundos.

Ryan Garcia, quien se enfrenta a polémicas recientes por suspensión y arresto, suma presión a su imagen pública por su participación en este reto viral.

Decisiones previas y agravantes del episodio

Previo al reto central, Zavala había participado de una práctica con Garcia utilizando elementos de seguridad. No obstante, al momento del golpe final decidió prescindir de la protección en la zona abdominal, una elección que terminó siendo clave para que las lesiones fueran más graves. Según destacó PEOPLE, esa decisión influyó de manera directa en la magnitud del daño que sufrió el influencer.

Después del impacto, Zavala se trasladó al baño, donde comenzó a vomitar y expresó que no podía moverse. Ante la situación, Garcia y otro miembro del equipo ingresaron para evaluar su condición, y el creador de contenido apenas pudo articular algunas respuestas: “No puedo moverme, de verdad”.

El episodio volvió a poner sobre la mesa los riesgos que implican los retos impulsados por la lógica de las redes sociales, donde la búsqueda de impacto y visualizaciones puede empujar a conductas imprudentes.

Ni el entorno de Ryan Garcia ni Zavala han realizado declaraciones adicionales sobre el epsiodio.

Perfil y trayectoria de Ryan Garcia

Nacido en California y con 27 años, Ryan Garcia alcanzó notoriedad internacional al obtener en 2021 el título interino de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). En el plano personal, es padre de dos hijos, Bela y Henry, junto a Andrea Celina.

Durante 2024, recibió una sanción de doce meses que lo marginó de la competencia luego de arrojar un resultado positivo en un control antidopaje previo a su combate con Devin Haney. En ese mismo período, también fue detenido acusado de vandalismo agravado, tras provocar destrozos en un hotel de Beverly Hills, de acuerdo con información difundida por PEOPLE.

Este historial reciente lo mantuvo en el centro de la atención pública, alimentando el escrutinio mediático y reavivando el debate sobre la conducta y la responsabilidad que deben asumir las celebridades cuando participan en retos virales.

Garcia se prepara para disputar el título mundial de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo contra Mario Barrios el 21 de febrero.

Silencio y repercusiones en redes sociales

Desde que ocurrió el incidente, ni el equipo de Garcia ni el propio Zavala han emitido nuevas declaraciones. Tampoco se han publicado informes oficiales sobre la condición física del creador de contenido después del suceso. Esta ausencia de datos ha incrementado la preocupación y dado lugar a especulaciones entre los seguidores, que observan de cerca el desarrollo del caso.

El suceso volvió a poner sobre la mesa la discusión acerca de los riesgos y consecuencias de participar en desafíos virales de alto riesgo en plataformas digitales. La sobreexposición y la búsqueda de fama inmediata pueden generar resultados inesperados y peligrosos para quienes se involucran, especialmente cuando la notoriedad se persigue sin considerar las posibles repercusiones.

Futuro deportivo y discusión abierta

En medio de la controversia, Ryan Garcia se alista para enfrentar a Mario Barrios el 21 de febrero en la pelea por el campeonato mundial wélter del Consejo Mundial de Boxeo.

Al mismo tiempo, el episodio con Zavala continúa alimentando la discusión sobre la obligación de youtubers y atletas de actuar con precaución frente a desafíos que podrían comprometer su seguridad física.