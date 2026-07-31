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31 de julio de 2026 - 13:21
Jujuy.

Reportan intensas ráfagas de viento: las imágenes del fenómeno en San Salvador de Jujuy

El viento comenzó a sentirse con fuerza pasado el mediodía en San Salvador de Jujuy. El SMN mantiene una advertencia para distintas zonas de la provincia.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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El fenómeno se desarrolla en un contexto de viento intenso, con sectores donde se esperan velocidades elevadas y ráfagas que podrían superar los valores habituales.

Alerta amarilla por viento en Jujuy

Para este viernes 31 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento en la provincia.

La advertencia se desarrollará desde la tarde en las siguientes zonas:

  • Puna de Cochinoca.
  • Puna de Humahuaca.
  • Puna de Rinconada.
  • Puna de Santa Catalina.
  • Puna de Tilcara.
  • Puna de Tumbaya.
  • Yavi.
  • Puna de Susques.

La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades de entre 60 y 80 km/h. En sectores de alta montaña, las ráfagas pueden superar los 120 km/h.

Para el resto del área se prevé viento del noroeste, con velocidades de entre 30 y 50 km/h. Además, las ráfagas podrían superar los 65 km/h.

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