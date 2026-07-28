El viento norte se sintió con fuerza este martes en la Puna

Las primeras ráfagas de viento norte comenzaron a sentirse en La Quiaca durante este martes 28 de julio, mientras permanecía vigente una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional para sectores de la Puna y zonas montañosas de Jujuy.
El fenómeno fue previsto principalmente para horas de la tarde.
Qué significa la alerta amarilla
El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños e interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.
Ante este escenario, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar circular por sectores expuestos y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.
También se aconseja permanecer lejos de árboles, postes, carteles y estructuras que puedan presentar inestabilidad.
Las zonas de Jujuy alcanzadas por la alerta
La advertencia del SMN comprende:
- Puna de Cochinoca.
- Puna de Humahuaca.
- Puna de Rinconada.
- Puna de Santa Catalina.
- Puna de Tilcara.
- Puna de Tumbaya.
- Yavi.
- Susques.
- Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano.
- Zona montañosa de Humahuaca.
- Zona montañosa de Tilcara.
- Zona montañosa de Tumbaya.
Recomendaciones ante las ráfagas
Frente al aumento de la intensidad del viento, se recomienda cerrar puertas y ventanas, retirar macetas y elementos sueltos de balcones o patios, y circular con precaución en rutas y caminos.
Los conductores deberán reducir la velocidad, especialmente en sectores donde pueda disminuir la visibilidad por polvo o tierra en suspensión.
El pronóstico y la alerta pueden actualizarse durante la jornada, por lo que se aconseja consultar periódicamente la información oficial.
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