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28 de julio de 2026 - 18:13
Jujuy.

El viento norte se sintió con fuerza este martes en la Puna

Durante la tarde, el SMN había anunciado alerta amarilla por fuertes vientos para varios sectores de la Puna jujeña.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Fuerte viento en la Puna.

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El fenómeno fue previsto principalmente para horas de la tarde.

Qué significa la alerta amarilla

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños e interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Ante este escenario, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar circular por sectores expuestos y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

También se aconseja permanecer lejos de árboles, postes, carteles y estructuras que puedan presentar inestabilidad.

Las zonas de Jujuy alcanzadas por la alerta

La advertencia del SMN comprende:

  • Puna de Cochinoca.
  • Puna de Humahuaca.
  • Puna de Rinconada.
  • Puna de Santa Catalina.
  • Puna de Tilcara.
  • Puna de Tumbaya.
  • Yavi.
  • Susques.
  • Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano.
  • Zona montañosa de Humahuaca.
  • Zona montañosa de Tilcara.
  • Zona montañosa de Tumbaya.

Recomendaciones ante las ráfagas

Frente al aumento de la intensidad del viento, se recomienda cerrar puertas y ventanas, retirar macetas y elementos sueltos de balcones o patios, y circular con precaución en rutas y caminos.

Los conductores deberán reducir la velocidad, especialmente en sectores donde pueda disminuir la visibilidad por polvo o tierra en suspensión.

El pronóstico y la alerta pueden actualizarse durante la jornada, por lo que se aconseja consultar periódicamente la información oficial.

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