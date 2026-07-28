El viento norte se sintió con fuerza este martes en la Puna

País. Salta atraviesa una semana de calor y crece la expectativa por la vuelta del viento Zonda

Jujuy. Viento norte en Jujuy: por qué las víboras salen incluso en invierno

El fenómeno fue previsto principalmente para horas de la tarde.

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños e interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Ante este escenario, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar circular por sectores expuestos y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

También se aconseja permanecer lejos de árboles, postes, carteles y estructuras que puedan presentar inestabilidad.

Las zonas de Jujuy alcanzadas por la alerta

La advertencia del SMN comprende:

Puna de Cochinoca.

Puna de Humahuaca.

Puna de Rinconada.

Puna de Santa Catalina.

Puna de Tilcara.

Puna de Tumbaya.

Yavi.

Susques.

Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano.

Zona montañosa de Humahuaca.

Zona montañosa de Tilcara.

Zona montañosa de Tumbaya.

Recomendaciones ante las ráfagas

Frente al aumento de la intensidad del viento, se recomienda cerrar puertas y ventanas, retirar macetas y elementos sueltos de balcones o patios, y circular con precaución en rutas y caminos.

Los conductores deberán reducir la velocidad, especialmente en sectores donde pueda disminuir la visibilidad por polvo o tierra en suspensión.

El pronóstico y la alerta pueden actualizarse durante la jornada, por lo que se aconseja consultar periódicamente la información oficial.