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28 de julio de 2026 - 10:19
SMN.

¿Dónde habrá viento Zonda en Tucumán? Conocé las zonas bajo alerta por ráfagas intensas

El SMN emitió una alerta amarilla para este martes 28 de julio. Se esperan ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Viento norte en Jujuy.

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¿Qué zonas de Tucumán están bajo alerta?

De acuerdo con el SMN, la alerta alcanza a los Valles de Tafí del Valle y Santa María, donde el viento Zonda se hará sentir principalmente durante la mañana del martes. En esa zona se prevén vientos de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Hasta el momento, no rigen alertas meteorológicas para el resto de los departamentos de Tucumán.

Qué efectos puede provocar el viento Zonda

El viento Zonda es un fenómeno cálido y seco que desciende desde la Cordillera de los Andes y suele generar cambios bruscos en las condiciones del tiempo.

Entre sus principales efectos se encuentran:

  • Aumento repentino de la temperatura.
  • Descenso marcado de la humedad.
  • Reducción de la visibilidad por polvo en suspensión.
  • Caída de ramas u objetos debido a las ráfagas.
  • Mayor riesgo de incendios forestales.

Recomendaciones ante la alerta

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

  • Evitar actividades al aire libre durante las ráfagas más intensas.
  • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
  • Mantener puertas y ventanas cerradas para reducir el ingreso de polvo.
  • No estacionar vehículos debajo de árboles, postes o carteles.
  • Conducir con extrema precaución por la posible reducción de la visibilidad.
  • Evitar realizar quemas o encender fuego en espacios abiertos.

Las autoridades también aconsejan mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de Defensa Civil, ya que las condiciones meteorológicas pueden modificarse a lo largo de la jornada.

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