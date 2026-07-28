Salta atraviesa una semana de calor y crece la expectativa por la vuelta del viento Zonda

Salta vive jornadas con registros térmicos poco habituales para esta época del año, en medio de un invierno que presenta temperaturas más altas de lo esperado y con la atención centrada nuevamente en la presencia del viento Zonda . Para este martes, el pronóstico anticipa ráfagas fuertes en sectores cordilleranos y de la Puna.

Por otro lado, varias áreas de los valles salteños permanecen alcanzadas por una alerta amarilla . El incremento térmico alcanzará su punto más marcado durante la jornada del martes.

Según las distintas estimaciones meteorológicas , Salta Capital podría registrar temperaturas máximas de entre 29 y 32 grados , mientras que en los días siguientes se mantendrían las tardes con un ambiente agradable , aunque con posibles variaciones en los valores.

Para este martes, el pronóstico anticipa la presencia de ráfagas intensas provenientes del oeste en sectores de la Cordillera de los Andes y la Puna , además de un escenario propicio para la aparición del viento Zonda en los Valles Calchaquíes .

No obstante, la principal atención estará puesta en la evolución del clima en el Valle de Lerma. Si bien por ahora la Capital salteña no se encuentra bajo una alerta específica, algunos registros y proyecciones meteorológicas advierten que el Zonda podría descender hacia esa zona durante la tarde y manifestarse por un lapso breve.

La alerta emitida por las autoridades comprende distintos sectores de los valles salteños, entre ellos Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos. En esas zonas, el viento Zonda podría presentarse con intensidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, acompañado por ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Ráfagas de hasta 100 km/h en la Puna

La situación será todavía más marcada en los sectores de mayor altura. Para distintas áreas de la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, los pronósticos prevén la presencia de vientos del oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían llegar a superar los 100 km/h.

En las regiones donde avance el viento Zonda, además de las intensas corrientes de aire, podrían registrarse otros efectos como una caída significativa de la humedad, dificultades en la visibilidad debido al polvo en suspensión y un incremento acelerado de las temperaturas.

Ante este escenario, se aconseja mantenerse informados y consultar los nuevos reportes del servicio meteorológico durante las próximas horas, debido a que las condiciones previstas pueden variar e incluso extender la zona de cobertura de las alertas.

Luego de una seguidilla de jornadas agradables, Salta tendrá un martes con características más propias del verano en pleno invierno, con registros térmicos que rondarán los 30 grados. La principal incógnita será si el viento Zonda logrará avanzar también hacia la Capital y otros sectores del Valle de Lerma.