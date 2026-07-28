martes 28 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de julio de 2026 - 10:18
País.

Salta atraviesa una semana de calor y crece la expectativa por la vuelta del viento Zonda

El martes será de las jornadas más cálidas. Hay alerta amarilla por viento Zonda en los Valles Calchaquíes y podría llegar al Valle de Lerma.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Una semana de calor y alerta por fuertes vientos, ¿vuelve el Zonda?

Una semana de calor y alerta por fuertes vientos, ¿vuelve el Zonda?

Salta vive jornadas con registros térmicos poco habituales para esta época del año, en medio de un invierno que presenta temperaturas más altas de lo esperado y con la atención centrada nuevamente en la presencia del viento Zonda. Para este martes, el pronóstico anticipa ráfagas fuertes en sectores cordilleranos y de la Puna.

Lee además
Viento Zonda en Salta: El fenómeno seguirá presente hasta el sábado y luego llegará un cambio de condiciones con temperaturas más bajas.
Clima.

Alerta por viento Zonda en Salta: ráfagas, calor extremo y riesgo de incendios
Vuelve el viento norte al NOA: el SMN anticipa un fuerte ascenso de temperatura
Jujuy.

Comunicado de Ejesa: continúan trabajando tras las complicaciones del viento zonda

Por otro lado, varias áreas de los valles salteños permanecen alcanzadas por una alerta amarilla. El incremento térmico alcanzará su punto más marcado durante la jornada del martes.

Según las distintas estimaciones meteorológicas, Salta Capital podría registrar temperaturas máximas de entre 29 y 32 grados, mientras que en los días siguientes se mantendrían las tardes con un ambiente agradable, aunque con posibles variaciones en los valores.

¿El viento Zonda puede llegar al Valle de Lerma?

Para este martes, el pronóstico anticipa la presencia de ráfagas intensas provenientes del oeste en sectores de la Cordillera de los Andes y la Puna, además de un escenario propicio para la aparición del viento Zonda en los Valles Calchaquíes.

No obstante, la principal atención estará puesta en la evolución del clima en el Valle de Lerma. Si bien por ahora la Capital salteña no se encuentra bajo una alerta específica, algunos registros y proyecciones meteorológicas advierten que el Zonda podría descender hacia esa zona durante la tarde y manifestarse por un lapso breve.

La alerta emitida por las autoridades comprende distintos sectores de los valles salteños, entre ellos Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos. En esas zonas, el viento Zonda podría presentarse con intensidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, acompañado por ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Ráfagas de hasta 100 km/h en la Puna

La situación será todavía más marcada en los sectores de mayor altura. Para distintas áreas de la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, los pronósticos prevén la presencia de vientos del oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían llegar a superar los 100 km/h.

En las regiones donde avance el viento Zonda, además de las intensas corrientes de aire, podrían registrarse otros efectos como una caída significativa de la humedad, dificultades en la visibilidad debido al polvo en suspensión y un incremento acelerado de las temperaturas.

Ante este escenario, se aconseja mantenerse informados y consultar los nuevos reportes del servicio meteorológico durante las próximas horas, debido a que las condiciones previstas pueden variar e incluso extender la zona de cobertura de las alertas.

Luego de una seguidilla de jornadas agradables, Salta tendrá un martes con características más propias del verano en pleno invierno, con registros térmicos que rondarán los 30 grados. La principal incógnita será si el viento Zonda logrará avanzar también hacia la Capital y otros sectores del Valle de Lerma.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alerta por viento Zonda en Salta: ráfagas, calor extremo y riesgo de incendios

Comunicado de Ejesa: continúan trabajando tras las complicaciones del viento zonda

¿Volverá el viento zonda a Jujuy? Qué dice el pronóstico del tiempo

Vuelve el viento norte al NOA: el SMN anticipa un fuerte ascenso de temperatura

Temblor en Salta: dónde estuvo el epicentro y qué magnitud alcanzó

Lo que se lee ahora
La residencia de la Fundación Sí en Jujuy. video
País.

Fundación Sí: últimos días para inscribirse en las residencias universitarias gratuitas

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Vuelve el viento norte al NOA: el SMN anticipa un fuerte ascenso de temperatura
NOA.

Vuelve el viento norte al NOA: el SMN anticipa un fuerte ascenso de temperatura

Alerta por fuertes vientos en Jujuy.
SMN.

Alerta por fuertes vientos en Jujuy: a qué hora, zonas afectadas y cómo estará el tiempo

BEGU.
Capital.

BEGU 2026: comienza el reempadronamiento para universitarios y terciarios

Tragedia en la Cuesta de Lipán: cayó un auto y murió un niño
Ruta 52.

Tragedia en la Cuesta de Lipán: cayó un auto y murió un niño

Telekino sortea un pozo millonario este 2 de agosto. 
Juego

Telekino sortea un pozo millonario este 2 de agosto: cuánto se puede ganar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel