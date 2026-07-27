Temblor en Salta: dónde estuvo el epicentro y qué magnitud alcanzó

Un temblor en Salta se registró durante la tarde del domingo 26 de julio y generó consultas entre habitantes de la región. El movimiento tuvo su epicentro en las cercanías de Tolar Grande, dentro de la Puna salteña, y no ocasionó daños materiales ni personas afectadas.

De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el fenómeno ocurrió a las 18:44 y alcanzó una magnitud de 3,2 . El organismo mantiene un registro permanente de los movimientos sísmicos detectados en el territorio argentino.

El epicentro fue localizado a 29 kilómetros al noreste de Tolar Grande , a 58 kilómetros al sur de Catúa y a unos 93 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres.

La ubicación corresponde a una zona de la Puna salteña, cercana al límite con la provincia de Jujuy y caracterizada por la presencia de cordones montañosos y localidades situadas a gran altura.

Según el reporte, el sismo tuvo una profundidad de 145 kilómetros. Al producirse a una distancia considerable debajo de la superficie, este tipo de movimiento puede percibirse con menor intensidad, especialmente en las localidades más alejadas del epicentro.

Hasta el momento no se informaron daños en viviendas, rutas, edificios públicos ni otras estructuras. Tampoco hubo reportes oficiales sobre personas heridas o afectadas por el episodio.

El INPRES monitorea la actividad sísmica

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica publica de manera constante los movimientos detectados por sus estaciones. Los eventos determinados automáticamente pueden ser revisados posteriormente por especialistas para establecer sus datos definitivos, entre ellos la magnitud, la profundidad y la ubicación precisa.

El organismo también diferencia los sismos calculados de manera preliminar de aquellos que ya fueron revisados por un sismólogo y de los que fueron reportados como sentidos por la población.

La actividad sísmica es habitual en distintas zonas del noroeste argentino. Muchos de estos movimientos presentan magnitudes bajas o se producen a gran profundidad, por lo que no siempre son percibidos claramente en la superficie.

Sin daños tras el movimiento sísmico

El episodio ocurrido cerca de Tolar Grande no provocó inconvenientes y las autoridades no emitieron alertas especiales. Sin embargo, el movimiento volvió a despertar la atención de los vecinos de Salta y Jujuy, dos provincias donde los organismos especializados realizan un seguimiento permanente de la actividad sísmica.