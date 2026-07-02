Más de 200 chicos participaron de un simulacro sísmico en Gorriti

El Club Gorriti realizó un simulacro de evacuación con más de 200 chicos. La salida se completó en menos de tres minutos.

El Club Gorriti realizó un simulacro de evacuación con más de 200 chicos. La salida se completó en menos de tres minutos.

Más de 200 chicos fueron evacuados en menos de tres minutos durante un simulacro sísmico realizado en el Club Gorriti. La actividad involucró a profesores, coordinadores, personal de maestranza, mantenimiento, secretaría y familias, con el objetivo de enseñar cómo actuar frente a una emergencia y reforzar la prevención dentro de la institución.

Marcelo Gómez, profesor del club y uno de los responsables de la organización, explicó que el trabajo comenzó varios días antes con una capacitación encabezada por el ingeniero Sánchez. “Creemos que es importante darles herramientas a los profesores para este tipo de circunstancias. Primero tuvimos una charla y después nos dejó herramientas para trabajar”, señaló.

"Primero tuvimos una charla y después nos dejó herramientas para trabajar” "Primero tuvimos una charla y después nos dejó herramientas para trabajar”

El simulacro se desarrolló durante una jornada con numerosas actividades y una gran cantidad de chicos dentro de las instalaciones. Según Gómez, el resultado fue positivo y permitió comprobar la capacidad de respuesta del club.

“Había más de 200 chicos y los evacuamos en menos de tres minutos. Creemos que nos fue bien en la actividad” “Había más de 200 chicos y los evacuamos en menos de tres minutos. Creemos que nos fue bien en la actividad”

La preparación incluyó la distribución de funciones entre cada integrante del personal. Profesores, coordinadores y trabajadores de distintas áreas debían conocer qué hacer al momento de escuchar la alarma, hacia dónde dirigirse y cómo acompañar a los chicos durante la salida.

Uno de los puntos centrales fue transmitir que, aun en una situación de emergencia, mantener la calma resulta fundamental. “Tratamos de que entiendan que, por más que sea una emergencia, tienen que mantener la calma. Les enseñamos algunos procedimientos, qué hacer cuando suena la alarma y a dónde ir”, explicó.

El Club Gorriti Más de 200 chicos participaron de un simulacro sísmico en Gorriti

El trabajo previo con los chicos y las familias

Antes del simulacro, los profesores hablaron con los chicos y les explicaron el significado de la alarma. Durante la semana previa hicieron sonar varias veces el dispositivo para que pudieran reconocerlo y evitar reacciones de miedo o desconcierto.

“Lo hicimos sonar varias veces para que conocieran el ruido y qué significaba. Cuando llegó el momento, los chicos reaccionaron bien y no hubo ningún movimiento fuera de lo normal”, destacó Gómez.

La participación de las familias también fue importante. Desde el club enviaron información por redes sociales y grupos de padres para explicar en qué consistía el ejercicio y cuál debía ser la conducta de los adultos.

“Los padres tuvieron una respuesta bastante positiva. Les avisamos que se iba a hacer la evacuación, de qué se trataba y qué rol tenían que cumplir cuando sonara la alarma”, indicó.

Para Gómez, este tipo de acciones también ayuda a generar confianza. Saber que la institución cuenta con procedimientos de emergencia permite que las familias dejen a sus hijos con mayor tranquilidad.

“Lo hicimos sonar varias veces para que conocieran el ruido y qué significaba" “Lo hicimos sonar varias veces para que conocieran el ruido y qué significaba"

El próximo simulacro será por incendio

La experiencia sísmica no será la única actividad preventiva. El Club Gorriti ya trabaja en la preparación de un simulacro de evacuación ante incendios, que se realizará después del receso de actividades.

“Todavía nos queda la evacuación de incendios, que estamos trabajando con el ingeniero Sánchez. Calculamos que será dentro de un par de semanas, una vez que pase el receso”, adelantó.

La preparación del primer simulacro incluyó una charla de aproximadamente dos horas con el personal y una semana de organización interna para definir roles y recorridos. El objetivo es que la experiencia también pueda servir como referencia para otras instituciones deportivas.

“Trabajamos una semana y a la siguiente ya pudimos hacer la actividad. Por suerte salió todo bien”, concluyó Gómez.

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