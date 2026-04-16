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16 de abril de 2026 - 10:41
Deportes.

Arrancó el Torneo "Ezequiel Serrano" en el club Gorriti con gran participación infantil

Más de 100 equipos compiten en distintas categorías, en el torneo que se disputa en Gorriti priorizando la formación y la integración en el fútbol.

Por  Judith Girón
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Arrancó el Torneo "Ezequiel Serrano" en el club Gorriti 

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Arrancó el Torneo "Ezequiel Serrano" en el club Gorriti 

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El profesor L, uno de los referentes de la organización, expresó su satisfacción por el inicio del certamen. “Un año más junto a los chicos y los equipos que nos acompañan siempre. Es un desafío estar al frente de este torneo, pero contamos con el apoyo del club, dirigentes y profesores”, destacó.

La competencia se desarrolla los días lunes y viernes, con la participación de casi 100 equipos distribuidos en distintas categorías. Las jornadas comienzan alrededor de las 18:30, apenas los chicos salen de la escuela, y se extienden hasta cerca de las 23, tanto al inicio como durante la continuidad del torneo.

Más allá de lo deportivo, Martarena remarcó el valor formativo y social de este tipo de encuentros. “Nos consideramos la cuna de muchos jugadores. No solo apuntamos a los nuestros, sino a que participen escuelitas y clubes de barrio. El entrenamiento forma, pero la competencia también acerca a los chicos al deporte”, explicó.

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El torneo convoca a delegaciones de distintos puntos de la provincia, incluyendo Palpalá, Río Blanco, El Carmen, Reyes y Perico, lo que refuerza el espíritu integrador del evento. “La idea es que confraternicen chicos de diferentes clubes y barrios”, agregó.

El organizador subrayó que el principal objetivo es que los niños disfruten del juego: “Pueden perder, pero terminan de jugar y ya quieren volver a la cancha. Vienen a divertirse. Eso es lo más importante”.

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Un torneo que honra la memoria de Ezequiel Serrano

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Arrancó el Torneo "Ezequiel Serrano" en el club Gorriti

El Torneo de Fútbol Infantil “Ezequiel Serrano” lleva su nombre en homenaje a un joven muy querido en el ámbito deportivo y social, cuya historia dejó una huella profunda en la comunidad. A través de este certamen, el club busca mantener vivo su recuerdo, vinculándolo con los valores que representa el fútbol infantil: la amistad, el compañerismo, el esfuerzo y la pasión por el deporte.

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