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2 de junio de 2026 - 16:12
Deportes.

Rivadavia se quedó con el Torneo Apertura de handball

Los equipos masculino y femenino de Rivadavia se quedaron con los títulos del Torneo Apertura de handball.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Rivadavia sequedó con el Torneo Apertura de handball
Rivadavia se quedó con el Torneo Apertura de handball

Los equipos de Rivadavia brillaron en el Torneo Apertura de handball que organizó la Federación Jujeña de la especialidad y que se cerraron durante este ultimo fin de semana con los partidos decisivos de la competencia provincial.

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Rivadavia B se quedó con el título de la categoría Primera Masculino con un partido atractivo disputado en el club Cuyaya. Con una destacada actuación colectiva y demostrando un gran nivel de juego, logró imponerse en el encuentro decisivo ante Universitario.

Rivadavia se quedó con el Torneo Apertura de handball en masculino
Rivadavia se quedó con el Torneo Apertura de handball en masculino

Rivadavia se quedó con el Torneo Apertura de handball en masculino

Las chicas de Rivadavia, campeonas

También Rivadavia es campeón de primera femenino luego de derrotar a Minas por 27 a 26 en un partido final electrizante que se definió por detalles. Fue un encuentro intenso y emocionante que mantuvo la incertidumbre hasta el final.

Rivadavia se quedó con el Torneo Apertura de handball en femenino
Rivadavia se quedó con el Torneo Apertura de handball en femenino

Rivadavia se quedó con el Torneo Apertura de handball en femenino

¿Cómo se juega al handball?

Es un deporte en el que se usa una pelota, se juega con las manos en todo momento para realizar las jugadas, sean ofensivas o defensivas. Es supervisado por un árbitro, hay dos equipos de siete jugadores cada uno, siete suplentes.

Es un juego en el que la pelota deberá sobrepasar la portería del oponente con el propósito de que cuente como gol. El único que puede usar los pies es el arquero y en acción defensiva dentro de su área correspondiente, afueras de su área se aplica las mismas reglas de juego que cualquier jugador tradicional.

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Rivadavia se qued&oacute; con el Torneo Apertura de handball en femenino

Rivadavia se quedó con el Torneo Apertura de handball en femenino

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