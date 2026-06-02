Los equipos de Rivadavia brillaron en el Torneo Apertura de handball que organizó la Federación Jujeña de la especialidad y que se cerraron durante este ultimo fin de semana con los partidos decisivos de la competencia provincial.
Rivadavia B se quedó con el título de la categoría Primera Masculino con un partido atractivo disputado en el club Cuyaya. Con una destacada actuación colectiva y demostrando un gran nivel de juego, logró imponerse en el encuentro decisivo ante Universitario.
Rivadavia se quedó con el Torneo Apertura de handball en masculino
Rivadavia se quedó con el Torneo Apertura de handball en masculino
Las chicas de Rivadavia, campeonas
También Rivadavia es campeón de primera femenino luego de derrotar a Minas por 27 a 26 en un partido final electrizante que se definió por detalles. Fue un encuentro intenso y emocionante que mantuvo la incertidumbre hasta el final.
Rivadavia se quedó con el Torneo Apertura de handball en femenino
Rivadavia se quedó con el Torneo Apertura de handball en femenino
¿Cómo se juega al handball?
Es un deporte en el que se usa una pelota, se juega con las manos en todo momento para realizar las jugadas, sean ofensivas o defensivas. Es supervisado por un árbitro, hay dos equipos de siete jugadores cada uno, siete suplentes.
Es un juego en el que la pelota deberá sobrepasar la portería del oponente con el propósito de que cuente como gol. El único que puede usar los pies es el arquero y en acción defensiva dentro de su área correspondiente, afueras de su área se aplica las mismas reglas de juego que cualquier jugador tradicional.
Proyecto nuevo - 2026-06-02T160656.725
Rivadavia se quedó con el Torneo Apertura de handball en femenino
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.