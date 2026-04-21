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21 de abril de 2026 - 19:27
Deportes.

"Creo que va a ser un año muy bueno del handball"

Lo dijo el entrenador del CIAF, Sergio Molina, sobre el calendario de competencias del handball para los clubes de Jujuy.

Entrenamiento del handball del CIAF

Entrenamiento del handball del CIAF

Sergio Molina es el profesor de handball del equipo del CIAF Balonmano, equipos que comenzaron el trabajo en la cancha del Regimiento 20 en San Salvador de Jujuy. “Quedó realmente muy linda, con las medidas reglamentarias, con el suelo reglamentario”.

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“Es la única cancha de handball que tenemos en nuestra provincia, exclusiva, no se usa para otro deporte”, destacó el entrenador, que agregó que el predio donde entrenan, está en “una ubicación privilegiada, súper visible”.

Dijo que entrenan “con las ganas de siempre, empujando, tirando para que este deporte siga creciendo”, e invitó a sumarse en las categorías formativas, desde mini, pre-mini, infantiles y menores. “Los más grandes también que quieran sumarse, todo el mundo invitado”.

Entrenamiento del handball del CIAF
Entrenamiento del handball del CIAF

Entrenamiento del handball del CIAF

Un año de competencia para el handball

“Este año el torneo empezó en marzo. Ya vamos jugando tres fechas de la Federación. La verdad que es muy importante para nuestro deporte, porque años anteriores siempre arrancamos muy tarde. Y el calendario se hacía siempre muy corto o muy compacto”, destacó Molina.

“También los clubes están cumpliendo, todos están participando. Hay todo un cambio administrativo, de gestión, de organización, lo cual esto va a generar crecimiento en el handball en general”, dijo el técnico sobre la reestructuración del ente que regula el deporte.

Creo que va a ser un año muy bueno en cuanto a la competencia, porque va a ser un calendario bastante extenso y eso es lo que hace falta, tener la mayor cantidad de partidos durante el año, con equipos que se están sumando, con categorías que se están sumando”.

Embed - Sergio Molina . Entrenador CIAF

“Esperemos que esto traiga solamente crecimiento. Los cambios creo que, bueno. A veces es importante salir de la zona de confort, salir de la comodidad y ponerse a trabajar y creo que eso se está dando”, señaló. “Creo que es importante transmitirles a los chicos el compromiso, la pasión por el deporte, la disciplina y la constancia”, cerró.

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