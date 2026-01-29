Luis Calvetti: "La capacitación de Rodolfo Jung jerarquiza y fortalece el handball en Jujuy"

Luis Calvetti, secretario de Deportes de la provincia, destacó la llegada de Rodolfo Jung, actual entrenador de la selección argentina masculina de Handball y remarcó la importancia de este tipo de capacitaciones para el crecimiento del deporte local.

La clínica a cargo de Jung se desarrolló del 27 al 29 de enero en el Club Deportivo Luján y estuvo destinada a categorías cadetes y juveniles, en ambas ramas. El campus reunió a jóvenes deportistas de distintos puntos de Jujuy y formó parte de una agenda de trabajo federal que el entrenador impulsa en varias provincias del país.

En ese marco, Calvetti enmarcó la clínica dentro de una política deportiva más amplia que busca posicionar a Jujuy como sede de eventos y capacitaciones de alto nivel.

“Hace poquito anunciamos que Los Pumas iban a jugar en nuestra provincia con el seleccionado australiano y hoy lo tenemos a Rodolfo, una eminencia del deporte nacional del seleccionado de handball Los Gladiadores”, expresó Calvetti al referirse a la relevancia de la visita.

El funcionario provincial sostuvo que la presencia de Jung jerarquiza a Jujuy dentro del mapa deportivo nacional. “Esta clínica que se hace en el Club Luján nos jerarquiza como provincia”, afirmó, y agradeció especialmente la gestión local del profesor Sergio "Checho" Molina que permitió concretar la actividad.

Embed - Rodolfo Jung destacó el nivel del handball en Jujuy

Capacitación de primer nivel en el Club Luján

Calvetti resaltó el contenido del campus y el impacto en los participantes. “El profe hizo una capacitación como lo destaca, de primer nivel”, afirmó, en referencia al trabajo técnico y formativo desarrollado durante las jornadas.

La clínica incluyó entrenamientos intensivos con enfoque en aspectos técnicos, tácticos y formativos, adaptados a edades juveniles. Jung trabajó con conceptos modernos del handball y observó de cerca el desempeño de jugadores. La actividad se convirtió en una oportunidad para sumar experiencia y conocimiento sin necesidad de trasladarse a otras provincias.

El presente y el desafío del handball en Jujuy

Al referirse al desarrollo del handball en la provincia, Calvetti remarcó la necesidad de sostener el acompañamiento institucional. “Es un deporte que en Jujuy, sobre todo, hay que seguir profundizando y apoyando para que siga creciendo”, sostuvo.

El secretario de Deportes destacó el trabajo dirigencial que se realiza a nivel local. “Hay una comisión en Jujuy a cargo del profe Checho que trabaja muy fuerte para generar los cimientos de crecimiento del handball en la provincia”, indicó.

Ese trabajo, según explicó, permite fortalecer las bases del deporte y generar más espacios de formación para jugadores, entrenadores y dirigentes.

La importancia de una mirada federal

Calvetti también valoró la trayectoria de Jung como formador y su recorrido por el país. “El profe Jung viene desarrollando capacitaciones en todo el país que hacen mucha falta”, señaló.

En ese contexto, remarcó las dificultades que enfrentan las provincias del norte para acceder a instancias de formación en el centro del país. “En provincias como Jujuy y Salta es muy difícil llegar al centro del país”, expresó. Por ese motivo, subrayó el rol del Estado provincial. “Destacamos la labor del Gobierno de la provincia que permite que personas como Rodolfo capaciten a quienes gestionan este deporte”, afirmó.

Jung y su trabajo a nivel nacional

Rodolfo “Pucho” Jung es el actual entrenador de la selección masculina argentina de handball, Los Gladiadores, cargo que asumió a fines de 2024. Su trayectoria incluye una fuerte impronta formativa y un subcampeonato mundial con la selección Sub 21.

Durante su paso por Jujuy, Jung destacó el nivel individual de los jugadores locales y señaló la competencia como uno de los principales desafíos para el desarrollo del handball en el interior del país.

Tras la clínica en Jujuy, el entrenador continuará con su agenda en otras provincias y con su trabajo en el Colegio Ward, además de sus funciones en las selecciones juveniles nacionales, con la mirada puesta en el Mundial de Alemania 2027.