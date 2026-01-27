Los Pumas vuelven a Jujuy para enfrentar a Australia

El rugby internacional vuelve a tener a Jujuy como escenario. Los Pumas confirmaron su regreso a la provincia en la temporada 2026 , con un test-match ante Australia que se disputará el viernes 29 de agosto en el estadio 23 de Agosto. El encuentro comenzará a las 16:00 y forma parte de la serie de partidos internacionales que el seleccionado argentino jugará en el país.

La confirmación de la sede genera expectativa en el norte argentino, que volverá a recibir al equipo nacional luego de sus anteriores presentaciones con saldo positivo en la provincia.

El duelo ante los Wallabies se enmarca dentro de los test-matches programados para la segunda parte del año. La elección de Jujuy como sede refuerza la política de federalización del rugby argentino, con partidos distribuidos en distintas provincias fuera de los grandes centros urbanos.

El estadio 23 de Agosto será nuevamente el epicentro de un evento deportivo de alcance internacional, con la presencia de uno de los seleccionados históricos del hemisferio sur.

Antecedentes positivos de Los Pumas en la provincia

Los Pumas ya disputaron dos encuentros oficiales en Jujuy y en ambos casos lograron victorias. En 2017 superaron a Georgia por 45 a 29, mientras que en 2022 vencieron a Escocia por 26 a 18. Ambos partidos se jugaron en el mismo escenario que recibirá el test-match de 2026.

Estos antecedentes consolidan a la provincia como una plaza favorable para el seleccionado argentino y refuerzan la expectativa del público local.

Australia, un rival de peso en el calendario

El seleccionado australiano llegará al país para disputar una serie de dos partidos ante Los Pumas. El primer cruce se jugará en Jujuy, mientras que la revancha tendrá lugar el 5 de septiembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

La presencia de los Wallabies en suelo argentino representa uno de los platos fuertes del calendario internacional y convoca la atención de los seguidores del rugby de todo el país.

La agenda completa de Los Pumas en Argentina

4 de julio Los Pumas vs Escocia – 16:00h – Córdoba (Nations Championship)

11 de julio Los Pumas vs Gales – 16:00h – San Juan (Nations Championship)

18 de julio Los Pumas vs Inglaterra – 16:00h – Santiago del Estero (Nations Championship)

8 de agosto Los Pumas vs Sudáfrica – 16:00h – Buenos Aires, Vélez (Test-Match)

29 de agosto Los Pumas vs Australia – 16:00h – Jujuy (Test-Match)

5 de septiembre Los Pumas vs Australia – 18:00h – Mendoza (Test-Match)

6 de noviembre Los Pumas vs Irlanda (Nations Championship)

14 de noviembre Los Pumas vs Italia (Nations Championship)

21 de noviembre Los Pumas vs Francia (Nations Championship)

27-28-29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres (Nations Championship)