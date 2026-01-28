miércoles 28 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de enero de 2026 - 20:35
Salta.

Confirmaron el horario de Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba por Copa Argentina

Gimnasia de Jujuy enfrentará a Central Córdoba por Copa Argentina en Salta, y ya definieron el horario del partido.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasia de Jujuy en la Copa Argentina&nbsp;

Gimnasia de Jujuy en la Copa Argentina 

Gimnasia de Jujuy vuelve a la Copa Argentina a la cual logró clasificar tras una buena campaña de la Primera Nacional en el 2025. El rival será Central Córdoba de Santiago del Estero por los 32avos de final del certamen que organiza AFA.

Lee además
gimnasia de jujuy tiene fecha y dia confirmados para recibir a midland por la fecha 1
Oficial.

Gimnasia de Jujuy tiene fecha y día confirmados para recibir a Midland por la Fecha 1
Entrenamiento del Lobo.
Expectativas.

Gimnasia de Jujuy ya piensa en el debut: "Tenemos un plantel con jerarquía y un objetivo claro"

El choque será en el estadio “Padre Ernesto Martearena” de Salta el miércoles 11 de febrero a las 21:15 horas. Todavía no se confirmó quiénes serán parte del cuerpo arbitral del partido con el equipo que hoy milita en la Liga Profesional.

Gimnasia de Jujuy y la campaña de socios

El club puso en marcha la campaña de socios 2026, con un esquema de valores diferenciado según sector del estadio, categoría etaria y modalidad de pago. La propuesta ya se encuentra vigente y se puede gestionar de manera presencial o digital.

Gimnasia de Jujuy
Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy.

Desde la institución informaron que el objetivo es facilitar el acceso de los hinchas durante toda la temporada, con alternativas que contemplan cuotas mensuales, abonos anuales y una opción especial para quienes cobran sus haberes a través del Banco Macro. El trámite se realiza en la sede social de calle Humahuaca 95 o mediante la plataforma AccessFan, con distintas opciones de pago habilitadas.

Cuota mensual con descuento de haberes

Esta modalidad se encuentra destinada a personas que perciben su sueldo a través del Banco Macro. Los valores establecidos son los siguientes:

Sector popular

  • Mayor: $30.000
  • Jubilado: $20.000
  • Menor: $15.000

Sector preferencial

  • Mayor: $35.000
  • Jubilado: $25.000
  • Menor: $20.000

Sector platea

  • Mayor: $45.000
  • Jubilado: $35.000
  • Menor: $25.000

Con esta opción, el socio puede adherir a un familiar o amigo, trámite que se realiza una sola vez de forma presencial en la sede del club.

Cuota mensual sin descuento de haberes

La cuota mensual tradicional permite el pago en efectivo, con tarjeta de crédito, débito o transferencia bancaria. Los montos son:

Sector popular

  • Mayor: $35.000
  • Jubilado: $25.000
  • Menor: $20.000

Sector preferencial

  • Mayor: $40.000
  • Jubilado: $30.000
  • Menor: $25.000

Sector platea

  • Mayor: $50.000
  • Jubilado: $40.000
  • Menor: $30.000

Los pagos se aceptan tanto en la sede social como a través de AccessFan.

Abono anual y beneficio para socios

El abono anual contempla el acceso a los 18 partidos como local durante la temporada 2026. Los valores informados por el club son:

Sector popular

  • Mayor: $420.000
  • Jubilado: $300.000
  • Menor: $240.000

Sector preferencial

  • Mayor: $480.000
  • Jubilado: $360.000
  • Menor: $300.000

Sector platea

  • Mayor: $600.000
  • Jubilado: $480.000
  • Menor: $360.000

Quienes abonen el abono anual hasta el 31 de enero de 2026 participarán de un sorteo por dos camisetas firmadas por el plantel profesional. El sorteo se realizará en febrero y se difundirá a través de las redes oficiales del club.

El pago del abono anual se puede realizar en efectivo, en tres cuotas sin interés con tarjetas del Banco Macro o en planes de tres a seis cuotas con otras tarjetas, con un recargo del 10 por ciento. El trámite se concreta de manera presencial en la sede de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy tiene fecha y día confirmados para recibir a Midland por la Fecha 1

Gimnasia de Jujuy ya piensa en el debut: "Tenemos un plantel con jerarquía y un objetivo claro"

Gimnasia de Jujuy jugará amistosos con San Martín de Tucumán

Gimnasia de Jujuy presentó su campaña de socios 2026: precios y formas de pago

Gimnasia de Jujuy volvió a los trabajos de pretemporada en el 23 de Agosto: cómo sigue la agenda

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy.
Deportes.

Gimnasia de Jujuy presentó su campaña de socios 2026: precios y formas de pago

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Quienes cuenten con descuentos locales, deberán actualizar la tarjeta SUBE mediante un trámite gratuito que no requiere turno. 
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios locales

Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas
Tiempo.

Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas: para cuándo rige y qué zonas

Fatal accidente en Lozano video
Tragedia.

Violento accidente en Lozano: chocaron un auto y una camioneta y hay un muerto

El estado de las rutas en Jujuy (Foto de archivo). video
Atención.

El estado de las rutas en Jujuy: hay crecidas de ríos y obras viales

Félix tiene 93 años y hasta los 90 ejerció como pediatra en Córdoba.
Redes sociales.

Viral: una joven lanzó un emprendimiento y gracias a su abuelo las ventas se dispararon

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel