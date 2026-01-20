Gimnasia de Jujuy tiene fecha y día confirmados para recibir a Midland por la Fecha 1

Fecha 1 Primera Nacional: día y horario de Gimnasia de Jujuy vs Midland
Según el fixture oficial compartido porla Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Gimnasia de Jujuy debutará en la Primera Nacional 2026 el lunes 16 de febrero, cuando reciba a Midland desde las 17 horas en el estadio 23 de Agosto.
El anuncio llega luego de que, días atrás, la AFA oficializara el corrimiento del inicio del torneo, que inicialmente estaba programado para el fin de semana del 7 de febrero. Con esta reprogramación, el estreno de todos los equipos de la segunda división se trasladó una semana más adelante.
Cómo es el fixture de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional 2026
Así quedó definido el fixture de Gimnasia de Jujuy en la primera ronda de la Zona B. En la segunda parte, la condición de local y visitante se invierte.
Fecha 1: Midland (L).
Fecha 2: Chacarita (V).
Fecha 3: Quilmes (L).
Fecha 4: Güemes S.E. (V).
Fecha 5: Colegiales (L).
Fecha 6: Tristán Suárez (V).
Fecha 7: Chaco F.E. (V) - Interzonal
Fecha 8: Patronato (L).
Fecha 9: Agropecuario (V).
Fecha 10: Almagro (L).
Fecha 11: Rafaela (V).
Fecha 12: Maipú (L).
Fecha 13: San Martín T. (V).
Fecha 14: Temperley (L).
Fecha 15: Gimnasia y Tiro (V).
Fecha 16: Nueva Chicago (L).
Fecha 17: Atlanta (V).
Fecha 18: San Martín de San Juan (L).
El debut del Lobo en Copa Argentina será el 11 de febrero