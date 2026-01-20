Gimnasia de Jujuy tiene fecha y día confirmados para recibir a Midland por la Fecha 1

Después de oficializarse el cambio del inicio de la Primera Nacional 2026, finalmente AFA dio a conocer el cronograma de cómo se disputará la Fecha 1 del torneo de segunda división. Gimnasia de Jujuy, ya tiene día y horario confirmado para jugar contra Ferrocarril Midland en el estadio 23 de Agosto.

Fecha 1 Primera Nacional: día y horario de Gimnasia de Jujuy vs Midland Según el fixture oficial compartido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Gimnasia de Jujuy debutará en la Primera Nacional 2026 el lunes 16 de febrero, cuando reciba a Midland desde las 17 horas en el estadio 23 de Agosto.

El anuncio llega luego de que, días atrás, la AFA oficializara el corrimiento del inicio del torneo, que inicialmente estaba programado para el fin de semana del 7 de febrero. Con esta reprogramación, el estreno de todos los equipos de la segunda división se trasladó una semana más adelante.

gimnasia de jujuy plantel 2026 Cómo es el fixture de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional 2026 Así quedó definido el fixture de Gimnasia de Jujuy en la primera ronda de la Zona B. En la segunda parte, la condición de local y visitante se invierte.

Fecha 1: Midland (L).

Fecha 2: Chacarita (V).

Fecha 3: Quilmes (L).

Fecha 4: Güemes S.E. (V).

Fecha 5: Colegiales (L).

Fecha 6: Tristán Suárez (V).

Fecha 7: Chaco F.E. (V) - Interzonal

Fecha 8: Patronato (L).

Fecha 9: Agropecuario (V).

Fecha 10: Almagro (L).

Fecha 11: Rafaela (V).

Fecha 12: Maipú (L).

Fecha 13: San Martín T. (V).

Fecha 14: Temperley (L).

Fecha 15: Gimnasia y Tiro (V).

Fecha 16: Nueva Chicago (L).

Fecha 17: Atlanta (V).

Fecha 18: San Martín de San Juan (L). El debut del Lobo en Copa Argentina será el 11 de febrero Mientras tanto, el primer compromiso formal del equipo dirigido por Hernán Pellerano llegará por Copa Argentina. Gimnasia de Jujuy debutará el miércoles 11 de febrero, cuando enfrente a Central Córdoba de Santiago del Estero por los 32avos de final del certamen. El cruce se disputará en la provincia de Salta, en el Estadio Padre Ernesto Martearena, aunque la organización todavía no confirmó el horario ni la fecha de venta de entradas. Embed - Boca Juniors jugará en Salta por la Copa Argentina

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.