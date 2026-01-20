martes 20 de enero de 2026

20 de enero de 2026 - 13:13
Oficial.

Gimnasia de Jujuy tiene fecha y día confirmados para recibir a Midland por la Fecha 1

Se dio a conocer el cronograma de días y horarios de la Fecha 1 de la Primera Nacional. Gimnasia de Jujuy ya sabe cuándo recibirá a Midland.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
gimnasia de jujuy
Fecha 1 Primera Nacional: día y horario de Gimnasia de Jujuy vs Midland

Según el fixture oficial compartido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Gimnasia de Jujuy debutará en la Primera Nacional 2026 el lunes 16 de febrero, cuando reciba a Midland desde las 17 horas en el estadio 23 de Agosto.

El anuncio llega luego de que, días atrás, la AFA oficializara el corrimiento del inicio del torneo, que inicialmente estaba programado para el fin de semana del 7 de febrero. Con esta reprogramación, el estreno de todos los equipos de la segunda división se trasladó una semana más adelante.

gimnasia de jujuy plantel 2026

Cómo es el fixture de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional 2026

Así quedó definido el fixture de Gimnasia de Jujuy en la primera ronda de la Zona B. En la segunda parte, la condición de local y visitante se invierte.

  • Fecha 1: Midland (L).
  • Fecha 2: Chacarita (V).
  • Fecha 3: Quilmes (L).
  • Fecha 4: Güemes S.E. (V).
  • Fecha 5: Colegiales (L).
  • Fecha 6: Tristán Suárez (V).
  • Fecha 7: Chaco F.E. (V) - Interzonal
  • Fecha 8: Patronato (L).
  • Fecha 9: Agropecuario (V).
  • Fecha 10: Almagro (L).
  • Fecha 11: Rafaela (V).
  • Fecha 12: Maipú (L).
  • Fecha 13: San Martín T. (V).
  • Fecha 14: Temperley (L).
  • Fecha 15: Gimnasia y Tiro (V).
  • Fecha 16: Nueva Chicago (L).
  • Fecha 17: Atlanta (V).
  • Fecha 18: San Martín de San Juan (L).

El debut del Lobo en Copa Argentina será el 11 de febrero

Mientras tanto, el primer compromiso formal del equipo dirigido por Hernán Pellerano llegará por Copa Argentina. Gimnasia de Jujuy debutará el miércoles 11 de febrero, cuando enfrente a Central Córdoba de Santiago del Estero por los 32avos de final del certamen.

El cruce se disputará en la provincia de Salta, en el Estadio Padre Ernesto Martearena, aunque la organización todavía no confirmó el horario ni la fecha de venta de entradas.

Embed - Boca Juniors jugará en Salta por la Copa Argentina

