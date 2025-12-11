jueves 11 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025 - 09:17
Fútbol.

Cómo le fue a Gimnasia de Jujuy cuando jugó Copa Argentina ante Central Córdoba de Santiago del Estero

El último cruce entre Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero por Copa Argentina se remonta al 2022.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero

Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero

Cómo le fue a Gimnasia de Jujuy la última vez que jugó Copa Argentina con Central Córdoba de SdE

El último choque por Copa Argentina entre Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero, se dio el 6 de abril del 2022. En aquel cruce, el encuentro terminó 0-0 y el Lobo se metió en los 16avos de la Copa Argentina al derrotar a Central Córdoba en la definición por penales.

El conjunto jujeño empezó abajo en la tanda de penales, ya que Guillermo Corsaro había errado su disparo, pero luego se emparejó. El sexto tiro del Ferroviario lo tuvo Jonathan Bay, y Cristian Lucchetti lo atajó. Finalmente, Roberto Hernández convirtió el suyo, y terminó la tanda en un 4-3.

Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero
Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero

Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero

De esta manera, por primera vez en su historia, el Lobo lograba avanzar de fase en la Copa Argentina.

En aquel momento había renunciado como entrenador del club jujeño Cristian Molins, por lo que estaba como DT interinamente, Daniel Ramasco, quien era director deportivo del club. Gimnasia de Jujuy llegaba a esa definición por Copa Argentina vigésimo cuarto en la Primera Nacional, con 10 puntos. Además, con 293 encuentros distribuidos entre 2002 y 2013, Ramasco encabezaba el listado histórico en cantidad de presencias con la camiseta de Gimnasia de Jujuy.

El historial entre ambos juntos marcaba que anteriormente se había enfrentado siete veces:

  • Central Córdoba (SdE) ganó dos partidos.
  • Gimnasia (J) venció en dos oportunidades.
  • Empataron en tres ocasiones.
Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero
Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero

Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero

La definición por penales de Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba de SdE por Copa Argentina 2022

Embed - La definición por penales de Central Córdoba (SdE) - Gimnasia de Jujuy

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba de SdE por Copa Argentina

Si bien ya fueron sorteadas los cruces de 32avos de final de la Copa Argentina, todavía no hay días, horarios, ni sedes confirmadas para los partidos. Se aguarda que a principios del 2026, AFA de a conocer todos los detalles sobre los 64 equipos participantes de todas las categorías.

