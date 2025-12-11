Cómo le fue a Gimnasia de Jujuy cuando jugó Copa Argentina ante Central Córdoba de Santiago del Estero

Cómo le fue a Gimnasia de Jujuy la última vez que jugó Copa Argentina con Central Córdoba de SdE
El último choque por Copa Argentina entre Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero, se dio el 6 de abril del 2022. En aquel cruce, el encuentro terminó 0-0 y el Lobo se metió en los 16avos de la Copa Argentina al derrotar a Central Córdoba en la definición por penales.
El conjunto jujeño empezó abajo en la tanda de penales, ya que Guillermo Corsaro había errado su disparo, pero luego se emparejó. El sexto tiro del Ferroviario lo tuvo Jonathan Bay, y Cristian Lucchetti lo atajó. Finalmente, Roberto Hernández convirtió el suyo, y terminó la tanda en un 4-3.
De esta manera, por primera vez en su historia, el Lobo lograba avanzar de fase en la Copa Argentina.
En aquel momento había renunciado como entrenador del club jujeño Cristian Molins, por lo que estaba como DT interinamente, Daniel Ramasco, quien era director deportivo del club. Gimnasia de Jujuy llegaba a esa definición por Copa Argentina vigésimo cuarto en la Primera Nacional, con 10 puntos. Además, con 293 encuentros distribuidos entre 2002 y 2013, Ramasco encabezaba el listado histórico en cantidad de presencias con la camiseta de Gimnasia de Jujuy.
El historial entre ambos juntos marcaba que anteriormente se había enfrentado siete veces:
Central Córdoba (SdE) ganó dos partidos.
Gimnasia (J) venció en dos oportunidades.
Empataron en tres ocasiones.
La definición por penales de Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba de SdE por Copa Argentina 2022
La definición por penales de Central Córdoba (SdE) - Gimnasia de Jujuy
