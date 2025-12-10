Se sorteó la Copa Argentina: contra quién jugará Gimnasia de Jujuy

Con quiénes se enfrentarán Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo
Además, el sorteo determinó que Boca Juniors y River Plate se crucen con dos equipos del Torneo Federal A. El Xeneize se enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy, mientras que el Millonario lo hará ante Ciudad de Bolivar. Racing enfrentará a San Martín de Formosa, mientras que Independiente se cruzará con Atenas de Río Cuarto. En tanto, San Lorenzo tendrá un cruce con Deportivo Rincón (Neuquén), mientras que Huracán lo hará ante Olimpo de Bahía Blanca.
De Primera División son los 30 equipos los que van a formar parte, incluido el último campeón Independiente Rivadavia, que se quedó sin su figura Sebastián Villa. El resto de los clasificados, son divididos entre las 4 categorías inferiores a la primera. Los mejores 15 de la Primera Nacional, los cinco mejores de la Primera B Metropolitana, los cuatro de la Primera C, y los 10 clasificados del Torneo Federal A. El último clasificado para el año que viene fue Claypole.