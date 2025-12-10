miércoles 10 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de diciembre de 2025 - 16:25
Fútbol.

Se sorteó la Copa Argentina: contra quién jugará Gimnasia de Jujuy

El Sorteo de la Copa Argentina en su 14° edición tiene como campeón a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy.

Estudiantes le ganó 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero (rival de Gimnasia de Jujuy) &nbsp;

Estudiantes le ganó 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero (rival de Gimnasia de Jujuy)

 

Lee además
copa argentina 2026: fechas, partidos y los rivales de boca y river
Fútbol.

Copa Argentina 2026: fechas, partidos y los rivales de Boca y River

Estudiantes le ganó 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura
Estudiantes le ganó 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero (rival de Gimnasia de Jujuy)

Estudiantes le ganó 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero (rival de Gimnasia de Jujuy)

Con quiénes se enfrentarán Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo

Además, el sorteo determinó que Boca Juniors y River Plate se crucen con dos equipos del Torneo Federal A. El Xeneize se enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy, mientras que el Millonario lo hará ante Ciudad de Bolivar. Racing enfrentará a San Martín de Formosa, mientras que Independiente se cruzará con Atenas de Río Cuarto. En tanto, San Lorenzo tendrá un cruce con Deportivo Rincón (Neuquén), mientras que Huracán lo hará ante Olimpo de Bahía Blanca.

image

De Primera División son los 30 equipos los que van a formar parte, incluido el último campeón Independiente Rivadavia, que se quedó sin su figura Sebastián Villa. El resto de los clasificados, son divididos entre las 4 categorías inferiores a la primera. Los mejores 15 de la Primera Nacional, los cinco mejores de la Primera B Metropolitana, los cuatro de la Primera C, y los 10 clasificados del Torneo Federal A. El último clasificado para el año que viene fue Claypole.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Copa Argentina 2026: fechas, partidos y los rivales de Boca y River

Lo que se lee ahora
copa argentina 2026: fechas, partidos y los rivales de boca y river
Fútbol.

Copa Argentina 2026: fechas, partidos y los rivales de Boca y River

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy 2025
Mercado.

Gimnasia de Jujuy pierde a otro delantero: quién no seguirá en la temporada 2026

Martín Meyer. video
Capital.

Martín Meyer sobre la Cena Blanca: "No hubo ausentismo, asistió la totalidad de los estudiantes que pagaron la tarjeta"

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos
Mundo.

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas
Salud.

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas

Encontraronel cuerpo de una joven en su casa de Pampa Blanca (Foto ilustrativa)
Investigación.

Encontraron el cuerpo de una joven en su casa de Pampa Blanca

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel