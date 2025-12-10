Se sorteó la Copa Argentina: contra quién jugará Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy. Estudiantes le ganó 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero (rival de Gimnasia de Jujuy)

El sorteo de la Copa Argentina determinó que Gimnasia de Jujuy se cruzará con un equipo de Primera División en los 32avos. de final. El Lobo jujeño se enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero del Estero sin fecha ni lugar confirmado.

Estudiantes le ganó 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura Estudiantes le ganó 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero (rival de Gimnasia de Jujuy) Con quiénes se enfrentarán Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo Además, el sorteo determinó que Boca Juniors y River Plate se crucen con dos equipos del Torneo Federal A. El Xeneize se enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy, mientras que el Millonario lo hará ante Ciudad de Bolivar. Racing enfrentará a San Martín de Formosa, mientras que Independiente se cruzará con Atenas de Río Cuarto. En tanto, San Lorenzo tendrá un cruce con Deportivo Rincón (Neuquén), mientras que Huracán lo hará ante Olimpo de Bahía Blanca.

image De Primera División son los 30 equipos los que van a formar parte, incluido el último campeón Independiente Rivadavia, que se quedó sin su figura Sebastián Villa. El resto de los clasificados, son divididos entre las 4 categorías inferiores a la primera. Los mejores 15 de la Primera Nacional, los cinco mejores de la Primera B Metropolitana, los cuatro de la Primera C, y los 10 clasificados del Torneo Federal A. El último clasificado para el año que viene fue Claypole.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.