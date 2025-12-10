Copa Argentina 2026: fechas, partidos y los rivales de Boca y River

El torneo mantendrá su tradicional formato de eliminación directa, reuniendo a 64 equipos de todas las categorías del fútbol argentino, en 32avos y renovando su atractivo federal. Entre los protagonistas también aparece Gimnasia de Jujuy, que ya conoce al rival con el que abrirá su participación.
Gimnasia de Jujuy: debut y rival confirmado
El Lobo jujeño deberá enfrentar a Central Córdoba de Santiago del Estero en su debut por la Copa Argentina 2026. Un cruce exigente (cruce 21) ante un equipo de la Liga Profesional, que llega con otro rodaje.
Formato del torneo
La Copa Argentina 2026 mantiene su estructura habitual:
El certamen reúne a equipos de Liga Profesional, Primera Nacional, Primera B, Federal A y categorías del ascenso.
La competencia es a partido único hasta la final.
En caso de empate, se define por penales.
Los ganadores avanzan a 16avos, octavos, cuartos y semifinales hasta llegar a la final.
El campeón obtiene una plaza en la Copa Libertadores.
Cuándo inicia la Copa Argentina
La 14° edición comenzará a disputarse desde la última semana de enero y el equipo que abrirá el certamen será Independiente Rivadavia ante Estudiantes (BA), por ser el último campeón del torneo, algo que es habitual cada vez que se realiza este campeonato. Además, para el año próximo la competencia tendrá una importante novedad:por primera vez habrá VAR desde los octavos de final, algo que en 2025 solo se usó en la definición.
Por su parte, Boca hará su estreno ante Gimnasia de Chivilicoy; River se medirá con Ciudad de Bolívar;San Lorenzo ante Deportivo Rincón y Racing e Independiente harán lo propio con San Martín (F) y Atenas (RC), respectivamente. A su vez, Newell´s se enfrentará a Acassuso y Rosario Central a Sportivo Belgrano.
Todos los cruces de la Copa Argentina 2026
Boca vs. Gimnasia de Chivilicoy
River vs. Ciudad de Bolívar
San Lorenzo vs. Deportivo Rincón
Huracán vs. Olimpo
Racing vs. San Martín (F)
Independiente vs. Atenas (RC)
Platense vs. Argentino (Monte Maíz)
Argentinos Juniors vs. Midland
Banfield vs. Real Pilar
Lanús vs. Sarmiento (LB)
Talleres vs. Argentino de Merlo
Belgrano vs. Atlético de Rafaela
Vélez vs. Deportivo Armenio
Tigre vs. Claypole
Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó
Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros
Newell´s vs. Acassuso
Rosario Central vs. Sportivo Belgrano
Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)
Central Córdoba vs. Gimnasia (J)
Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas
Instituto vs. Atlanta
Estudiantes (RC) vs. San Martín (T)
Godoy Cruz vs. Deportivo Morón
San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn
Unión vs. Agropecuario
Defensa y Justicia vs. Chaco for Ever
Sarmiento vs. Tristán Suárez
Aldosivi vs. San Miguel
Barracas Central vs. Temperley
Riestra vs. Deportivo Maipú
Gimnasia (M) vs. Gimansia y Tiro de Salta
Los 64 equipos que jugarán la Copa Argentina 2026
Primera
Aldosivi
Argentinos Juniors
Atlético Tucumán
Banfield
Barracas Central
Belgrano
Boca Juniors
Central Córdoba (SdE)
Defensa y Justicia
Deportivo Riestra
Estudiantes de La Plata
Gimnasia y Esgrima La Plata
Godoy Cruz *Descendió a la Primera Nacional
Huracán
Independiente
Independiente Rivadavia
Instituto
Lanús
Newell’s Old Boys
Platense
River Plate
Rosario Central
San Lorenzo
San Martín de San Juan *Descendió a la Primera Nacional
Sarmiento (Junín)
Talleres
Tigre
Unión
Vélez Sarsfield
Primera Nacional
Agropecuario
Atlanta
Chaco For Ever
Deportivo Maipú
Deportivo Morón
Estudiantes
Estudiantes de Río Cuarto *Ascendió a Primera
Gimnasia y Esgrima de Jujuy
Gimnasia y Esgrima de Mendoza *Ascendió a Primera
Gimnasia y Tiro de Salta
San Martín de Tucumán
San Miguel
Temperley
Tristán Suárez
Primera B Metropolitana
Acassuso
Argentino de Merlo
Deportivo Armenio
Midland *Ascendió a la Primera Nacional
Real Pilar
FEDERAL A
Argentino de Monte Maíz
Atenas de Río Cuarto
Atlético de Rafaela
Ciudad de Bolívar *Ascendió a la Primera Nacional
Deportivo Rincón
Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
Olimpo
San Martín de Formosa
Sarmiento La Banda
Sportivo Belgrano
PRIMERA C
Camioneros *Ascendió a la Primera B
Ituzaingó
Sportivo Barracas
Claypole
El cronograma de la Copa Argentina 2026
32avos de final:
Equipos Conmebol: hasta el 25/03/2026
Equipos no Conmebol: hasta el 15/04/2026
16avos de final:
Se juegan en las semanas de Playoffs Torneo Apertura
Equipos no Conmebol: en las 4 semanas de los playoffs
Equipos Conmebol: disputa esta instancia el fin de semana siguiente al que quedan eliminados de playoffs
Equipo Conmebol + finalista Liga: disputa esta instancia el 31/05/2026