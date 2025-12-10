miércoles 10 de diciembre de 2025

10 de diciembre de 2025 - 14:40
Fútbol.

Copa Argentina 2026: fechas, partidos y los rivales de Boca y River

La Copa Argentina 2026 ya tiene su cuadro confirmado con los 64 equipos que disputarán este torneo federal del fútbol argentino.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image
Se sorteó la Copa Argentina: Boca debutará con Gimnasia de Chivilcoy y River ante Ciudad de Bolívar

Se sorteó la Copa Argentina: Boca debutará con Gimnasia de Chivilcoy y River ante Ciudad de Bolívar

El torneo mantendrá su tradicional formato de eliminación directa, reuniendo a 64 equipos de todas las categorías del fútbol argentino, en 32avos y renovando su atractivo federal. Entre los protagonistas también aparece Gimnasia de Jujuy, que ya conoce al rival con el que abrirá su participación.

Gimnasia de Jujuy: debut y rival confirmado

El Lobo jujeño deberá enfrentar a Central Córdoba de Santiago del Estero en su debut por la Copa Argentina 2026. Un cruce exigente (cruce 21) ante un equipo de la Liga Profesional, que llega con otro rodaje.

Formato del torneo

La Copa Argentina 2026 mantiene su estructura habitual:

  • El certamen reúne a equipos de Liga Profesional, Primera Nacional, Primera B, Federal A y categorías del ascenso.

  • La competencia es a partido único hasta la final.

  • En caso de empate, se define por penales.

  • Los ganadores avanzan a 16avos, octavos, cuartos y semifinales hasta llegar a la final.

  • El campeón obtiene una plaza en la Copa Libertadores.

Cuándo inicia la Copa Argentina

La 14° edición comenzará a disputarse desde la última semana de enero y el equipo que abrirá el certamen será Independiente Rivadavia ante Estudiantes (BA), por ser el último campeón del torneo, algo que es habitual cada vez que se realiza este campeonato. Además, para el año próximo la competencia tendrá una importante novedad: por primera vez habrá VAR desde los octavos de final, algo que en 2025 solo se usó en la definición.

Por su parte, Boca hará su estreno ante Gimnasia de Chivilicoy; River se medirá con Ciudad de Bolívar; San Lorenzo ante Deportivo Rincón y Racing e Independiente harán lo propio con San Martín (F) y Atenas (RC), respectivamente. A su vez, Newell´s se enfrentará a Acassuso y Rosario Central a Sportivo Belgrano.

image
Los 64 equipos clasificados a la Copa Argentina 2026.

Los 64 equipos clasificados a la Copa Argentina 2026.

Todos los cruces de la Copa Argentina 2026

  1. Boca vs. Gimnasia de Chivilicoy
  2. River vs. Ciudad de Bolívar
  3. San Lorenzo vs. Deportivo Rincón
  4. Huracán vs. Olimpo
  5. Racing vs. San Martín (F)
  6. Independiente vs. Atenas (RC)
  7. Platense vs. Argentino (Monte Maíz)
  8. Argentinos Juniors vs. Midland
  9. Banfield vs. Real Pilar
  10. Lanús vs. Sarmiento (LB)
  11. Talleres vs. Argentino de Merlo
  12. Belgrano vs. Atlético de Rafaela
  13. Vélez vs. Deportivo Armenio
  14. Tigre vs. Claypole
  15. Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó
  16. Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros
  17. Newell´s vs. Acassuso
  18. Rosario Central vs. Sportivo Belgrano
  19. Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)
  20. Central Córdoba vs. Gimnasia (J)
  21. Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas
  22. Instituto vs. Atlanta
  23. Estudiantes (RC) vs. San Martín (T)
  24. Godoy Cruz vs. Deportivo Morón
  25. San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn
  26. Unión vs. Agropecuario
  27. Defensa y Justicia vs. Chaco for Ever
  28. Sarmiento vs. Tristán Suárez
  29. Aldosivi vs. San Miguel
  30. Barracas Central vs. Temperley
  31. Riestra vs. Deportivo Maipú
  32. Gimnasia (M) vs. Gimansia y Tiro de Salta
Los 64 equipos que jugarán la Copa Argentina 2026

Primera

  • Aldosivi
  • Argentinos Juniors
  • Atlético Tucumán
  • Banfield
  • Barracas Central
  • Belgrano
  • Boca Juniors
  • Central Córdoba (SdE)
  • Defensa y Justicia
  • Deportivo Riestra
  • Estudiantes de La Plata
  • Gimnasia y Esgrima La Plata
  • Godoy Cruz *Descendió a la Primera Nacional
  • Huracán
  • Independiente
  • Independiente Rivadavia
  • Instituto
  • Lanús
  • Newell’s Old Boys
  • Platense
  • River Plate
  • Rosario Central
  • San Lorenzo
  • San Martín de San Juan *Descendió a la Primera Nacional
  • Sarmiento (Junín)
  • Talleres
  • Tigre
  • Unión
  • Vélez Sarsfield

Primera Nacional

  • Agropecuario
  • Atlanta
  • Chaco For Ever
  • Deportivo Maipú
  • Deportivo Morón
  • Estudiantes
  • Estudiantes de Río Cuarto *Ascendió a Primera
  • Gimnasia y Esgrima de Jujuy
  • Gimnasia y Esgrima de Mendoza *Ascendió a Primera
  • Gimnasia y Tiro de Salta
  • San Martín de Tucumán
  • San Miguel
  • Temperley
  • Tristán Suárez

Primera B Metropolitana

  • Acassuso
  • Argentino de Merlo
  • Deportivo Armenio
  • Midland *Ascendió a la Primera Nacional
  • Real Pilar

FEDERAL A

  • Argentino de Monte Maíz
  • Atenas de Río Cuarto
  • Atlético de Rafaela
  • Ciudad de Bolívar *Ascendió a la Primera Nacional
  • Deportivo Rincón
  • Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
  • Olimpo
  • San Martín de Formosa
  • Sarmiento La Banda
  • Sportivo Belgrano

PRIMERA C

  • Camioneros *Ascendió a la Primera B
  • Ituzaingó
  • Sportivo Barracas
  • Claypole

El cronograma de la Copa Argentina 2026

32avos de final:

  • Equipos Conmebol: hasta el 25/03/2026
  • Equipos no Conmebol: hasta el 15/04/2026

16avos de final:

  • Se juegan en las semanas de Playoffs Torneo Apertura
  • Equipos no Conmebol: en las 4 semanas de los playoffs
  • Equipos Conmebol: disputa esta instancia el fin de semana siguiente al que quedan eliminados de playoffs
  • Equipo Conmebol + finalista Liga: disputa esta instancia el 31/05/2026

8vos:

  • Equipos Conmebol: 12/07 y/o 19/07
  • Equipos no Conmebol: tope 5/8/2026
  • *A partir de esta instancia se jugará con VAR*

4tos y semifinales:

Miércoles 4 de noviembre de 2026.

