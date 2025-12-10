Copa Argentina 2026: fechas, partidos y los rivales de Boca y River

Se sorteó la Copa Argentina: Boca debutará con Gimnasia de Chivilcoy y River ante Ciudad de Bolívar

La Copa Argentina 2026 definió los cruces de 32avos de final en el sorteo que se realizó en el predio Lionel Messi de Ezeiza. El torneo más federal del país, ya confirmó a los 64 equipos que participarán del torneo en 2026, y la suerte ya determinó el destino de cada uno de ellos en el cuadro definitivo de la competencia.

El torneo mantendrá su tradicional formato de eliminación directa, reuniendo a 64 equipos de todas las categorías del fútbol argentino, en 32avos y renovando su atractivo federal. Entre los protagonistas también aparece Gimnasia de Jujuy, que ya conoce al rival con el que abrirá su participación.

Gimnasia de Jujuy: debut y rival confirmado El Lobo jujeño deberá enfrentar a Central Córdoba de Santiago del Estero en su debut por la Copa Argentina 2026. Un cruce exigente (cruce 21) ante un equipo de la Liga Profesional, que llega con otro rodaje.

Formato del torneo La Copa Argentina 2026 mantiene su estructura habitual:

El certamen reúne a equipos de Liga Profesional , Primera Nacional , Primera B , Federal A y categorías del ascenso.

La competencia es a partido único hasta la final.

En caso de empate, se define por penales.

Los ganadores avanzan a 16avos, octavos, cuartos y semifinales hasta llegar a la final.

El campeón obtiene una plaza en la Copa Libertadores. Cuándo inicia la Copa Argentina La 14° edición comenzará a disputarse desde la última semana de enero y el equipo que abrirá el certamen será Independiente Rivadavia ante Estudiantes (BA), por ser el último campeón del torneo, algo que es habitual cada vez que se realiza este campeonato. Además, para el año próximo la competencia tendrá una importante novedad: por primera vez habrá VAR desde los octavos de final, algo que en 2025 solo se usó en la definición. Por su parte, Boca hará su estreno ante Gimnasia de Chivilicoy; River se medirá con Ciudad de Bolívar; San Lorenzo ante Deportivo Rincón y Racing e Independiente harán lo propio con San Martín (F) y Atenas (RC), respectivamente. A su vez, Newell´s se enfrentará a Acassuso y Rosario Central a Sportivo Belgrano. image Los 64 equipos clasificados a la Copa Argentina 2026. Todos los cruces de la Copa Argentina 2026 Boca vs. Gimnasia de Chivilicoy River vs. Ciudad de Bolívar San Lorenzo vs. Deportivo Rincón Huracán vs. Olimpo Racing vs. San Martín (F) Independiente vs. Atenas (RC) Platense vs. Argentino (Monte Maíz) Argentinos Juniors vs. Midland Banfield vs. Real Pilar Lanús vs. Sarmiento (LB) Talleres vs. Argentino de Merlo Belgrano vs. Atlético de Rafaela Vélez vs. Deportivo Armenio Tigre vs. Claypole Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros Newell´s vs. Acassuso Rosario Central vs. Sportivo Belgrano Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA) Central Córdoba vs. Gimnasia (J) Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas Instituto vs. Atlanta Estudiantes (RC) vs. San Martín (T) Godoy Cruz vs. Deportivo Morón San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn Unión vs. Agropecuario Defensa y Justicia vs. Chaco for Ever Sarmiento vs. Tristán Suárez Aldosivi vs. San Miguel Barracas Central vs. Temperley Riestra vs. Deportivo Maipú Gimnasia (M) vs. Gimansia y Tiro de Salta Se sorteó la Copa Argentina: Boca debutará con Gimnasia de Chivilcoy y River ante Ciudad de Bolívar Se sorteó la Copa Argentina: Boca debutará con Gimnasia de Chivilcoy y River ante Ciudad de Bolívar Los 64 equipos que jugarán la Copa Argentina 2026 Primera Aldosivi

Argentinos Juniors

Atlético Tucumán

Banfield

Barracas Central

Belgrano

Boca Juniors

Central Córdoba (SdE)

Defensa y Justicia

Deportivo Riestra

Estudiantes de La Plata

Gimnasia y Esgrima La Plata

Godoy Cruz *Descendió a la Primera Nacional

Huracán

Independiente

Independiente Rivadavia

Instituto

Lanús

Newell’s Old Boys

Platense

River Plate

Rosario Central

San Lorenzo

San Martín de San Juan *Descendió a la Primera Nacional

Sarmiento (Junín)

Talleres

Tigre

Unión

Vélez Sarsfield Primera Nacional Agropecuario

Atlanta

Chaco For Ever

Deportivo Maipú

Deportivo Morón

Estudiantes

Estudiantes de Río Cuarto *Ascendió a Primera

Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Gimnasia y Esgrima de Mendoza *Ascendió a Primera

Gimnasia y Tiro de Salta

San Martín de Tucumán

San Miguel

Temperley

Tristán Suárez Primera B Metropolitana Acassuso

Argentino de Merlo

Deportivo Armenio

Midland *Ascendió a la Primera Nacional

Real Pilar FEDERAL A Argentino de Monte Maíz

Atenas de Río Cuarto

Atlético de Rafaela

Ciudad de Bolívar *Ascendió a la Primera Nacional

Deportivo Rincón

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Olimpo

San Martín de Formosa

Sarmiento La Banda

Sportivo Belgrano PRIMERA C Camioneros *Ascendió a la Primera B

Ituzaingó

Sportivo Barracas

Claypole El cronograma de la Copa Argentina 2026 32avos de final: Equipos Conmebol: hasta el 25/03/2026

Equipos no Conmebol: hasta el 15/04/2026 16avos de final: Se juegan en las semanas de Playoffs Torneo Apertura

Equipos no Conmebol: en las 4 semanas de los playoffs

Equipos Conmebol: disputa esta instancia el fin de semana siguiente al que quedan eliminados de playoffs

Equipo Conmebol + finalista Liga: disputa esta instancia el 31/05/2026 8vos: Equipos Conmebol: 12/07 y/o 19/07

Equipos no Conmebol: tope 5/8/2026

*A partir de esta instancia se jugará con VAR* 4tos y semifinales: Miércoles 4 de noviembre de 2026.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.