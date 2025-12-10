Quedaron definidas las Zonas A y B para los Torneos Apertura y Clausura 2026

A días de conocerse al campeón del Torneo Clausura 2025, la Liga Profesional de Fútbol realizó el sorteo para los campeonatos Apertura y Clausura del 2026.

Mercado. Gimnasia de Jujuy confirmó quiénes siguen en el plantel para la Primera Nacional 2026

Fútbol. Copa Argentina 2026: fechas, partidos y los rivales de Boca y River

En primera medida, se detallaron las consideraciones generales del sorteo de cada zona y comenzaron a definirse los clubes que integrarían cada una de ellas, sin confirmar las localías y el fixture.

Boca Juniors integrará la A con Independiente, San Lorenzo, Vélez, Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Estudiantes, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell’s, Defensa y Justicia, Central Córdoba y Unión.

Por su parte, River Plate irá al grupo B junto con Racing, Huracán, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Argentinos Juniors, Tigre, Gimnasia, Independiente Rivadavia, Banfield, Rosario Central, Aldosivi, Atlético Tucumán y Sarmiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1998775365083292036&partner=&hide_thread=false ¡Todo listo para la Temporada 2026! Así quedaron definidas las Zonas A y B para los Torneos Apertura y Clausura del próximo año. pic.twitter.com/H7bG6qHljk — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) December 10, 2025

Cruces interzonales para los torneos 2026

Luego se sortearon los cruces interzonales adicionales a la fecha de clásicos, entre los que se destacan:

River-Vélez

Boca-Racing

Independiente-Independiente Rivadavia

San Lorenzo-Estudiantes de Río Cuarto

Argentinos-Lanús

Cabe destacar que para estos partidos, tampoco se dieron a conocer las localías.

Cómo será el formato del Torneo Apertura y Torneo Clausura 2026

Para la temporada 2026, el formato contempla dos zonas de 15 equipos cada una, con una fase de grupos de 16 partidos y playoffs que incluyen los octavos, cuartos, semifinales y la final de cada certamen. Cada equipo disputará 14 partidos contra rivales de su zona y un encuentro interzonal frente a su clásico, según los criterios establecidos.