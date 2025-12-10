miércoles 10 de diciembre de 2025

10 de diciembre de 2025 - 12:58
Fútbol.

Quedaron definidas las Zonas A y B para los Torneos Apertura y Clausura 2026

AFA llevó a cabo el sorteo de las zonas para los torneos que se disputarán en el 2026. Conocé cómo quedaron definidas las zonas A y B.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
liga profesional

A días de conocerse al campeón del Torneo Clausura 2025, la Liga Profesional de Fútbol realizó el sorteo para los campeonatos Apertura y Clausura del 2026.

En primera medida, se detallaron las consideraciones generales del sorteo de cada zona y comenzaron a definirse los clubes que integrarían cada una de ellas, sin confirmar las localías y el fixture.

Liga Profesional de Fútbol
Liga Profesional de Fútbol.

Liga Profesional de Fútbol.

En qué zona está Boca para los torneos 2026

Boca Juniors integrará la A con Independiente, San Lorenzo, Vélez, Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Estudiantes, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell’s, Defensa y Justicia, Central Córdoba y Unión.

En qué zona está River para los torneos 2026

Por su parte, River Plate irá al grupo B junto con Racing, Huracán, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Argentinos Juniors, Tigre, Gimnasia, Independiente Rivadavia, Banfield, Rosario Central, Aldosivi, Atlético Tucumán y Sarmiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1998775365083292036&partner=&hide_thread=false

Cruces interzonales para los torneos 2026

Luego se sortearon los cruces interzonales adicionales a la fecha de clásicos, entre los que se destacan:

  • River-Vélez
  • Boca-Racing
  • Independiente-Independiente Rivadavia
  • San Lorenzo-Estudiantes de Río Cuarto
  • Argentinos-Lanús

Cabe destacar que para estos partidos, tampoco se dieron a conocer las localías.

Cómo será el formato del Torneo Apertura y Torneo Clausura 2026

Para la temporada 2026, el formato contempla dos zonas de 15 equipos cada una, con una fase de grupos de 16 partidos y playoffs que incluyen los octavos, cuartos, semifinales y la final de cada certamen. Cada equipo disputará 14 partidos contra rivales de su zona y un encuentro interzonal frente a su clásico, según los criterios establecidos.

