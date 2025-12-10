Quedaron definidas las Zonas A y B para los Torneos Apertura y Clausura 2026

A días de conocerse al campeón del Torneo Clausura 2025, la Liga Profesional de Fútbol realizó el sorteo para los campeonatos Apertura y Clausura del 2026.
AFA llevó a cabo el sorteo de las zonas para los torneos que se disputarán en el 2026. Conocé cómo quedaron definidas las zonas A y B.
A días de conocerse al campeón del Torneo Clausura 2025, la Liga Profesional de Fútbol realizó el sorteo para los campeonatos Apertura y Clausura del 2026.
En primera medida, se detallaron las consideraciones generales del sorteo de cada zona y comenzaron a definirse los clubes que integrarían cada una de ellas, sin confirmar las localías y el fixture.
Boca Juniors integrará la A con Independiente, San Lorenzo, Vélez, Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Estudiantes, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell’s, Defensa y Justicia, Central Córdoba y Unión.
Por su parte, River Plate irá al grupo B junto con Racing, Huracán, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Argentinos Juniors, Tigre, Gimnasia, Independiente Rivadavia, Banfield, Rosario Central, Aldosivi, Atlético Tucumán y Sarmiento.
Luego se sortearon los cruces interzonales adicionales a la fecha de clásicos, entre los que se destacan:
Cabe destacar que para estos partidos, tampoco se dieron a conocer las localías.
Para la temporada 2026, el formato contempla dos zonas de 15 equipos cada una, con una fase de grupos de 16 partidos y playoffs que incluyen los octavos, cuartos, semifinales y la final de cada certamen. Cada equipo disputará 14 partidos contra rivales de su zona y un encuentro interzonal frente a su clásico, según los criterios establecidos.
