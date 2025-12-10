miércoles 10 de diciembre de 2025

10 de diciembre de 2025 - 17:19
Entre Ríos.

Jujuy presente en el Campeonato Argentino de Bochas de Primera Categoría

Entre Ríos fue sede del Campeonato Argentino de Bochas de Primera Categoría, con un equipo de Jujuy presente.

Claudio Serra
Claudio Serra
Campeonato Argentino de Bochas

La ciudad de Concepción del Uruguay en Entre Ríos fue sede del Campeonato Argentino de Bochas de Primera Categoría, un certamen que reunió a 24 equipos de 18 provincias, y un equipo de Jujuy estuvo presente.

La Asociación Uruguayense de bochas se consagró campeona argentina en la categoría tercetos, en un torneo que se jugó con un alto nivel deportivo en distintas canchas de la ciudad y de la Rivadavia, Larroque, Bajada Grande, Sarmiento, Almagro, San Martín, Juventud de Caseros y Unión y Recreo de San Justo.

Delegaciones de Tucumán, Misiones, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Ciudad de Buenos Aires, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, San Juan, Córdoba, Río Negro, Entre Ríos, Santiago del Estero, Mendoza, Santa Fe, Chaco y Catamarca desfilaron durante una presentación en la Plaza Ramírez.

Campeonato Argentino de Bochas

Campeonato Argentino de Bochas

En lo estrictamente deportivo, la competencia dejó tres campeones nacionales y al equipo de San Juan eliminando a nuestra provincia en los cuartos de final, al derrotarlo por 12 a 10 y lograr así el pase a la semifinal en la categoría Parejas.

Los resultados del Argentino de Bochas

Renzo Farías, de la Asociación Suardense (Suardi, Santa Fe), se consagró campeón argentino 2025 en la categoría individual, luego de una final donde tuvo que realizar una remontada épica, para imponerse al uruguayense Alejandro Bouvet.

En Parejas, el equipo de Buenos Aires obtuvo el título tras una sólida final frente a Córdoba, donde lo derrotó por 12 a 9. En Tercetos se consagró el equipo local de la Asociación Uruguayense, que jugando ante su gente derrotó a Córdoba y gritó campeón argentino de Primera Categoría.

