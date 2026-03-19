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19 de marzo de 2026 - 09:24
Deportes.

Hoy se sortean los grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026: los detalles

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se prepara para darle forma a la edición 2026 de la Copa Libertadores y Sudamericana.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El sorteo tendrá lugar en Luque, ciudad paraguaya sede de la Conmebol.

El sorteo tendrá lugar en Luque, ciudad paraguaya sede de la Conmebol.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se alista para definir la edición 2026 de la Copa Libertadores y Sudamericana, uno de los grandes objetivos de los clubes del continente. Con la vuelta de Boca Juniors, y con ausencias de peso como River Plate y otros equipos brasileños, este jueves 19 de marzo se realizará el sorteo del campeonato.

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Cuándo es el Sorteo de la Copa Libertadores 2026 y de la Sudamericana 2026

El sorteo tendrá lugar en Luque, ciudad paraguaya sede de la Conmebol, a partir de las 20 en horario de Argentina, en un evento que previamente revelará la distribución de los grupos de la Copa Sudamericana, el segundo torneo más relevante del calendario continental.

Se confirmó cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

En los días previos se completó la definición de los equipos que avanzaron desde las etapas preliminares. De esta manera, aseguraron su participación en la máxima competición clubes como Deportes Tolima, Sporting Cristal, Barcelona de Ecuador e Independiente Medellín.

Por Argentina, vuelve a la escena continental Boca Juniors. El club xeneize, seis veces campeón, quedó fuera de la fase de grupos en 2024 y 2025, y ahora regresa con expectativas renovadas. Lo acompañarán en el camino regional Rosario Central, Lanús, Estudiantes, Platense e Independiente Rivadavia.

Argentinos Juniors quedó eliminado en la fase 1 y no logró avanzar. Entre las ausencias más destacadas figuran River Plate y Racing, que jugarán la Sudamericana, así como históricos equipos brasileños como São Paulo, Atlético Mineiro, Botafogo, Santos, Grêmio, y también Olimpia de Paraguay y Millonarios de Colombia.

La Copa Libertadores 2026 conocerá este jueves la conformación de los grupos.

Clasificados y bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

  • Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca, Peñarol, Nacional, Liga Deportiva Universitaria, Fluminense e Independiente del Valle.
  • Bombo 2: Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.
  • Bombo 3: Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco.
  • Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.
Libertadores 2026.

Calendario de la Copa Libertadores 2026

  • Fase 1: Semanas del 4 y 11 de febrero.
  • Fase 2: Semanas del 19 y 26 de febrero.
  • Fase 3: Semanas del 4 y 11 de marzo.
  • Sorteo de la etapa de grupos: Semana del 18 de marzo.
  • Etapa de grupos: Del 7 de abril al 28 de mayo.
  • Sorteo de los octavos de final: Semana del 6 de junio.
  • Octavos de final: Del 11 al 20 de agosto.
  • Cuartos de final: Del 8 al 17 de septiembre.
  • Semifinales: Del 14 al 22 de octubre.
  • Final: 28 de noviembre.
Se sortean los grupos de la Copa Libertadores.

Copa Sudamericana 2026: los detalles

Este sorteo de la Sudamericana se llevará a cabo previo al de la Copa Libertadores. Por ahora, 12 equipos ya tienen asegurada su plaza en la fase de grupos, provenientes de Argentina y Brasil, mientras que otros 16 cupos se definirán entre los ganadores de la fase preliminar, donde los clubes se enfrentan contra rivales de su propio país.

Los últimos cuatro lugares estarán ocupados por los equipos que queden eliminados en la Fase 3 de la Copa Libertadores. La ronda de grupos dará inicio durante la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo. Tras un paréntesis por el Mundial 2026, los playoffs de los octavos de final comenzarán el 21 de julio.

Así serán los bombos del sorteo oficial de la Copa Sudamericana 2026

Bombo 1

  • River Plate (ARG)
  • Racing Club (ARG)
  • Atlético Mineiro (BRA)
  • Sao Paulo (BRA)
  • Gremio (BRA)
  • Santos (BRA)
  • Olimpia (PAR)
  • América de Cali (COL).

Bombo 2

  • San Lorenzo (ARG)
  • Tigre (ARG)
  • Red Bull Bragantino (BRA)
  • Vasco da Gama (BRA)
  • Millonarios (COL)
  • Palestino (CHI)
  • Caracas FC (VEN)
  • Cienciano (PER).

Bombo 3

  • Audaz Italiano (CHI)
  • Independiente Petrolero (BOL)
  • Blooming (BOL)
  • Boston River (URU)
  • Deportivo Cuenca (ECU)
  • Montevideo City Torque (URU)
  • Academia Puerto Cabello (VEN)
  • Macará (ECU).

Bombo 4

  • Barracas Central (ARG)
  • Deportivo Riestra (ARG)
  • Juventud de Las Piedras (URU),
  • Recoleta FC (PAR)
  • Botafogo (BRA)
  • Carabobo (VEN)
  • O’Higgins (CHI)
  • Alianza Atlético (PER) .

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