Flamengo le ganó a Palmeiras y es el campeón de la Copa Libertadores

Flamengo le ganó a Palmeiras 1 a 0 en Perú y se quedó con una nueva edición de la Copa Libertadores de América , en un duelo que tuvo tensión, algo de fútbol y mucho nerviosismo. El único gol lo hizo Danilo en el segundo tiempo .

Palmeiras y Flamengo jugaron una final vibrante en el Estadio Monumental de Lima ante una multitud, que coronó al séptimo campeón brasileño consecutivo, y al primer equipo de ese país en ganar cuatro copas. Los anteriores ganadores habían sido Flamengo (2019 y 2022), Palmeiras (2020 y 2021), Fluminense (2023) y Botafogo (2024).

La final tuvo a equipo arbitral argentino conformado por Darío Herrera como juez principal , Cristian Navarro como asistente 1, José Miguel Savorani como el 2, Nicolás Ramírez fue el cuatro árbitro y Héctor Paletta estuvo en VAR.

El primer tiempo fue entretenido hasta los primeros 25 minutos, con el equipo de Río de Janeiro más activo y teniendo las mejores chances para marcar, mientras los de Ferreira aguantaron los malos momentos, pero sin inquietar a Rossi.

El segundo tiempo empezó mejor el ganador, con las chances más claras. En un córner, un cabezazo de Danilo le dio la ventaja. Palmeiras intentó, pero chocó con la seguridad de la defensa y de Rossi, que tapó un par de pelotas importantes.

Cómo llegaron Flamengo y Palmeiras

El conjunto de San Pablo venía de lograr una remontada histórica frente a Liga de Quito de Ecuador en las semifinales, ya que luego de caer 3-0 en la ida se impuso 4-0 en el Allianz Parque y se metió en el partido definitorio de la Libertadores.

El Mengao llegó a la final después de un sufrido empate contra Racing en el Cilindro de Avellaneda pero aprovechando la ventaja que consiguió en Río de Janeiro (1-0). En cuartos de final también padeció a Estudiantes y lo eliminó 4-2 en los penales (3-3 global).