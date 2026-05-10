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10 de mayo de 2026 - 08:23
Deportes.

Clásico Lavalle vs Cuyaya: horario, ingresos y operativo de seguridad

Este domingo se vivirá el clásico por la Liga Jujeña entre Lavalle y Cuyaya. Enterate todos los detalles de los partidos correspondiente al femenino y masculino.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Cuyaya vs Lavalle - Imagen de archivo

Cuyaya vs Lavalle - Imagen de archivo

Lavalle y Cuyaya volverán a verse las caras este domingo 10 de mayo en una nueva edición del clásico capitalino, que se disputará en el estadio La Tablada, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Jujeña. El partido contará con un importante operativo de seguridad para el ingreso y permanencia de los simpatizantes.

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Horarios del clásico femenino y masculino

El operativo de seguridad comenzará desde las 11 de la mañana, debido a que previamente está previsto un banderazo en la previa del encuentro. En tanto, las puertas del estadio La Tablada serían habilitadas aproximadamente desde las 14:30, horario en el que comenzará la actividad con el clásico femenino.

Posteriormente, desde las 16:30, se jugará el partido masculino entre Lavalle y Cuyaya, en una nueva edición del tradicional derby capitalino.

Embed - Lavalle - Cuyaya: definieron los ingresos y el operativo policial para el clásico

Cómo será el ingreso de las hinchadas de Cuyaya y Lavalle

Desde la organización informaron que los simpatizantes de Lavalle deberán ingresar al estadio por avenida Córdoba. Por su parte, los hinchas de Cuyaya tendrán acceso por avenida Santibañez.

Asimismo, detallaron que la colocación de banderas estará permitida únicamente entre las 12 y las 13 del domingo 10 de mayo, con presencia policial y supervisión del encargado del estadio La Tablada.

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Estadio La Tablada

Estadio La Tablada

Los controles previstos para el operativo: Tribuna Segura y controles de alcoholemia

Dentro del operativo dispuesto para el clásico, las fuerzas de seguridad implementarán el programa “Tribuna Segura”, mediante el cual se controlarán antecedentes de los simpatizantes. Por este motivo, solicitaron concurrir al estadio con DNI.

Además, también se realizarán controles de alcoholemia en los accesos al estadio.

Por otra parte, se informó que los simpatizantes serán acompañados por personal policial tanto en el ingreso como en la salida del encuentro, recorriendo únicamente los sectores habilitados para cada hinchada.

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