Racing vs Flamengo juegan por un lugar en la final de la Copa Libertadores: hora y por dónde verlo

Se conocerá al primer finalista de la Copa Libertadores. Racing y Flamengo se enfrentarán este miércoles 29 de octubre a las 21.30 hs en el Cilindro de Avellaneda, en el partido de vuelta de las semifinales, luego de que el Mengao se impusiera 1-0 en la ida.
La Academia llega descansada tras un fin de semana sin actividad por las elecciones legislativas, mientras que el Fla sufrió una derrota 1-0 frente a Fortaleza por el Brasileirao. En esta nota, Olé detalla cómo llegan ambos equipos y todo lo que hay que saber del encuentro.
El partido de ida entre Racing y Flamengo
Así llega Racing al partido vs. Flamengo
El conjunto dirigido por Gustavo Costas llega con la meta de disputar su segunda final en la Copa Libertadores, tras aquella participación de 1967.
La Academia fue parte del Grupo E, donde terminó como líder por encima de Fortaleza, Atlético Bucaramanga y Colo Colo. En la fase eliminatoria, dejó en el camino a Peñarol en octavos (3-2 global con el gol decisivo de Pardo), superó a Vélez en cuartos (2-0) y ahora sueña con vencer al Flamengo.
Racing vs Flamengo, por la Copa Libertadores.
Para Racing, la consigna es clara: ganar o ganar. Un triunfo por un solo gol llevaría la serie a penales, mientras que una victoria más amplia garantizaría la clasificación a la final. Cualquier otro resultado favorecería a Flamengo.
La buena noticia para Costas es que el equipo tuvo una semana completa de descanso, debido a la suspensión de la fecha del Torneo Clausura. La mala noticia es la baja de Santi Sosa, quien se lesionó al final del partido de ida, fue operado y quedará fuera por al menos un mes.
Racing busca dar vuelta la serie.
Últimos partidos de Racing
- Flamengo 1 - 0 Racing | 22 de octubre de 2025 | Copa Libertadores
- Racing 1 - 0 Aldosivi | 17 de octubre de 2025 | Torneo Clausura
- Banfield 1 - 3 Racing | 11 de octubre de 2025 | Torneo Clausura
- Racing 0 - 0 Independiente Rivadavia | 6 de octubre de 2025 | Torneo Clausura
- Racing 0 - 1 River Plate | 2 de octubre de 2025 | Copa Argentina
La Academia recibe al Mengao con la misión de revertir la serie y conseguir la clasificación.
Así llega Flamengo al partido vs. Racing
El Flamengo, dirigido por Filipe Luís, llegará a Argentina tras finalizar segundo en el Grupo C, detrás de Liga de Quito y por delante de Central Córdoba y Deportivo Táchira.
En la fase de eliminación directa, eliminó al Inter de Porto Alegre en octavos (3-0 global) y superó a Estudiantes en cuartos de final, tras un empate 2-2 que se resolvió por penales. Ahora, la gran pregunta es: ¿logrará el Fla sostener la ventaja en el Cilindro y acceder a la final?
Últimos partidos de Flamengo
- Fortaleza 1 - 0 Flamengo | 25 de octubre de 2025 | Brasileirao
- Flamengo 1 - 0 Racing | 22 de octubre de 2025 | Copa Libertadores
- Flamengo 3 - 2 Palmeiras | 19 de octubre de 2025 | Brasileirao
- Botafogo 0 - 3 Flamengo | 15 de octubre de 2025 | Brasileirao
- Bahia 1 - 0 Flamengo | 5 de octubre de 2025 | Brasileirao
Se define el primer finalista de la Copa Libertadores.
Últimos encuentros entre estos equipos
- Flamengo 1 - 0 Racing | 22 de octubre de 2025 | Copa Libertadores
- Flamengo 2 - 1 Racing | 8 de junio de 2023 | Copa Libertadores
- Racing 1 - 1 Flamengo | 4 de mayo de 2023 | Copa Libertadores
- Flamengo 1 - 1 Racing | 2 de diciembre de 2020 | Copa Libertadores
- Racing 1 - 1 Flamengo | 25 de noviembre de 2020 | Copa Libertadores
¿A qué hora juegan Racing vs. Flamengo y por dónde verlo?
El enfrentamiento se jugará el miércoles 29 de octubre a las 21:30 hs en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón, más conocido como el Cilindro de Avellaneda. La transmisión estará a cargo de Telefe y Fox Sports, y también podrá seguirse mediante la plataforma de streaming Disney+.
La Academia recibe al Mengao con la misión de revertir la serie y conseguir la clasificación a la gran final.
El posible once de Racing contra Flamengo
Facundo Cambeses; Gastón Martirena o Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.