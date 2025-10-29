Racing vs Flamengo juegan por un lugar en la final de la Copa Libertadores: hora y por dónde verlo

Se conocerá al primer finalista de la Copa Libertadores . Racing y Flamengo se enfrentarán este miércoles 29 de octubre a las 21.30 hs en el Cilindro de Avellaneda , en el partido de vuelta de las semifinales , luego de que el Mengao se impusiera 1-0 en la ida.

La Academia llega descansada tras un fin de semana sin actividad por las elecciones legislativas , mientras que el Fla sufrió una derrota 1-0 frente a Fortaleza por el Brasileirao . En esta nota, Olé detalla cómo llegan ambos equipos y todo lo que hay que saber del encuentro.

El conjunto dirigido por Gustavo Costas llega con la meta de disputar su segunda final en la Copa Libertadores , tras aquella participación de 1967.

La Academia fue parte del Grupo E , donde terminó como líder por encima de Fortaleza, Atlético Bucaramanga y Colo Colo . En la fase eliminatoria, dejó en el camino a Peñarol en octavos (3-2 global con el gol decisivo de Pardo ), superó a Vélez en cuartos (2-0) y ahora sueña con vencer al Flamengo .

Para Racing, la consigna es clara: ganar o ganar. Un triunfo por un solo gol llevaría la serie a penales, mientras que una victoria más amplia garantizaría la clasificación a la final. Cualquier otro resultado favorecería a Flamengo.

La buena noticia para Costas es que el equipo tuvo una semana completa de descanso, debido a la suspensión de la fecha del Torneo Clausura. La mala noticia es la baja de Santi Sosa, quien se lesionó al final del partido de ida, fue operado y quedará fuera por al menos un mes.

Últimos partidos de Racing

Flamengo 1 - 0 Racing | 22 de octubre de 2025 | Copa Libertadores

Racing 1 - 0 Aldosivi | 17 de octubre de 2025 | Torneo Clausura

Banfield 1 - 3 Racing | 11 de octubre de 2025 | Torneo Clausura

Racing 0 - 0 Independiente Rivadavia | 6 de octubre de 2025 | Torneo Clausura

Racing 0 - 1 River Plate | 2 de octubre de 2025 | Copa Argentina

La Academia recibe al Mengao con la misión de revertir la serie y conseguir la clasificación.

Así llega Flamengo al partido vs. Racing

El Flamengo, dirigido por Filipe Luís, llegará a Argentina tras finalizar segundo en el Grupo C, detrás de Liga de Quito y por delante de Central Córdoba y Deportivo Táchira.

En la fase de eliminación directa, eliminó al Inter de Porto Alegre en octavos (3-0 global) y superó a Estudiantes en cuartos de final, tras un empate 2-2 que se resolvió por penales. Ahora, la gran pregunta es: ¿logrará el Fla sostener la ventaja en el Cilindro y acceder a la final?

Últimos partidos de Flamengo

Fortaleza 1 - 0 Flamengo | 25 de octubre de 2025 | Brasileirao

Flamengo 1 - 0 Racing | 22 de octubre de 2025 | Copa Libertadores

Flamengo 3 - 2 Palmeiras | 19 de octubre de 2025 | Brasileirao

Botafogo 0 - 3 Flamengo | 15 de octubre de 2025 | Brasileirao

Bahia 1 - 0 Flamengo | 5 de octubre de 2025 | Brasileirao

Últimos encuentros entre estos equipos

Flamengo 1 - 0 Racing | 22 de octubre de 2025 | Copa Libertadores

Flamengo 2 - 1 Racing | 8 de junio de 2023 | Copa Libertadores

Racing 1 - 1 Flamengo | 4 de mayo de 2023 | Copa Libertadores

Flamengo 1 - 1 Racing | 2 de diciembre de 2020 | Copa Libertadores

Racing 1 - 1 Flamengo | 25 de noviembre de 2020 | Copa Libertadores

¿A qué hora juegan Racing vs. Flamengo y por dónde verlo?

El enfrentamiento se jugará el miércoles 29 de octubre a las 21:30 hs en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón, más conocido como el Cilindro de Avellaneda. La transmisión estará a cargo de Telefe y Fox Sports, y también podrá seguirse mediante la plataforma de streaming Disney+.

El posible once de Racing contra Flamengo

Facundo Cambeses; Gastón Martirena o Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.