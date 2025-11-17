Qué necesita River Plate para clasificar a la Copa Libertadores 2026

El Millonario igualó con Vélez en Liniers y no pudo obtener el tercer puesto en la Tabla Anual.

El empate 0-0 entre River Plate y Vélez Sarsfield en Liniers colocó al equipo de Marcelo Gallardo en una situación comprometida de cara a la Copa Libertadores 2026 . Si bien ambos conjuntos aseguraron su lugar en los octavos de final del Torneo Clausura , el resultado dificultó las chances internacionales del Millonario.

Fútbol argentino. Qué tiene que pasar para que Boca y River se crucen en los play off del Clausura

Es que ahora el equipo de Núñez que necesitará que otros resultados lo favorezcan para clasificar al torneo continental . En la jornada final del Torneo Clausura , River Plate se mostró agresivo desde el pitazo inicial , creando tres chances de riesgo en los primeros minutos.

Sin embargo, Vélez , dirigido por Guillermo Barros Schelotto , logró equilibrar el trámite del juego. En los últimos quince minutos del primer tiempo, el Fortín se adueñó del balón y generó las oportunidades más peligrosas , aunque la ineficacia de cara al arco dejó el marcador sin cambios.

En el segundo tiempo , el partido ganó intensidad y ambos equipos desplegaron un juego ágil , con constantes incursiones hacia las áreas contrarias .

Los arqueros Tomás Marchiori y Franco Armani se lucieron con atajadas claves. A los 23 minutos, Armani salvó su arco tras una jugada de pelota detenida que terminó en un remate de Tomás Cavanagh, quien falló frente al arco desguarnecido. Minutos más tarde, el joven Thiago Acosta de River probó desde media distancia, pero Marchiori logró desviar el balón al córner.

Qué necesita River para meterse en la Libertadores.

Tras este empate, River se ubica cuarto en la tabla anual, posición que no asegura un pase directo a la Copa Libertadores. Su clasificación ahora depende de terceros: necesita que el campeón del Torneo Clausura sea Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos Juniors para acceder al repechaje que da acceso al certamen continental.

Esta combinación de resultados y su rendimiento general deja al Millonario a la espera del cierre del campeonato y del desempeño de otros equipos. Sin embargo, mantener su lugar en los playoffs del Clausura le brinda una oportunidad adicional: si se consagra campeón, asegurará de forma directa su plaza en la Libertadores.

Qué resultados necesita River Plate para clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Última oportunidad y enfoque en el Clausura

El equipo dirigido por Gallardo ya había visto cómo se cerraban otras opciones de clasificación tras quedar eliminado de la Copa Libertadores ante Palmeiras y de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia.

Por eso, la tabla anual se convirtió en su última oportunidad para asegurar un lugar en la Libertadores. Si no lo consigue, River deberá conformarse con disputar la próxima Copa Sudamericana, cerrando así un año complicado para el club.

En cuanto a Vélez Sarsfield, terminó cuarto en la zona B con 26 puntos y jugará los octavos de final como local. River, en cambio, quedó sexto con 22 unidades y deberá disputar la primera fase de los playoffs fuera de casa. Ahora, Gallardo tendrá que centrarse en buscar un nuevo título que le garantice el pase a la Copa Libertadores 2026.