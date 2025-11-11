martes 11 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de noviembre de 2025 - 09:22
Fútbol argentino.

Qué necesita River Plate para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Entre las opciones, hay una en la que aparece Boca como posible ayudante de River. Ayer perdió Riestra pero ganó Argentinos, y esto último lo complicó aún más.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Las 3 chances que le quedan a River Plate para acceder a la Copa Libertadores 2026.

Las 3 chances que le quedan a River Plate para acceder a la Copa Libertadores 2026.

La reciente victoria de Argentinos Juniors frente a Belgrano alteró de manera notable la situación de River en la pelea por un cupo en la próxima Copa Libertadores. Tras este resultado, el equipo comandado por Marcelo Gallardo cayó al cuarto puesto en la tabla anual, un lugar que, por el momento, solo asegura su participación en la Copa Sudamericana.

Lee además
Boca vs River: Todo sobre el Superclásico 2025, horario, TV y formaciones
La Bombonera.

Boca vs River: Todo sobre el Superclásico 2025, horario, TV y formaciones
Dua Lipa llegó al estadio junto a un equipo de seguridad (REUTERS/Agustin Marcarian)
Una argentina más.

Con los colores de la Selección Argentina, Dua Lipa vivió el Superclásico Boca-River desde La Bombonera

De esa forma, el equipo de Nuñez estaría quedando afuera del torneo continental más prestigioso de Sudamérica. La caída de River Plate por 2-0 ante Boca Juniors en la fecha 15 del Torneo Clausura marcó el comienzo de una serie de dificultades para el club de Núñez.

Boca Juniors venció a River Plate y lo dejó muy comprometido en su lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Perdió Riestra pero ganó Argentinos: un problema para River

Aunque la derrota de Deportivo Riestra frente a Independiente le permitió mantener de manera provisional el tercer lugar —el último que da acceso al repechaje de la Libertadores—, el triunfo posterior de Argentinos Juniors lo desplazó al cuarto puesto. Actualmente, Argentinos suma 54 puntos, River 52 y Deportivo Riestra 51.

Con solo una fecha por disputarse en la fase regular, el panorama para el equipo de Gallardo es complicado. Para recuperar la tercera posición y asegurarse el repechaje, River necesita vencer a Vélez Sarsfield en la última jornada y esperar que Argentinos Juniors pierda ante Estudiantes de La Plata. Si Argentinos empata y River gana, la definición quedará sujeta a la diferencia de goles, que actualmente favorece a los de La Paternal por dos tantos (+19 frente a +17).

El Muñeco vive un duro presente en River.

Así esta la situación de River en la tabla anual

Si River iguala ante Vélez Sarsfield, su techo será el cuarto lugar, siempre que Deportivo Riestra no sume de a tres en su visita a Godoy Cruz. En caso de perder en el José Amalfitani, podría descender hasta la séptima posición si Riestra, Racing y San Lorenzo logran victorias en sus respectivos partidos.

La única vía segura para que River clasifique directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores es consagrarse campeón del Torneo Clausura, ya que actualmente ni siquiera tiene garantizada su participación en los octavos de final del certamen.

Si River Plate termina en la cuarta posición, todavía tendría la chance de acceder a la segunda fase de la Copa Libertadores, aunque esto dependerá de que el campeón del Torneo Clausura sea Rosario Central, Boca Juniors o el equipo que concluya tercero en la tabla anual, lo que liberaría un cupo extra.

GALLARDO

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo ya había visto cerrarse otras oportunidades de clasificación tras quedar eliminado de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras y de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia, convirtiendo la tabla anual en su última esperanza de llegar al certamen continental.

Si no logra cumplir el objetivo, River deberá resignarse a disputar la próxima edición de la Copa Sudamericana, un desenlace que marcaría el cierre de un año complicado para el club de Núñez.

image.png
El Superclásico entre Boca y River tiene fecha y horario confirmado

El Superclásico entre Boca y River tiene fecha y horario confirmado

Las 3 chances que le quedan a River para ir a la Copa Libertadores 2026:

  • Ganarle a Vélez y que Argentinos Juniors no le gane a Estudiantes en La Plata (si empata, River deberá ganar por 2 goles de diferencia).
  • Consagrarse campeón del Clausura.
  • Finalizar 4° en la Tabla Anual y que Boca, Rosario Central o Argentinos ganen el Clausura.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Boca vs River: Todo sobre el Superclásico 2025, horario, TV y formaciones

Con los colores de la Selección Argentina, Dua Lipa vivió el Superclásico Boca-River desde La Bombonera

Boca Juniors le ganó 2 a 0 a River Plate y clasificó a la Copa Libertadores 2026

Confirmaron el árbitro para el superclásico entre Boca y River: ¿Quién es?

Matías Módolo se despidió de Jujuy: "Dejo aquí un pedazo de mi vida"

Lo que se lee ahora
Torneo Clausura: así están los cruces de playoffs, por ahora.  
Fútbol argentino.

Cuándo se juegan los play off de la Liga Argentina 2025

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Habrá tres días sin clases en Jujuy: cuándo son y por qué

Accidente en La Quiaca
La Quiaca.

Identificaron a la motociclista que habría provocado un choque fatal en Jujuy

Vuelve Jujuy Florece: tres días para disfrutar del color, las plantas y las flores
San Salvador de Jujuy.

Vuelve "Jujuy Florece": tres días para disfrutar del color, las plantas y las flores

Un jurado popular declaró culpable al ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música.   video
Justicia.

El ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música fue declarado culpable

Se llevó la caja navideña de una compañera: la Justicia dijo que su despido estuvo justificado.  
Conflicto laboral.

Fue despedido tras llevarse la caja navideña de una compañera y la Justicia avaló la decisión

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel