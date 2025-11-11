Qué necesita River Plate para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Las 3 chances que le quedan a River Plate para acceder a la Copa Libertadores 2026.

La reciente victoria de Argentinos Juniors frente a Belgrano alteró de manera notable la situación de River en la pelea por un cupo en la próxima Copa Libertadores . Tras este resultado, el equipo comandado por Marcelo Gallardo cayó al cuarto puesto en la tabla anual, un lugar que, por el momento, solo asegura su participación en la Copa Sudamericana.

De esa forma, el equipo de Nuñez estaría quedando afuera del torneo continental más prestigioso de Sudamérica. La caída de River Plate por 2-0 ante Boca Juniors en la fecha 15 del Torneo Clausura marcó el comienzo de una serie de dificultades para el club de Núñez.

Aunque la derrota de Deportivo Riestra frente a Independiente le permitió mantener de manera provisional el tercer lugar —el último que da acceso al repechaje de la Libertadores—, el triunfo posterior de Argentinos Juniors lo desplazó al cuarto puesto. Actualmente, Argentinos suma 54 puntos, River 52 y Deportivo Riestra 51.

Con solo una fecha por disputarse en la fase regular, el panorama para el equipo de Gallardo es complicado. Para recuperar la tercera posición y asegurarse el repechaje, River necesita vencer a Vélez Sarsfield en la última jornada y esperar que Argentinos Juniors pierda ante Estudiantes de La Plata . Si Argentinos empata y River gana, la definición quedará sujeta a la diferencia de goles, que actualmente favorece a los de La Paternal por dos tantos (+19 frente a +17).

Así esta la situación de River en la tabla anual

Si River iguala ante Vélez Sarsfield, su techo será el cuarto lugar, siempre que Deportivo Riestra no sume de a tres en su visita a Godoy Cruz. En caso de perder en el José Amalfitani, podría descender hasta la séptima posición si Riestra, Racing y San Lorenzo logran victorias en sus respectivos partidos.

La única vía segura para que River clasifique directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores es consagrarse campeón del Torneo Clausura, ya que actualmente ni siquiera tiene garantizada su participación en los octavos de final del certamen.

Si River Plate termina en la cuarta posición, todavía tendría la chance de acceder a la segunda fase de la Copa Libertadores, aunque esto dependerá de que el campeón del Torneo Clausura sea Rosario Central, Boca Juniors o el equipo que concluya tercero en la tabla anual, lo que liberaría un cupo extra.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo ya había visto cerrarse otras oportunidades de clasificación tras quedar eliminado de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras y de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia, convirtiendo la tabla anual en su última esperanza de llegar al certamen continental.

Si no logra cumplir el objetivo, River deberá resignarse a disputar la próxima edición de la Copa Sudamericana, un desenlace que marcaría el cierre de un año complicado para el club de Núñez.

Las 3 chances que le quedan a River para ir a la Copa Libertadores 2026: