Boca vs River: Todo sobre el Superclásico 2025, horario, TV y formaciones

Hoy desde las 16:30 horas se disputará una nueva edición del Superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate en el estadio La Bombonera, correspondiente a la 15º fecha del Torneo Clausura 2025. Este encuentro cobra una importancia trascendental ya que definirá en gran medida la clasificación de ambos equipos a la Copa Libertadores 2026.

El partido será transmitido simultáneamente por los dos canales que tienen los derechos televisivos del torneo: ESPN Premium y TNT Sports , permitiendo a los fanáticos elegir su plataforma para disfrutar del duelo más apasionante del fútbol nacional.

Después de la histórica final disputada en Madrid, este Superclásico se presenta como uno de los más decisivos, con el primer puesto de la tabla general asegurado por Rosario Central, mientras que Boca y River luchan por asegurar la clasificación directa o el repechaje en la Copa Libertadores del año siguiente.

Formaciones probables

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Santiago Lencina y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Qué está en juego para ambos equipos

Boca llega con mayor comodidad, habiendo asegurado su lugar en los octavos de final del torneo local y situado en la tabla general con 56 puntos, cuatro más que River. Con un empate, el equipo de Úbeda aseguraría su pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, mientras que una derrota lo dejaría en la necesidad de un triunfo en la última fecha.

River, en cambio, enfrenta una situación más compleja. En la tabla del Clausura está sexto, pero pelea por no quedar fuera de la fase eliminatoria. En la tabla general está tercero con 52 puntos, en un lugar que obliga a jugar dos rondas previas para ingresar a la fase de grupos de la Libertadores. Un triunfo ante Boca le aseguraría mantener esa posición, pero una derrota podría relegarlo hasta la sexta posición, lo que lo dejaría fuera de toda instancia continental.

Este Superclásico no solo definirá posiciones en el torneo local, sino que es una partida clave para el rumbo internacional de ambos clubes, en una rivalidad que mantiene el fervor y la pasión de millones de seguidores.