domingo 09 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de noviembre de 2025 - 08:38
La Bombonera.

Boca vs River: Todo sobre el Superclásico 2025, horario, TV y formaciones

El Superclásico de la fecha 15 del Torneo Clausura se juega hoy desde las 16:30 entre Boca y River en la Bombonera con un duelo que promete ser atrapante.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Boca vs River: Todo sobre el Superclásico 2025, horario, TV y formaciones

Boca vs River: Todo sobre el Superclásico 2025, horario, TV y formaciones

Lee además
Boca Juniors confirmó los concentrados para el Superclásico ante River
Vuelve Cavani.

Boca Juniors confirmó los concentrados para el Superclásico ante River
El frustrado Boca Juniors y River Plate que no pudo jugarse en Jujuy
Superclásico.

La insólita historia del partido de Boca Juniors y River Plate que se suspendió en Jujuy

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-11-08T195816.747

Transmisión y relevancia del Superclásico

El partido será transmitido simultáneamente por los dos canales que tienen los derechos televisivos del torneo: ESPN Premium y TNT Sports, permitiendo a los fanáticos elegir su plataforma para disfrutar del duelo más apasionante del fútbol nacional.

Después de la histórica final disputada en Madrid, este Superclásico se presenta como uno de los más decisivos, con el primer puesto de la tabla general asegurado por Rosario Central, mientras que Boca y River luchan por asegurar la clasificación directa o el repechaje en la Copa Libertadores del año siguiente.

Formaciones probables

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Santiago Lencina y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Qué está en juego para ambos equipos

Boca llega con mayor comodidad, habiendo asegurado su lugar en los octavos de final del torneo local y situado en la tabla general con 56 puntos, cuatro más que River. Con un empate, el equipo de Úbeda aseguraría su pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, mientras que una derrota lo dejaría en la necesidad de un triunfo en la última fecha.

River, en cambio, enfrenta una situación más compleja. En la tabla del Clausura está sexto, pero pelea por no quedar fuera de la fase eliminatoria. En la tabla general está tercero con 52 puntos, en un lugar que obliga a jugar dos rondas previas para ingresar a la fase de grupos de la Libertadores. Un triunfo ante Boca le aseguraría mantener esa posición, pero una derrota podría relegarlo hasta la sexta posición, lo que lo dejaría fuera de toda instancia continental.

Este Superclásico no solo definirá posiciones en el torneo local, sino que es una partida clave para el rumbo internacional de ambos clubes, en una rivalidad que mantiene el fervor y la pasión de millones de seguidores.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Boca Juniors confirmó los concentrados para el Superclásico ante River

La insólita historia del partido de Boca Juniors y River Plate que se suspendió en Jujuy

Boca Juniors le ganó 2-1 a Estudiantes de La Plata en un partido clave por la Zona A

Un ex Boca Juniors mandó su apoyo al plantel de Gimnasia de Jujuy antes del partido con Madryn

Se cumplen 30 años del día que Diego Maradona jugó contra Gimnasia de Jujuy

Lo que se lee ahora
Colapinto entra de incógnito al Fan Zone con el guardaespaldas detrás. (@ColapintoFiles). video
Deportes.

Franco Colapinto sorprendió en Brasil: entró disfrazado como Valderrama al Fan Zone de San Pablo

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Cómo será el nuevo requisito para renovar la licencia de conducir.   video
Trámites.

Licencia de conducir en Jujuy: qué documentación hay que llevar, cómo sacar turno y cuánto cuesta

Principio de incendio.
Controlado.

Principio de incendio en el Cabildo durante el evento "Sabores del Mundo"

Lucha contra el bullying.
Flagelo.

El duro relato de una madre tras el bullying que sufrió su hija: "Es una sobreviviente"

Boca Juniors confirmó los concentrados para el Superclásico ante River
Vuelve Cavani.

Boca Juniors confirmó los concentrados para el Superclásico ante River

Presencia de arañas en la casa ¿qué significa?  
Alimañas.

¿Qué significa que aparezcan arañas en tu casa? La guía completa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel