sábado 08 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de noviembre de 2025 - 18:17
Vuelve Cavani.

Boca Juniors confirmó los concentrados para el Superclásico ante River

Claudio Úbeda, técnico de Boca Juniors, dio a conocer la lista de concentrados para el Superclásico que se jugará este domingo desde las 16:30 en la Bombonera.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Boca Juniors confirmó los concentrados para el Superclásico ante River

Boca Juniors confirmó los concentrados para el Superclásico ante River

Lee además
El Boca vs River ya tiene fecha y hora confirmada.
Fútbol argentino.

Boca y River se enfrentan la próxima fecha: ¿Cuándo y a qué hora se juega el Superclásico?
boca juniors recibe a river plate para disputar el superclasico

Boca Juniors recibe a River Plate para disputar el Superclásico

La gran novedad en la convocatoria es el regreso de Edinson Cavani, tras una recuperación más prolongada de lo esperado, y de Leandro Paredes, que cumplió una fecha de suspensión.

A pesar de que Cavani no está en condiciones para ser titular debido a su estado físico, estará disponible en el banco de suplentes para disputar minutos durante el segundo tiempo en caso de que el cuerpo técnico lo requiera. Su inclusión busca agregar peso anímico y ser una alternativa ante la falta de centrodelanteros suplentes de garantías. El uruguayo sufrió múltiples lesiones durante 2025 y apenas contabiliza cuatro goles en una vez meses, pero el club confía en su recuperación para la recta final de la temporada, donde Boca buscará clasificación a la Copa Libertadores y pelear por el título nacional.

Es casi un hecho que Cavani no estará en el duelo ante River.
Boca Juniors confirm&oacute; los concentrados para el Supercl&aacute;sico ante River

Boca Juniors confirmó los concentrados para el Superclásico ante River

Formaciones y futbolistas claves para Boca en el Superclásico

Leandro Paredes recupera su lugar en el once inicial y será capitán en su primer Superclásico como titular. Lo acompañará Milton Delgado, quien consiguió el puesto debido a su destacado rendimiento en el Mundial Sub 20 y la lesión de Rodrigo Battaglia. Entre los concentrados también destaca la presencia de Exequiel Zeballos, quien viene de marcar en el reciente partido frente a Estudiantes.

image
Boca Juniors confirm&oacute; los concentrados para el Supercl&aacute;sico ante River

Boca Juniors confirmó los concentrados para el Superclásico ante River

El probable equipo titular de Boca para enfrentar a River sería el siguiente:

Agustín Marchesín, Juan Barinaga , Lautaro Di Lollo , Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado , Carlos Palacios y Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Además, Ander Herrera estará disponible para ingresar desde el banco luego de regresar de una lesión y sumar minutos en encuentros recientes.

Úbeda mantiene la base del equipo que obtuvo una victoria clave frente a Estudiantes, apostando a la solidez defensiva y un ataque renovado. La expectativa crece para este clásico que paraliza a todo el país y que promete una intensidad futbolística muy alta.

Este Superclásico es una instancia decisiva para Boca en su objetivo de asegurar un lugar en la próxima Copa Libertadores y dar pelea por el título del Clausura 2025.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Boca y River se enfrentan la próxima fecha: ¿Cuándo y a qué hora se juega el Superclásico?

Boca Juniors recibe a River Plate para disputar el Superclásico

Confirmaron el árbitro para el superclásico entre Boca y River: ¿Quién es?

Una por una: las bajas de Boca para el Superclásico de este domingo

La insólita historia del partido de Boca Juniors y River Plate que se suspendió en Jujuy

Lo que se lee ahora
franco colapinto quedo afuera del gran premio de brasil 2025 tras fuerte choque video
Fórmula 1.

Franco Colapinto quedó afuera del Gran Premio de Brasil 2025 tras fuerte choque

Por  Federico Franco

Las más leídas

Murió mujer encontrada en Paraguay que podría ser Marita Verón
Angustia.

Murió la mujer encontrada en Paraguay que podría ser Marita Verón

Franco Colapinto quedó afuera del Gran Premio de Brasil 2025 tras fuerte choque video
Fórmula 1.

Franco Colapinto quedó afuera del Gran Premio de Brasil 2025 tras fuerte choque

Maxi y Wanda.
Farándula.

La tremenda confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Perros en estado de abandono y desnutrición en Palpalá. video
Casos.

Rescataron y recuperaron a 20 perros maltratados en Jujuy

Boca Juniors confirmó los concentrados para el Superclásico ante River
Vuelve Cavani.

Boca Juniors confirmó los concentrados para el Superclásico ante River

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel