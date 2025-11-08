Boca Juniors confirmó los concentrados para el Superclásico ante River

Claudio Úbeda, entrenador de Boca Juniors, oficializó la lista de 24 jugadores que estarán concentrados para el Superclásico del próximo domingo a las 16:30 en la Bombonera, correspondiente a la 15ª fecha del Torneo Clausura 2025.

La gran novedad en la convocatoria es el regreso de Edinson Cavani , tras una recuperación más prolongada de lo esperado, y de Leandro Paredes, que cumplió una fecha de suspensión.

A pesar de que Cavani no está en condiciones para ser titular debido a su estado físico, estará disponible en el banco de suplentes para disputar minutos durante el segundo tiempo en caso de que el cuerpo técnico lo requiera. Su inclusión busca agregar peso anímico y ser una alternativa ante la falta de centrodelanteros suplentes de garantías. El uruguayo sufrió múltiples lesiones durante 2025 y apenas contabiliza cuatro goles en una vez meses, pero el club confía en su recuperación para la recta final de la temporada, donde Boca buscará clasificación a la Copa Libertadores y pelear por el título nacional.

Formaciones y futbolistas claves para Boca en el Superclásico

Leandro Paredes recupera su lugar en el once inicial y será capitán en su primer Superclásico como titular. Lo acompañará Milton Delgado, quien consiguió el puesto debido a su destacado rendimiento en el Mundial Sub 20 y la lesión de Rodrigo Battaglia. Entre los concentrados también destaca la presencia de Exequiel Zeballos, quien viene de marcar en el reciente partido frente a Estudiantes.

El probable equipo titular de Boca para enfrentar a River sería el siguiente:

Agustín Marchesín, Juan Barinaga , Lautaro Di Lollo , Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado , Carlos Palacios y Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Además, Ander Herrera estará disponible para ingresar desde el banco luego de regresar de una lesión y sumar minutos en encuentros recientes.

Úbeda mantiene la base del equipo que obtuvo una victoria clave frente a Estudiantes, apostando a la solidez defensiva y un ataque renovado. La expectativa crece para este clásico que paraliza a todo el país y que promete una intensidad futbolística muy alta.

Este Superclásico es una instancia decisiva para Boca en su objetivo de asegurar un lugar en la próxima Copa Libertadores y dar pelea por el título del Clausura 2025.