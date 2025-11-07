viernes 07 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025 - 11:34
Fútbol argentino.

Una por una: las bajas de Boca para el Superclásico de este domingo

Cavani probablemente no jugará el Superclásico y, como máximo, irá al banco, junto a Battaglia y Velasco, también lesionados.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Las bajas de Boca para el Superclásico.

Un logro destacado de Claudio Úbeda en los recientes encuentros de Boca fue su capacidad para compensar la ausencia de algunos titulares. Tanto los resultados como el rendimiento colectivo acompañaron, y el técnico logró encontrar alternativas válidas. Por eso, no genera demasiada inquietud la baja de tres jugadores para el Superclásico.

Puntualmente, se trata de Edinson Cavani, Rodrigo Battaglia y Alan Velasco. El caso que más preocupa es el de Cavani. Con una inflamación en el psoas que lo mantiene al margen, el delantero se entrena de manera diferenciada desde hace varias semanas y no ha podido integrarse con el resto del plantel.

Rodrigo Battaglia, ausente en el Superclásico.

Cavani, con una mínima posibilidad de estar en el superclásico

Esta semana ya se perdió la práctica de fútbol, y aunque existe una mínima posibilidad de que pueda estar al menos como suplente, su prolongado tiempo sin competencia y la falta de ritmo lo limitarían a ser una alternativa únicamente en situaciones muy puntuales.

En cuanto a Battaglia, el mediocampista sufrió un desgarro de segundo grado en el sóleo de la pierna izquierda durante la práctica del miércoles 22 de octubre, lo que lo dejó afuera de los triunfos ante Barracas y Estudiantes. Con un período mínimo de recuperación de tres semanas, no estará en condiciones de competir al máximo, por lo que su lugar seguirá siendo ocupado por Milton Delgado.

Qué pasa con Velasco y Ander Herrera

Por otro lado, Velasco transita la etapa final del primer mes de recuperación tras la distensión del ligamento interno de su rodilla derecha. Aunque su titularidad entre los once empezaba a generar dudas y su sustituto, Carlos Palacios, mostró rendimientos sólidos, lo cierto es que el ex-Independiente era una opción confiable que tanto Russo como Úbeda tenían en consideración.

Por otro lado, Ander Herrera aparece como contraste. El mediocampista español atravesó un año complicado por las lesiones, sumando apenas 14 partidos durante 2025. No obstante, ha estado disponible y participó en los últimos cinco encuentros de Boca, mostrando un buen nivel ante Estudiantes y Barracas.

Ander Herrera.

Estas actuaciones lo colocaron como una opción para integrar el once titular de cara al Superclásico frente a River. Sin embargo, Úbeda parece inclinarse por introducirlo de manera progresiva y, al mismo tiempo, mantener el sistema que le ha dado resultados. De este modo, la titularidad recaerá nuevamente en el chileno Carlos Palacios.

