Confirmaron el árbitro para el superclásico entre Boca y River: ¿Quién es?

El árbitro Nicolás Ramírez fue elegido para dirigir el próximo superclásico entre Boca y River , que se disputará este domingo a las 16.30 en La Bombonera , correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura . Su nombramiento genera atención por su trayectoria y el crecimiento que viene mostrando tanto en el arbitraje nacional como en el internacional .

Cabe recordar que este miércoles fue el responsable de impartir justicia en la final de la Copa Argentina . A Ramírez lo acompañarán Juan Pablo Belatti y Pablo González como jueces de línea, mientras que Héctor Paletta estará al mando del VAR y Sebastián Habib del AVAR . El rol de cuarto árbitro recaerá en Pablo Giménez .

Con una trayectoria firme en la Primera División , Nicolás Ramírez afrontará su tercer superclásico como árbitro principal. Su designación genera expectativa por el equilibrio que reflejan sus antecedentes más recientes. En total, River Plate fue arbitrado por Ramírez en 13 encuentros , obteniendo cinco victorias, tres igualdades y cinco derrotas . Por su parte, Boca Juniors acumula 12 partidos bajo su dirección, con seis triunfos, un empate y cinco caídas .

El antecedente más reciente de Nicolás Ramírez en un superclásico se remonta al 27 de abril de 2025 , cuando River Plate venció 2-1 a Boca Juniors . En aquel encuentro, marcaron Franco Mastantuono y Sebastián Driussi para el conjunto millonario, mientras que Miguel Merentiel había empatado de forma parcial.

Meses antes, el 21 de septiembre de 2024, Ramírez también había dirigido otro cruce entre ambos equipos, en el que Boca cayó 1-0 como local con gol de Manuel Lanzini, además de la expulsión de Cristian Lema.

Como llegan Boca y River al superclásico del domingo en La Bombonera

Su nueva designación adquiere relevancia por el momento deportivo que atraviesan los clubes. Boca Juniors, tras vencer 2-1 a Estudiantes de La Plata en la fecha anterior, se ubica en la cima de la Zona A con 23 puntos, igualando a Unión de Santa Fe y superando por una unidad a Central Córdoba de Santiago del Estero.

En tanto, River Plate llega al encuentro luego de una derrota en el Monumental frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, en medio de una etapa institucional significativa marcada por la continuidad de Marcelo Gallardo como entrenador, confirmada por el recientemente asumido presidente Stefano Di Carlo.

El equipo millonario ocupa actualmente el sexto puesto de la Zona B, con 21 unidades, a nueve puntos de Rosario Central, que lidera la tabla.