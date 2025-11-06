Arranca la segunda fecha del Torneo Continuidad: días, horarios y sedes

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña dejó establecido el fixture de la segunda fecha del Torneo Continuidad , tanto para la división femenina como masculina. Cabe destacar que el campeonato se disputa en dos sedes: en el Estadio La Tablada y Libero Bravo.

Universitarios vs Malvinas Libero Bravo Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30

Cuyaya vs Zapla La Tablada Femenino a las 19:00 Masculino a las 21:00

Atlético Palpalá vs Comercio Libero Bravo Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30

Lavalle vs Los Perales

La Tablada

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Belgrano vs La Viña

La Tablada

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00

Sábado 8 de noviembre

Gorriti vs San Francisco

La Tablada

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Domingo 9 de noviembre

El Cruce vs Alberdi

La Tablada

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Gimnasia de Jujuy vs Luján

La Tablada

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00

El nuevo certamen, organizado por la Liga Jujeña tiene como objetivo que tanto la Primera División femenina como la masculina mantengan la continuidad futbolística tras la finalización del Torneo Clausura 2025.

El formato contará con cuatro grupos, donde los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros clasificarán a la siguiente ronda.