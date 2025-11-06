Selección Argentina: los convocados vs Angola y el nombre sorpresa

La Selección Argentina , ya clasificada al Mundial 2026, se enfrentará a Angola en un amistoso por la fecha FIFA de noviembre. En los convocados hay ausencias de peso, sorpresas y nombres nuevos.

El encuentro ante el conjunto africano será el 14 de noviembre en Luanda. Será el cierre del año para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que deberá esperar hasta marzo de 2026 para volver a jugar un partido, que será nada menos que la Finalissima ante España.

Para el partido amistoso que se disputará el viernes 14 de noviembre en Luanda, Angola, Lionel Scaloni convocó a los siguientes futbolistas:

Ausencias notables incluyen a Lisandro Martínez, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Emiliano Martínez, en su mayoría por lesiones o decisiones tácticas que priorizan los descansos y la continuidad en sus clubes.

Convocados seleccion

Joaquín Panichelli: la sorpresa en la lista de Scaloni

Joaquín Panichelli es un delantero cordobés, nació el 7 de octubre de 2002 (23 años) y juega de 9, bien de área, 1,90 m, perfil derecho. Arrancó en clubes de Córdoba (Racing de Córdoba, Belgrano y también pasó por Atalaya) y muy joven se fue a probar a Buenos Aires. En 2020 River lo ficha para la Reserva y ahí es donde más se lo empieza a ver. En River hizo muchos goles en Reserva pero nunca llegó a debutar oficialmente en Primera con Gallardo.

Joaquin Panichelli

Otra sorpresa: Gianluca Prestianni, figura del sub 20

Gianluca Prestianni es un extremo argentino, nacido el 31 de enero de 2006 en Ciudadela, Buenos Aires. Es diestro y juega sobre todo por derecha, bien encarador, en el uno versus uno, con perfil de jugador “europeo” temprano. Se hizo conocido muy joven porque debutó en Vélez con 16 años y lo metieron enseguida en el radar de juveniles top.

Fue una de las figuras en la Sub 20 argentina (mundial de Chile, con muy buen rendimiento) y el cuerpo técnico quiere empezar a darle mayor ritmo. La misma situación atraviesa Máximo Perrone, compañero de Nicolás Paz (también convocado) en el Como de Italia.