jueves 06 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 - 17:47
Lista.

Selección Argentina: los convocados vs Angola y el nombre sorpresa

El 14 de noviembre la albiceleste se medirá ante el conjunto africano y Scaloni presentó a los 24 elegidos. Hay ausencias importantes y varias sorpresas.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
La Seleccion Argentina enfrenta a Angola.

La Seleccion Argentina enfrenta a Angola.

La Selección Argentina, ya clasificada al Mundial 2026, se enfrentará a Angola en un amistoso por la fecha FIFA de noviembre. En los convocados hay ausencias de peso, sorpresas y nombres nuevos.

El encuentro ante el conjunto africano será el 14 de noviembre en Luanda. Será el cierre del año para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que deberá esperar hasta marzo de 2026 para volver a jugar un partido, que será nada menos que la Finalissima ante España.

Lista de convocados para el amistoso ante Angola

Para el partido amistoso que se disputará el viernes 14 de noviembre en Luanda, Angola, Lionel Scaloni convocó a los siguientes futbolistas:

  • Arqueros: Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Walter Benítez (Crystal Palace)

  • Defensores: Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (Benfica), Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo)

  • Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Inter Miami), Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como 1907)

  • Delanteros: Lionel Messi (capitán), Julián Álvarez (Atletico de Madrid), Lautaro Martínez (Inter Milan), Joaquín Panichelli (Racing Club de Estrasburgo), Gianluca Prestianni (Benfica)

Ausencias notables incluyen a Lisandro Martínez, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Emiliano Martínez, en su mayoría por lesiones o decisiones tácticas que priorizan los descansos y la continuidad en sus clubes.

Convocados seleccion

Joaquín Panichelli: la sorpresa en la lista de Scaloni

Joaquín Panichelli es un delantero cordobés, nació el 7 de octubre de 2002 (23 años) y juega de 9, bien de área, 1,90 m, perfil derecho. Arrancó en clubes de Córdoba (Racing de Córdoba, Belgrano y también pasó por Atalaya) y muy joven se fue a probar a Buenos Aires. En 2020 River lo ficha para la Reserva y ahí es donde más se lo empieza a ver. En River hizo muchos goles en Reserva pero nunca llegó a debutar oficialmente en Primera con Gallardo.

Joaquin Panichelli

Otra sorpresa: Gianluca Prestianni, figura del sub 20

Gianluca Prestianni es un extremo argentino, nacido el 31 de enero de 2006 en Ciudadela, Buenos Aires. Es diestro y juega sobre todo por derecha, bien encarador, en el uno versus uno, con perfil de jugador “europeo” temprano. Se hizo conocido muy joven porque debutó en Vélez con 16 años y lo metieron enseguida en el radar de juveniles top.

Fue una de las figuras en la Sub 20 argentina (mundial de Chile, con muy buen rendimiento) y el cuerpo técnico quiere empezar a darle mayor ritmo. La misma situación atraviesa Máximo Perrone, compañero de Nicolás Paz (también convocado) en el Como de Italia.

convocados seleccion argentina - sorpresas

