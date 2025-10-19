La Selección Argentina perdió con Marruecos la final del Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 no se cerró de la mejor manera para la Selección Argentina de Diego Placente , que cayó ante Marruecos 2 a 0 en la final jugada en Chile este domingo. El partido se disputó en el Estadio Nacional de Santiago.

Fútbol. La Selección Argentina goleó a Australia y se metió en los octavos del Mundial Sub 20

Los chicos argentinos tuvieron una primera mitad muy complicada con un Marruecos que impuso su dominio desde los minutos iniciales y mostró una gran solidez defensiva. El elenco africano abrió el marcador antes del cuarto de hora gracias a Yassir Zabiri, quien fue la gran figura de los primeros 45 minutos al convertir los dos goles del encuentro.

Argentina mostró dificultades para generar peligro y sufrió en las transiciones rápidas de su rival. El segundo tanto llegó tras una jugada iniciada por Othmane Maamma, que aprovechó los espacios a espaldas de Julio Soler y asistió a Zabiri para el 2-0 .

Proyecto nuevo - 2025-10-19T211002.334

Ante la falta de respuestas, Placente decidió modificar el esquema a los 33 minutos, desarmando la línea de cinco defensores con el ingreso de Mateo Silvetti por Valentino Acuña. El propio Silvetti protagonizó la chance más clara para la Albiceleste, pero su remate fue contenido por el arquero Ibrahim Gomis.

Un segundo tiempo para la Selección Argentina

En el segundo tiempo el equipo argentino siempre intentó, tuvo algunas ocasiones para descontar, pero la imprecisión y los nervios lo impidieron. Placente apostó por más delanteros, pero nunca pudo vulnerar a una defensa sólida.

La Sub 20 se despidió de la Copa del Mundo con la medalla de plata, haciendo un gran torneo, volviendo a una final después de 18 años y se quedó a un partido de dar la vuelta olímpica, la cual hubiera sido la séptima de su historia.