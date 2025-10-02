jueves 02 de octubre de 2025

2 de octubre de 2025 - 07:17
Fútbol.

La Selección Argentina goleó a Australia y se metió en los octavos del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 goleó por 4 a 1 a Australia en el Estadio Elías Figueroa Brander, y se aseguró avanzar a octavos del Mundial.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
seleccion argentina sub 20

La Selección Argentina Sub 20 ganando conseguía la clasificación. Y, con un nivel colectivo que fue de menor a mayor, logró el objetivo: le ganó 4 a 1 a Australia y se metió en octavos de final de la Copa del Mundo.

Lee además
El equipo albiceleste logró avanzar a los octavos de final después de ganarle con goleada a Australia Sub-20. video
Fútbol.

Mundial Sub-20: Cuándo vuelve a jugar la selección argentina tras la goleada a Australia
Gimnasia de Jujuy vs Chacarita
Primera Nacional.

"Jujuyazo", la movida de los hinchas de Chacarita ante Gimnasia de Jujuy: de qué se trata

El primer tanto llegó por un gol de Alejo Sarco, quien tuvo la intervención del VAR, el segundo fue un tanto de Tomás Pérez, mientras que el tercero y cuarto lo anotaron Ian Dubiabre y Santino Andino, respectivamente.

image

Resumen del partido: la Selección Argentina goleó a Australia

Fue un inicio similar al del partido con Cuba. Incluso mejor, porque no solo Alejo Sarco volvió a poner el 1 a 0 a los tres minutos (con revisión de VAR mediante), sino que en esta ocasión, no hubo expulsión temprana.

Tal como lo suele hacer en los comienzos de los distintos torneos juveniles, Diego Placente metió cambio de nombres y de sistema táctico. Claro, porque aparte del ingreso obligado de Valente Pierani por el expulsado Santiago Fernández, y la inclusión de Julio Soler y Tomás Pérez, el deté pasó del 4-2-3-1 al 5-2-3. Con más protagonismo de los laterales (particularmente de Dylan Gorosito, que asistió en el primer gol), y de Álvaro Montoro, la Selección encontró caminos distintos para un mismo resultado.

image

Si bien los pibes tuvieron momentos en los que les costó agarrar la pelota y se encontraron con un rival que sumó jugadores en la mitad de la cancha, no llegaron a ser dominados. Sí que tuvieron un susto en el gol anulado a Australia (dudosa falta de Tiago Quintal a Pérez), pero disiparon toda la incertidumbre con el tanto del propio ex jugador de Newell’s antes del cierre del primer tiempo.

Ya con un 2-0 a favor en el marcador, la Selección Argentina encontró ratos de descanso a partir de la tenencia y supo controlar el trámite. A pesar del error de Santino Barbi, que erró en un pelotazo largo y le dejó el arco vacío a Daniel Bennie para poner el descuento, la Selección pasó de la turbulencia a golear con el tanto del ingresado Ian Subiabre (jugadón de Milton Delgado) y un bombazo de Santino Andino.

Con la clasificación adentro, los pibes necesitan un empate ante Italia para sellar el primer puesto.

